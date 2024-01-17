Что такое куриные джерки? Это тонкие слайсы нарезанного мяса или птицы, предварительно замаринованного, а затем высушенного или вяленого.

Что может быть лучшим дополнением к дружеским посиделкам, чем ароматные и вкусные куриные джерки?! В этой статье вы узнаете, как легко и быстро приготовить эти аппетитные куриные чипсы к пиву в домашних условиях, как правильно их сушить и хранить.

Как приготовить куриные джерки

Ингредиенты:

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куриное филе замороженное – 1 кг (3 шт.)

соевый соус – 0,5 стакана

чеснок – 1 зубок

хмели-сунели – 0,5 ч. л.

молотая паприка – 0,5 ч. л.

молотый черный перец – по вкусу

соль – щепотка

Приготовление:

Куриное филе немного размораживаем и нарезаем тонкими слайсами. Важно нарезать именно замороженными, только так можно сделать их тонкими. Выкладываем филе в миску, добавляем соевый соус, хмели-сунели, паприку, черный перец, пропущенный через пресс зубок чеснока и хорошо перемешиваем. Оставляем мариноваться при комнатной температуре на 3-4 часа (можно больше). Затем замаринованное филе раскладываем на поддоны электросушилки в один слой. Сколько времени сушить куриные джерки? В нашей электросушилке два режима сушки. Устанавливаем на дисплее 2-й режим (теплый воздух), выставляем 7 часов.

Как определить готовность джерков? Они должны быть, как чипсы: твердыми, но при этом легко рваться.

Сушеные чипсы джерки готовы! Перекладываем их в пластиковый контейнер или стеклянную емкость и закрываем крышкой. Храним в сухом месте.

Фото: Midjourney, лицензия Сгеатіѵе Commons 4.0.