Наши хозяйки жарят в основном на подсолнечном масле, а оливковое сохраняют для салатов. На самом деле жарить лучше как раз на оливковом масле.

Врач из Чикаго Люсия Гарсия, занимающаяся проблематикой здорового питания и помогающая своим пациентам, как она говорит, управлять своим здоровьем, убеждена, что именно оливковое масло является наиболее подходящим пищевым маслом для человеческого организма.

Гарсия имеет в виду то, что изготавливается путем прямого холодного отжима свежих оливок.

По сравнению с другими растительными маслами оливковое имеет относительно более высокую температуру дымообразования и устойчиво к высоким температурам.

Министерство сельского хозяйства США рекомендует оливковое масло для жарки во фритюре, поскольку оливковое масло первого холодного отжима имеет точку дымления до 204ºC , а жарка во фритюре происходит при 176 ºC.

Вообще говоря, растительное масло с более высокой температурой дымления больше подходит для жарки, потому что в процессе такого приготовления не происходит существенных структурных изменений в жареном продукте. Если же температура дымления масла невысокая, то при жарке масло начинает дымиться, а продукт на сковороде или во фритюрнице фактически разлагаться.

Оливковое масло состоит на 70%-80% из мононенасыщенных жирных кислот. Только в одной столовой ложке оливкового масла содержится от 10 до 11 г таких полезных кислот.

Помимо обеспечения организма энергией, мононенасыщенные жирные кислоты могут повышать уровень полезного холестерина и снижать уровень плохого, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Теперь подытожим: оливковое масло — безопасное, полезное и вкусное масло для жарки.

Источник: Quora