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Куриные джерки: лучший рецепт в сушилке

17 января 2024, 18:22
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Курячі джерки

Что такое куриные джерки? Это тонкие слайсы нарезанного мяса или птицы, предварительно замаринованного, а затем высушенного или вяленого.

Что может быть лучшим дополнением к дружеским посиделкам, чем ароматные и вкусные куриные джерки?! В этой статье вы узнаете, как легко и быстро приготовить эти аппетитные куриные чипсы к пиву в домашних условиях, как правильно их сушить и хранить.

Как приготовить куриные джерки

Ингредиенты:

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  • куриное филе замороженное – 1 кг (3 шт.)
  • соевый соус – 0,5 стакана
  • чеснок – 1 зубок
  • хмели-сунели – 0,5 ч. л.
  • молотая паприка – 0,5 ч. л.
  • молотый черный перец – по вкусу
  • соль – щепотка

Приготовление:

  1. Куриное филе немного размораживаем и нарезаем тонкими слайсами. Важно нарезать именно замороженными, только так можно сделать их тонкими.
  2. Выкладываем филе в миску, добавляем соевый соус, хмели-сунели, паприку, черный перец, пропущенный через пресс зубок чеснока и хорошо перемешиваем.
  3. Оставляем мариноваться при комнатной температуре на 3-4 часа (можно больше).
  4. Затем замаринованное филе раскладываем на поддоны электросушилки в один слой.
  5. Сколько времени сушить куриные джерки? В нашей электросушилке два режима сушки. Устанавливаем на дисплее 2-й режим (теплый воздух), выставляем 7 часов.

Как определить готовность джерков? Они должны быть, как чипсы: твердыми, но при этом легко рваться.

Сушеные чипсы джерки готовы! Перекладываем их в пластиковый контейнер или стеклянную емкость и закрываем крышкой. Храним в сухом месте.

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Фото: Midjourney, лицензия Сгеатіѵе Commons 4.0.

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