Якщо ви дуже любите голубці, проте не маєте достатньо часу для їхнього приготування – рецепт лінивих голубців у мультиварці стане для вас порятунком.
Як приготувати ліниві голубці в мультиварці – читайте в нашому матеріалі.
Що знадобиться
- Свинячий фарш – 500 г
- Капуста – 1 шт.
- Рис – 80 г
- Яйця – 2 шт.
- Морква – 2 штучки середнього розміру
- Цибуля – 2 штуки середнього розміру
- Кетчуп чи томатна паста – 70-100 г
- Вода – 300 мл
- Сметана – 70 г
- Сіль, перець та улюблені спеції – на ваш смак.
Як готувати
Спершу ретельно помийте білокачанну капусту та наріжте її дуже дрібно. Можна навіть використати кухонний комбайн.
Залийте капусту та рис окропом (в окремих тарілках) і залиште на 10-15 хвилин.
На середній тертці натріть моркву, а цибулю наріжте тонкими півкільцями. Після закінчення часу злийте воду з капусти та рису.
У миску з капустою додайте моркву, цибулю, рис і свинячий фарш. Вбийте яйця, додайте сіль, перець і улюблені спеції. Ретельно перемішайте.
Тепер приготуйте заливку до голубців: змішайте сметану, кетчуп та воду і ретельно перемішайте. Не забудьте додати спеції.
Руками сформуйте ліниві голубці (вони нагадуватимуть тюфтелі). У чашу мультиварки влийте краплину олії та викладіть на дно в кілька шарів ліниві голубці.
Кожен шар голубців необхідно заливати підливою. Важливо, аби заливка майже повністю покривала голубці.
Встановіть на мультиварці режим Випічка та готуйте 45-55 хвилин.
Готові ліниві голубці подавайте зі сметаною та нарізкою зі свіжих овочів. Смачного!