Культурна спадщина ЮНЕСКО: класичний рецепт та користь українського борщу

Як вже багатьом відомо, наш, український, борщ не так давно набув почесного офіційного статусу нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, який потребує охорони.

Відсвяткувати цю подію мікробіолог Олена Лівінська пропонує приготуванням смачної та корисної страви за її класичним рецептом.

Класичний рецепт українського борщу

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Ставимо на плиту воду з картоплею, нарізаємо цибулю, моркву, буряк. Також беремо:

капусту: половину-свіжу, половину-квашену;

томати: краще свіжі, але можна також використовувати квашені або томатну пасту;

болгарський перець, якщо є.

Овочі тушкуємо у великій глибокій сковороді, додавши зовсім небагато олії і, якщо потрібно, води.

Коли буряк трохи обм’якне, додаємо тушковані овочі в каструлю, де вже кипить картопля. Туди ж додаємо попередньо відварену квасолю.

Пробуємо і додаємо лавровий лист, перець горошком, мелені насіння кропу і сіль (квашені овочі вже солоні, тому важливо не пересолити).

Коли страва готова, продавлюємо 3-4 зубчики часнику, добре перемішуємо і щільно накриваємо кришкою, щоб борщ набрався аромату.

Користь українського борщу:

багато овочів, які є відмінним джерелом клітковини, вітамінів і мікроелементів;

квасоля додає ситості, є хорошим джерелом білка, а також фолієвої кислоти і заліза;

гасіння замість смаження – це менша кількість жиру і шкідливих продуктів згоряння;

квашені овочі збагачують блюдо цінними пробіотичними нутрієнтами.

Джерело: Бережи себе