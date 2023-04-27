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Краса

Що таке пілінг-скатка для обличчя та як правильно ним користуватися

27 Квітня 2023, 13:59
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Що таке пілінг-скатка для обличчя та як правильно ним користуватися
Джерело: Depositphotos

Пілінг-скатка, або, як його ще називають, гоммаж – це спеціальний засіб, який дбайливо очищає шкіру обличчя, сприяє злущуванню ороговілих клітин, очищенню пор і видаленню забруднень.

Пілінг-скатка підходить людям із чутливою та ніжною шкірою. Також засіб можна використовуватися за наявності протипоказань до проведення хімічного пілінгу.

Факти ICTV зʼясували, як правильно користуватися пілінг-скаткою в домашніх умовах і чи варто використовувати засіб.

Пілінг-скатка: як правильно користуватися

Гоммаж вважається щадним варіантом салонного пілінгу.

За словами лікаря-косметолога Анни Білошицькоїпілінг-скатка вважається хорошим засобом для домашнього догляду та входить у протоколи по догляду за дуже чутливою шкірою.

– Пілінг-скатка – додатковий етап очищення шкіри, тому наносити його потрібно на суху, очищену шкіру, – радить косметолог.

Пілінг-скатку для обличчя потрібно використовувати так:

  1. На суху шкіру обличчя нанесіть близько 5 грамів пілінг-скатки.
  2. Розподіліть засіб круговими масажними рухами по обличчю. Зони навколо очей уникайте.
  3. Залиште пілінг-скатку на 2-3 хв, щоб препарат почав діяти.
  4. Коли засіб підсохне, починайте легкими, круговими рухами масажувати обличчя, поки крем повністю не скатається.
  5. Залишки засобу потрібно видалити водою або тоніком.

– В залежності від типу шкіри та складу препарату, пілінг-скатку можна використовувати 1-2 рази на тиждень.

Також косметолог додає, що в домашніх умовах пілінг-скатку можна і навіть потрібно використовувати, але розумно, щоб не перестаратися.

Гоммаж не містить грубих абразивних компонентів, наприклад, як скраб, тому користуватися ним безпечніше. Крім того, зазвичай до складу пілінгу-скатки входять натуральні кислоти, які делікатно розчиняють ороговілі клітини епідермісу.

До основних переваг пілінг-скатки варто зарахувати:

  • універсальність – підходить для всіх типів шкіри;
  • дбайливе очищення;
  • відсутня ймовірність травмування;
  • можна використовувати самостійно, без послуг косметолога.
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