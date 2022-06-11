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Їжа

Ліниві вареники з молодої картоплі з бринзою

11 Червня 2022, 18:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Ліниві вареники з молодої картоплі з бринзою
Джерело: Pixabay

У червні з’являється перша молода картопля. Традиційно її варять цілою чи половинками та подають з кропом.

Однак з молодої картоплі можна не лише робити гарніри, а й додавати її у салати та навіть робити основою для вареників. Рецептом лінивих вареників з бринзою поділився шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов.

Інгредієнти:

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  • молода картопля – 1 кг
  • бринза – 100 г
  • борошно – 100-200 г
  • яйця – 2 шт.
  • часник – 2-3 зубчики
  • вершки – 50 мл
  • зелень – будь-яка
  • сіль, перець – за смаком

Приготування:

  1. Картоплю чистимо. Відварюємо або запікаємо в духовці до готовності. Краще запікати в духовці, щоб не було зайвої вологи. Дістаємо й даємо злегка остигнути.
  2. Перетираємо через сито. Вбиваємо два яйця. Перемішуємо. Солимо та перчимо за смаком.
  3. Додаємо бринзу. Перемішуємо.
  4. Всипаємо борошно. Кількість відраховуємо, орієнтуючись на заміс. Тісто має вийти м’яким, легким і не липнути до рук. Якщо на нього натиснути пальцем, то воно має розправитися.
  5. Накриваємо тісто плівкою і даємо «відпочити» 15-20 хвилин.
  6. На пательні розігріваємо олію, підсмажуємо рублений часник із зеленню. Додаємо вершки й даємо закипіти.
  7. Беремо шматок тіста, розкатуємо в ковбаску і нарізаємо на невеличкі шматочки.
  8. Кип’ятимо воду, солимо. Варимо вареники невеликими порціями.
  9. Щойно вони спливуть, витягаємо й перекладаємо на пательню. Тушкуємо з зеленню кілька хвилин.
  10. Розкладаємо по тарілках, посипаємо бринзою та насолоджуємося неймовірним смаком!

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