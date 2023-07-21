Якщо ви дуже любите голубці, проте не маєте достатньо часу для їхнього приготування – рецепт лінивих голубців у мультиварці стане для вас порятунком.

Як приготувати ліниві голубці в мультиварці – читайте в нашому матеріалі.

Що знадобиться

Свинячий фарш – 500 г

Капуста – 1 шт.

Рис – 80 г

Яйця – 2 шт.

Морква – 2 штучки середнього розміру

Цибуля – 2 штуки середнього розміру

Кетчуп чи томатна паста – 70-100 г

Вода – 300 мл

Сметана – 70 г

Сіль, перець та улюблені спеції – на ваш смак.

Як готувати

Спершу ретельно помийте білокачанну капусту та наріжте її дуже дрібно. Можна навіть використати кухонний комбайн.

Залийте капусту та рис окропом (в окремих тарілках) і залиште на 10-15 хвилин.

На середній тертці натріть моркву, а цибулю наріжте тонкими півкільцями. Після закінчення часу злийте воду з капусти та рису.

У миску з капустою додайте моркву, цибулю, рис і свинячий фарш. Вбийте яйця, додайте сіль, перець і улюблені спеції. Ретельно перемішайте.

Тепер приготуйте заливку до голубців: змішайте сметану, кетчуп та воду і ретельно перемішайте. Не забудьте додати спеції.

Руками сформуйте ліниві голубці (вони нагадуватимуть тюфтелі). У чашу мультиварки влийте краплину олії та викладіть на дно в кілька шарів ліниві голубці.

Кожен шар голубців необхідно заливати підливою. Важливо, аби заливка майже повністю покривала голубці.

Встановіть на мультиварці режим Випічка та готуйте 45-55 хвилин.

Готові ліниві голубці подавайте зі сметаною та нарізкою зі свіжих овочів. Смачного!