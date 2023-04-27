Пілінг-скатка, або, як його ще називають, гоммаж – це спеціальний засіб, який дбайливо очищає шкіру обличчя, сприяє злущуванню ороговілих клітин, очищенню пор і видаленню забруднень.
Пілінг-скатка підходить людям із чутливою та ніжною шкірою. Також засіб можна використовуватися за наявності протипоказань до проведення хімічного пілінгу.
Факти ICTV зʼясували, як правильно користуватися пілінг-скаткою в домашніх умовах і чи варто використовувати засіб.
Пілінг-скатка: як правильно користуватися
Гоммаж вважається щадним варіантом салонного пілінгу.
За словами лікаря-косметолога Анни Білошицької, пілінг-скатка вважається хорошим засобом для домашнього догляду та входить у протоколи по догляду за дуже чутливою шкірою.
– Пілінг-скатка – додатковий етап очищення шкіри, тому наносити його потрібно на суху, очищену шкіру, – радить косметолог.
Пілінг-скатку для обличчя потрібно використовувати так:
- На суху шкіру обличчя нанесіть близько 5 грамів пілінг-скатки.
- Розподіліть засіб круговими масажними рухами по обличчю. Зони навколо очей уникайте.
- Залиште пілінг-скатку на 2-3 хв, щоб препарат почав діяти.
- Коли засіб підсохне, починайте легкими, круговими рухами масажувати обличчя, поки крем повністю не скатається.
- Залишки засобу потрібно видалити водою або тоніком.
– В залежності від типу шкіри та складу препарату, пілінг-скатку можна використовувати 1-2 рази на тиждень.
Також косметолог додає, що в домашніх умовах пілінг-скатку можна і навіть потрібно використовувати, але розумно, щоб не перестаратися.
Гоммаж не містить грубих абразивних компонентів, наприклад, як скраб, тому користуватися ним безпечніше. Крім того, зазвичай до складу пілінгу-скатки входять натуральні кислоти, які делікатно розчиняють ороговілі клітини епідермісу.
До основних переваг пілінг-скатки варто зарахувати:
- універсальність – підходить для всіх типів шкіри;
- дбайливе очищення;
- відсутня ймовірність травмування;
- можна використовувати самостійно, без послуг косметолога.