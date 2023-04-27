Кислотний пілінг для ніг: як користуватися в домашніх умовах

Шкіра наших ніжок зазнає щоденного навантаження. Незручне взуття, довгі піші прогулянки, заняття спортом часто стають причинами мозолів, огрубіння шкірного покриву та натоптнів на ногах.

Аби влітку не соромитись носити відкрите взуття та хизуватися ніжками, за шкірою стоп потрібно регулярно доглядати. Одним з ефективних засобів догляду вважається кислотний пілінг для ніг.

Факти ICTV дізнавалися, як правильно користуватися кислотним пілінгом для ніг в домашніх умовах.

Очищення ніжок: ефективні способи

Існує два способи очистити ніжки від огрубілого шкірного покриву:

механічна обробка – це коли відмерлі клітини видаляються за допомогою тертя (скраби, спеціальні пилочки, пемза);

хімічна обробка – коли для очищення використовуються спеціальні склади, що містять кислоти. Саме від типу та концентрації речовини залежить глибина очищення та ефективність.

У салонах пілінг ніг проводять апаратним методом. Проте хімічний (чи кислотний) пілінг також краще проводити у фахівця, адже лише майстер зможе підібрати ідеальні кислоти для ретельного та безпечного очищення стоп.

Проте на полицях магазинів можна знайти безпечні кислотні пілінги для ніг. Зазвичай вони передбачені для самостійного використання в домашніх умовах.

Кислотний пілінг для ніг: які бувають та як користуватися

Косметолог Катерина Супрун зазначає, що пілінг для ніг – це ефективний спосіб видалити старі відмерлі клітини, прибрати щільну шкіру та позбутися огрубілого шкірного покриву.

– Після пілінгу стопи матимуть здоровий вигляд та природний колір. Також можна позбутися натоптнів та мозолів на ногах, – додає косметолог.

Серед найпопулярніших пілінгів для ніг:

кислотні кремоподібні пілінги;

спеціальні пілінг-шкарпетки.

За словами косметолога, перед застосуванням потрібно обовʼязково ознайомитись з інструкцією на пакуванні виробу. Кислотні пілінги для ніг потрібно використовувати так:

Перед початком пілінгу зробіть ванночку для ніг з теплою водою. Це допоможе розмʼякшити ороговілі ділянки шкіри. Тримати ніжки у воді потрібно 10-15 хв, а після – витерти ноги насухо. Вдягніть рукавички та нанесіть пілінг на проблемні ділянки шкіри. Для кращого ефекту обмотайте ступні поліетиленовою плівкою. Тримати пілінг на ногах потрібно 10-15 хв (точний час дивіться на пакуванні продукту). Тепер потрібно пройтися по стопах пилочкою або щіткою для ніг. Залишки засобу змийте водою. Нанесіть на ніжки зволожувальний крем та насолоджуйтесь результатом!

Якщо ж ви обрали пілінг-шкарпетки, то спосіб використання буде дещо інакшим:

На чисті, сухі ноги надягніть шкарпетки. Зафіксуйте навколо кісточки та вдягніть зверху звичайні трикотажні шкарпетки.

Через 30-60 хв зніміть та помийте ноги теплою водою.

Після використання шкарпеток почнеться період лущення, який триватиме 5-14 днів. Здирати шкіру самостійно заборонено!

Використання кислотного пілінгу для ніг покращить вигляд шкіри, зменшить ороговіння та мозолі. Але памʼятайте, кислотний пілінг потрібно використовувати дуже обережно, адже він може нашкодити людям з чутливою шкірою. Також не варто проводити процедуру, якщо у вас є рани чи порізи на ногах!