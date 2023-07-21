Если вы очень любите голубцы, однако не имеете достаточно времени для их приготовления — рецепт ленивых голубцов в мультиварке станет для вас спасением.

Как приготовить ленивые голубцы в мультиварке — читайте в нашем материале.

Что понадобится

Свиной фарш — 500 г

Капуста — 1 шт.

Рис — 80 г

Яйца — 2 шт.

Морковь — 2 штучки среднего размера

Лук — 2 штуки среднего размера

Кетчуп или томатная паста — 70-100 г

Вода — 300 мл

Сметана — 70 г

Соль, перец и любимые специи — на ваш вкус.

Как готовить

Сначала тщательно помойте белокочанную капусту и нарежьте ее очень мелко. Можно даже использовать кухонный комбайн.

Залейте капусту и рис кипятком (в отдельных тарелках) и оставьте на 10-15 минут.

На средней терке натрите морковь, а лук нарежьте тонкими полукольцами. По истечению времени слейте воду с капусты и риса.

В миску с капустой добавьте морковь, лук, рис и свиной фарш. Вбейте яйца, добавьте соль, перец и любимые специи. Тщательно перемешайте массу.

Теперь приготовьте заливку к голубцам: смешайте сметану, кетчуп и воду и тщательно перемешайте. Не забудьте добавить специи.

Руками сформируйте ленивые голубцы (они будут напоминать тефтели). В чашу мультиварки влейте каплю масла и выложите на дно в несколько слоев ленивые голубцы.

Каждый слой голубцов необходимо заливать подливкой. Важно, чтобы заливка почти полностью покрывала голубцы.

Установите на мультиварке режим Выпечка и готовьте 45-55 минут.

Готовые ленивые голубцы подавайте со сметаной и нарезкой свежих овощей. Приятного аппетита!