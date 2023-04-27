Кислотный пилинг для ног: как пользоваться в домашних условиях

Кожа наших ножек подвергается ежедневной нагрузке. Неудобная обувь, долгие пешие прогулки, занятия спортом часто становятся причинами мозолей, огрубения кожного покрова и натоптышей на ногах.
Чтобы летом не стесняться носить открытую обувь и щеголять ножками, за кожей стоп нужно регулярно ухаживать. Одним из эффективных средств ухода считается кислотный пилинг для ног.
Факты ICTV узнавали, как правильно пользоваться кислотным пилингом для ног в домашних условиях.
Очистка ножек: эффективные способы
Существует два способа очистить ножки от огрубевшего кожного покрова:
- механическая обработка — это когда отмершие клетки удаляются с помощью трения (скрабы, специальные пилочки, пемза);
- химическая обработка — когда для очистки используются специальные составы, содержащие кислоты. Именно от типа и концентрации вещества зависит глубина очистки и эффективность.
В салонах пилинг ног проводят аппаратным методом. Однако химический (или кислотный) пилинг также лучше проводить у специалиста, ведь только мастер сможет подобрать идеальные кислоты для тщательной и безопасной очистки стоп.
Впрочем, на полках магазинов можно найти безопасные кислотные пилинги для ног. Обычно они предусмотрены для самостоятельного использования в домашних условиях.
Кислотный пилинг для ног: какие бывают и как пользоваться
Косметолог Екатерина Супрун отмечает, что пилинг для ног — это эффективный способ удалить старые отмершие клетки, убрать плотную кожу и избавиться от огрубевшего кожного покрова.
— После пилинга стопы будут иметь здоровый вид и естественный цвет. Также можно избавиться от натоптышей и мозолей на ногах, — добавляет косметолог.
Среди самых популярных пилингов для ног:
- кислотные кремообразные пилинги;
- специальные пилинг-носки.
По словам косметолога, перед применением нужно обязательно ознакомиться с инструкцией на упаковке изделия. Кислотные пилинги для ног нужно использовать так:
- Перед началом пилинга сделайте ванночку для ног с теплой водой. Это поможет смягчить ороговевшие участки кожи. Держать ножки в воде нужно 10-15 мин, а после — вытереть ноги насухо.
- Наденьте перчатки и нанесите пилинг на проблемные участки кожи. Для лучшего эффекта обмотайте ступни полиэтиленовой пленкой.
- Держать пилинг на ногах нужно 10-15 мин (точное время смотрите на упаковке продукта).
- Теперь нужно пройтись по стопам пилочкой или щеткой для ног. Остатки средства смойте водой.
- Нанесите на ножки увлажняющий крем и наслаждайтесь результатом!
Если же вы выбрали плинг-носки, то способ использования будет несколько иным:
- На чистые, сухие ноги наденьте носки. Зафиксируйте вокруг косточки и наденьте сверху обычные трикотажные носки.
- Через 30-60 мин снимите и помойте ноги теплой водой.
- После использования носков начнется период шелушения, который продлится 5-14 дней. Сдирать кожу самостоятельно запрещено!
Использование кислотного пилинга для ног улучшит внешний вид кожи, уменьшит ороговение и мозоли. Но помните, кислотный пилинг нужно использовать очень осторожно, ведь он может навредить людям с чувствительной кожей. Также не стоит проводить процедуру, если у вас есть раны или порезы на ногах!
— Перед применением кислотного пилинга следует проконсультироваться с дерматологом или подологом.