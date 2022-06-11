У червні з’являється перша молода картопля. Традиційно її варять цілою чи половинками та подають з кропом.
Однак з молодої картоплі можна не лише робити гарніри, а й додавати її у салати та навіть робити основою для вареників. Рецептом лінивих вареників з бринзою поділився шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов.
Інгредієнти:
Зараз дивляться
- молода картопля – 1 кг
- бринза – 100 г
- борошно – 100-200 г
- яйця – 2 шт.
- часник – 2-3 зубчики
- вершки – 50 мл
- зелень – будь-яка
- сіль, перець – за смаком
Приготування:
- Картоплю чистимо. Відварюємо або запікаємо в духовці до готовності. Краще запікати в духовці, щоб не було зайвої вологи. Дістаємо й даємо злегка остигнути.
- Перетираємо через сито. Вбиваємо два яйця. Перемішуємо. Солимо та перчимо за смаком.
- Додаємо бринзу. Перемішуємо.
- Всипаємо борошно. Кількість відраховуємо, орієнтуючись на заміс. Тісто має вийти м’яким, легким і не липнути до рук. Якщо на нього натиснути пальцем, то воно має розправитися.
- Накриваємо тісто плівкою і даємо «відпочити» 15-20 хвилин.
- На пательні розігріваємо олію, підсмажуємо рублений часник із зеленню. Додаємо вершки й даємо закипіти.
- Беремо шматок тіста, розкатуємо в ковбаску і нарізаємо на невеличкі шматочки.
- Кип’ятимо воду, солимо. Варимо вареники невеликими порціями.
- Щойно вони спливуть, витягаємо й перекладаємо на пательню. Тушкуємо з зеленню кілька хвилин.
- Розкладаємо по тарілках, посипаємо бринзою та насолоджуємося неймовірним смаком!