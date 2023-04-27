Як часто можна робити пілінг обличчя – відповідь косметолога

Пілінг – це косметична процедура, яка полягає у видаленні старих, відмерлих клітин з поверхні шкіри обличчя за допомогою різних хімічних або механічних методів.

Пілінг обличчя вважається чудовою заміною скрабів, які дуже травмують поверхню шкіри та залишають мікротравми.

Крім того, процедура допомагає рівномірно та безпечно злущити верхній зроговілий шар та робить шкіру обличчя рівною та блискучою.

Факти ICTV дізнавалися, як часто можна робити пілінг обличчя.

Пілінг обличчя: види та вплив на шкіру

Спершу варто розібратися, який буває пілінг та як він впливає на нашу шкіру.

Існує кілька видів пілінгу обличчя. Усі вони відрізняються за методом виконання та глибиною впливу на шкіру. За методом дії виділяють:

Хімічний (або кислотний). Механічний, коли шкіру очищують з допомогою препаратів з дрібними часточками. Ультразвуковий виконують з допомогою лопатки на яку проводиться ультразвук. Лазерний.

Залежно від проблеми, яку ви хочете вирішити, лікар-косметолог підбирає глибину дії процедури. Пілінги поділяються на:

Поверхневий – зачіпає лише верхній шар епідермісу. Процедура проводиться швидко, безболісно та не потребує періоду реабілітації.

– зачіпає лише верхній шар епідермісу. Процедура проводиться швидко, безболісно та не потребує періоду реабілітації. Серединний – зачіпає середні шари шкіри. Використовується для корекції явних вікових змін, усуває глибокі зморшки тощо. Зазвичай серединний пілінг – це одноразова процедура, до якої потрібно готуватися близько тижня. Також після процедури важливий постпілінговий догляд.

– зачіпає середні шари шкіри. Використовується для корекції явних вікових змін, усуває глибокі зморшки тощо. Зазвичай серединний пілінг – це одноразова процедура, до якої потрібно готуватися близько тижня. Також після процедури важливий постпілінговий догляд. Глибокий пілінг руйнує старий епідерміс, який втратив свою еластичність, до нижнього шару шкіру. Дуже болюча процедура, що проводиться під наркозом та передбачає складний період реабілітації.

Найпопулярніший вид пілінгу – поверхневий, хімічний пілінг. Швидка, ефективна, безболісна процедура, результати якої помітні майже відразу.

Крім того, хімічний пілінг не потребує періоду реабілітації, тому дівчата часто обирають саме такий вид процедури.

В основі складу хімічного пілінгу різноманітні кислоти – гліколева, гіалуронова, молочна, саліцилова тощо. При нанесенні кислоти на поверхню дерми, вона розриває зв’язки, що виникають між ороговілими лусочками та сприяє швидкій регенерації шкіри.

Як часто можна робити пілінг

Лікар-косметолог Анна Білошицька зазначає, що усе залежить від самого пілінгу.

– Оскільки пілінги поділяють на поверхневі, серединні та глибокі, то саме від цього залежить глибина епідермісу на яку він буде діяти, – каже лікар.

Відповідно, від глибини залежить частота проведення, кількість процедур на курс та через який час можна повторювати.

Також частота виконання процедури залежить від складу пілінгу. Білошицька додає, що зазвичай виробники дають чіткі рекомендації стосовно курсу процедур. Оскільки вони проводять дослідження до того як випустити пілінг у продаж.

– Вид пілінгу та частоту виконання має визначати професійний косметолог. Кожен лікар проходить навчання, перед тим як почати працювати з тим чи іншим видом пілінгу, – додає косметолог.

Відповідно, лише косметолог знає як правильно і з якою частотою можна використовувати той чи інший препарат.

Зазвичай, поверхневі пілінги проводять курсом: 4-5 процедур з інтервалом між ними 7-10 днів.

Серединний пілінг можна повторювати лише через 4-5 місяців, а глибокий – лише раз на рік.

Зверніть увагу, що це лише орієнтовна частота проведення пілінгу. Адже лише косметолог, після огляду вашої шкіри, може визначити, який пілінг підходить саме вам та як часто його потрібно робити!