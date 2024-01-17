Що таке курячі джерки? Все просто! Це тонкі слайси нарізаного м’яса або птиці, попередньо замаринованого, а потім висушеного або в’яленого.

Що може бути кращим доповненням до дружніх посиденьок, ніж ароматні та смачні курячі джерки?! У цій статті ви дізнаєтеся, як легко та швидко приготувати ці апетитні курячі чипси до пива в домашніх умовах, як правильно їх сушити та зберігати.

Як приготувати курячі джерки

Інгредієнти:

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куряче філе заморожене – 1 кг (3 шт.)

соєвий соус – 0,5 склянки

часник – 1 зубок

хмелі-сунелі – 0,5 ч. л.

мелена паприка – 0,5 ч. л.

мелений чорний перець – до смаку

сіль – дрібка

Приготування:

Куряче філе трохи розморожуємо та нарізаємо тонкими слайсами. Важливо нарізати саме замороженими, тільки так можна зробити їх тонкими. Викладаємо філе у миску, додаємо соєвий соус, хмелі-сунелі, паприку, чорний перець, пропущений через прес зубок часнику та добре перемішуємо. Залишаємо маринуватися за кімнатної температури на 3-4 години (можна більше). Потім замариноване філе розкладаємо на піддони електросушарки в один шар. Скільки часу сушити курячі джерки. У нашій електросушарці два режими сушіння. Встановлюємо на дисплеї 2-й режим (тепле повітря), виставляємо 7 годин.

Як визначити готовність джерків? Вони повинні бути, як чипси: твердими, але водночас легко рватися.

Сушені чипси джерки готові! Перекладаємо їх у пластиковий контейнер або скляну емність та закриваємо кришкою. Зберігаємо у сухому місці.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.