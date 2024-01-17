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Курячі джерки: найкращий рецепт в сушарці

17 Січня 2024, 18:22
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Курячі джерки

Що таке курячі джерки? Все просто! Це тонкі слайси нарізаного м’яса або птиці, попередньо замаринованого, а потім висушеного або в’яленого.

Що може бути кращим доповненням до дружніх посиденьок, ніж ароматні та смачні курячі джерки?! У цій статті ви дізнаєтеся, як легко та швидко приготувати ці апетитні курячі чипси до пива в домашніх умовах, як правильно їх сушити та зберігати.

Як приготувати курячі джерки

Інгредієнти:

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  • куряче філе заморожене – 1 кг (3 шт.)
  • соєвий соус – 0,5 склянки
  • часник – 1 зубок
  • хмелі-сунелі – 0,5 ч. л.
  • мелена паприка – 0,5 ч. л.
  • мелений чорний перець – до смаку
  • сіль – дрібка

Приготування:

  1. Куряче філе трохи розморожуємо та нарізаємо тонкими слайсами. Важливо нарізати саме замороженими, тільки так можна зробити їх тонкими.
  2. Викладаємо філе у миску, додаємо соєвий соус, хмелі-сунелі, паприку, чорний перець, пропущений через прес зубок часнику та добре перемішуємо.
  3. Залишаємо маринуватися за кімнатної температури на 3-4 години (можна більше).
  4. Потім замариноване філе розкладаємо на піддони електросушарки в один шар.
  5. Скільки часу сушити курячі джерки. У нашій електросушарці два режими сушіння. Встановлюємо на дисплеї 2-й режим (тепле повітря), виставляємо 7 годин.

Як визначити готовність джерків? Вони повинні бути, як чипси: твердими, але водночас легко рватися.

Сушені чипси джерки готові! Перекладаємо їх у пластиковий контейнер або скляну емність та закриваємо кришкою. Зберігаємо у сухому місці.

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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