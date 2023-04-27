Кислотный пилинг для ног: как пользоваться в домашних условиях

Кожа наших ножек подвергается ежедневной нагрузке. Неудобная обувь, долгие пешие прогулки, занятия спортом часто становятся причинами мозолей, огрубения кожного покрова и натоптышей на ногах.

Чтобы летом не стесняться носить открытую обувь и щеголять ножками, за кожей стоп нужно регулярно ухаживать. Одним из эффективных средств ухода считается кислотный пилинг для ног.

Факты ICTV узнавали, как правильно пользоваться кислотным пилингом для ног в домашних условиях.

Очистка ножек: эффективные способы

Существует два способа очистить ножки от огрубевшего кожного покрова:

механическая обработка — это когда отмершие клетки удаляются с помощью трения (скрабы, специальные пилочки, пемза);

химическая обработка — когда для очистки используются специальные составы, содержащие кислоты. Именно от типа и концентрации вещества зависит глубина очистки и эффективность.

В салонах пилинг ног проводят аппаратным методом. Однако химический (или кислотный) пилинг также лучше проводить у специалиста, ведь только мастер сможет подобрать идеальные кислоты для тщательной и безопасной очистки стоп.

Впрочем, на полках магазинов можно найти безопасные кислотные пилинги для ног. Обычно они предусмотрены для самостоятельного использования в домашних условиях.

Кислотный пилинг для ног: какие бывают и как пользоваться

Косметолог Екатерина Супрун отмечает, что пилинг для ног — это эффективный способ удалить старые отмершие клетки, убрать плотную кожу и избавиться от огрубевшего кожного покрова.

— После пилинга стопы будут иметь здоровый вид и естественный цвет. Также можно избавиться от натоптышей и мозолей на ногах, — добавляет косметолог.

Среди самых популярных пилингов для ног:

кислотные кремообразные пилинги;

специальные пилинг-носки.

По словам косметолога, перед применением нужно обязательно ознакомиться с инструкцией на упаковке изделия. Кислотные пилинги для ног нужно использовать так:

Перед началом пилинга сделайте ванночку для ног с теплой водой. Это поможет смягчить ороговевшие участки кожи. Держать ножки в воде нужно 10-15 мин, а после — вытереть ноги насухо. Наденьте перчатки и нанесите пилинг на проблемные участки кожи. Для лучшего эффекта обмотайте ступни полиэтиленовой пленкой. Держать пилинг на ногах нужно 10-15 мин (точное время смотрите на упаковке продукта). Теперь нужно пройтись по стопам пилочкой или щеткой для ног. Остатки средства смойте водой. Нанесите на ножки увлажняющий крем и наслаждайтесь результатом!

Если же вы выбрали плинг-носки, то способ использования будет несколько иным:

На чистые, сухие ноги наденьте носки. Зафиксируйте вокруг косточки и наденьте сверху обычные трикотажные носки.

Через 30-60 мин снимите и помойте ноги теплой водой.

После использования носков начнется период шелушения, который продлится 5-14 дней. Сдирать кожу самостоятельно запрещено!

Использование кислотного пилинга для ног улучшит внешний вид кожи, уменьшит ороговение и мозоли. Но помните, кислотный пилинг нужно использовать очень осторожно, ведь он может навредить людям с чувствительной кожей. Также не стоит проводить процедуру, если у вас есть раны или порезы на ногах!