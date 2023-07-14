Наші господині смажать здебільшого на соняшниковій олії, а оливкову зберігають для салатів.

Насправді ж смажити краще якраз на оливковій олії.

Лікарка з Чикаго Люсія Гарсія, що займається проблематикою здорового харчування і допомагає своїм пацієнтам, як вона каже, керувати своїм здоров’ям, переконана, що саме оливкова олія є найбільш придатною харчовою олією для людського організму.

Гарсія має на увазі ту, що виготовляється шляхом прямого холодного віджимання свіжих оливок.

Порівняно з іншими рослинними оліями оливкова має відносно вищу температуру димоутворення та стійка до високих температур.

Міністерство сільського господарства США рекомендує оливкову олію для смаження у фритюрі, оскільки оливкова олія першого холодного віджиму має точку димлення до 204ºC, а смаження у фритюрі відбувається за 176ºC.

Власне кажучи, рослинна олія з вищою температурою димлення більше підходить для смаження, тому що в процесі такого приготування не відбувається істотних структурних змін у смаженому продукті. Якщо ж температура димлення олії невисока, то при смаженні олія починає диміти, а продукт на пательні чи у фрітюрниці – фактично розкладатися.

Оливкова олія складається на 70-80% з мононенасичених жирних кислот. Лише в одній столовій ложці оливкової олії міститься від 10 до 11 г таких корисних кислот.

Крім забезпечення організму енергією, мононенасичені жирні кислоти можуть підвищувати рівень корисного холестерину і знижувати рівень поганого, тим самим убезпечуючи від ризику серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

Отож підсумуємо: оливкова олія – безпечна, корисна та смачна олія для смаження.

Джерело: Quora