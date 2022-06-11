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Еда

Ленивые вареники из молодого картофеля с брынзой

11 июня 2022, 18:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Ленивые вареники из молодого картофеля с брынзой
Источник: Pixabay

В июне появляется первый молодой картофель. Традиционно его варят целиком или половинками и подают с укропом.

Однако из молодого картофеля можно не только делать гарниры, но и добавлять в салаты и даже делать основой для вареников. Рецептом ленивых вареников с брынзой поделился шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов.

Ингредиенты:

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  • молодой картофель – 1 кг
  • брынза – 100 г
  • мука – 100-200 г
  • яйца – 2 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • сливки – 50 мл
  • зелень – любая
  • соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Картофель чистим. Отвариваем или запекаем в духовке до готовности. Лучше запекать в духовке, чтобы не было лишней влаги. Достаем и даем слегка остыть.
  2. Перетираем через сито. Вбиваем два яйца. Перемешиваем. Солим и перчим по вкусу.
  3. Добавляем брынзу. Перемешиваем.
  4. Всыпаем муку. Количество рассчитываем, ориентируясь на замес. Тесто должно получиться мягким, легким и не липнуть к рукам. Если на него надавить пальцем, оно должно расправиться.
  5. Накрываем тесто пленкой и даем отдохнуть 15-20 минут.
  6. На сковороде разогреваем масло, поджариваем рубленый чеснок с зеленью. Добавляем сливки и даем закипеть.
  7. Берем кусок теста, раскатываем в колбаску и нарезаем на небольшие кусочки.
  8. Кипятим воду, солим. Варим вареники небольшими порциями.
  9. Как только они всплывут, вытаскиваем и перекладываем на сковороду. Тушим с зеленью несколько минут.
  10. Раскладываем по тарелкам, посыпаем брынзой и наслаждаемся невероятным вкусом!

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