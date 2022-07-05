В жару так хочется утолить жажду и немного охладиться. Специалисты советуют делать это правильно, ведь некоторые напитки совсем не насыщают организм водой, другие ее даже выводят.

При высокой температуре на улице категорически не советуют пить кофе, чай, а тем более алкоголь. Идеально подходит обычная вода. Можно использовать несладкие компоты и морсы, но если не хочется их варить, попробуйте приготовить лимонад из малины и розмарина по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Вам понадобятся:

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Лимон – 1 шт.

Розмарин – 1 веточка

Малина – 2 стакана

Сахар – 3 ст. л.

Сильногазированная минеральная вода – 500 мл

Приготовление:

Воду охлаждаем в холодильнике. Из лимона выжимаем весь сок. Розмарин перетираем с сахаром. Добавляем лимонный сок. Смешиваем. Всыпаем малину и снова все вместе хорошо перетираем. Процеживаем через сито, чтобы остался только сок. Заливаем сок ледяной сильногазированной водой. Выйдет свежий прохладный лимонад. Перед подачей украшаем напиток розмарином и ягодами малины.