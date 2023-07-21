Если вы очень любите голубцы, однако не имеете достаточно времени для их приготовления — рецепт ленивых голубцов в мультиварке станет для вас спасением.
Как приготовить ленивые голубцы в мультиварке — читайте в нашем материале.
Что понадобится
- Свиной фарш — 500 г
- Капуста — 1 шт.
- Рис — 80 г
- Яйца — 2 шт.
- Морковь — 2 штучки среднего размера
- Лук — 2 штуки среднего размера
- Кетчуп или томатная паста — 70-100 г
- Вода — 300 мл
- Сметана — 70 г
- Соль, перец и любимые специи — на ваш вкус.
Как готовить
Сначала тщательно помойте белокочанную капусту и нарежьте ее очень мелко. Можно даже использовать кухонный комбайн.
Залейте капусту и рис кипятком (в отдельных тарелках) и оставьте на 10-15 минут.
На средней терке натрите морковь, а лук нарежьте тонкими полукольцами. По истечению времени слейте воду с капусты и риса.
В миску с капустой добавьте морковь, лук, рис и свиной фарш. Вбейте яйца, добавьте соль, перец и любимые специи. Тщательно перемешайте массу.
Теперь приготовьте заливку к голубцам: смешайте сметану, кетчуп и воду и тщательно перемешайте. Не забудьте добавить специи.
Руками сформируйте ленивые голубцы (они будут напоминать тефтели). В чашу мультиварки влейте каплю масла и выложите на дно в несколько слоев ленивые голубцы.
Каждый слой голубцов необходимо заливать подливкой. Важно, чтобы заливка почти полностью покрывала голубцы.
Установите на мультиварке режим Выпечка и готовьте 45-55 минут.
Готовые ленивые голубцы подавайте со сметаной и нарезкой свежих овощей. Приятного аппетита!