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Еда

Лимонад из малины и розмарина: пошаговый рецепт

5 июля 2022, 17:58
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лимонад
Источник: Depositphotos

В жару так хочется утолить жажду и немного охладиться. Специалисты советуют делать это правильно, ведь некоторые напитки совсем не насыщают организм водой, другие ее даже выводят.

При высокой температуре на улице категорически не советуют пить кофе, чай, а тем более алкоголь. Идеально подходит обычная вода. Можно использовать несладкие компоты и морсы, но если не хочется их варить, попробуйте приготовить лимонад из малины и розмарина по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Вам понадобятся:

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  • Лимон – 1 шт.
  • Розмарин – 1 веточка
  • Малина – 2 стакана
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Сильногазированная минеральная вода – 500 мл

Приготовление:

  1. Воду охлаждаем в холодильнике.
  2. Из лимона выжимаем весь сок.
  3. Розмарин перетираем с сахаром. Добавляем лимонный сок. Смешиваем.
  4. Всыпаем малину и снова все вместе хорошо перетираем.
  5. Процеживаем через сито, чтобы остался только сок.
  6. Заливаем сок ледяной сильногазированной водой. Выйдет свежий прохладный лимонад.
  7. Перед подачей украшаем напиток розмарином и ягодами малины.
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Источник
Новый канал
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Кулінарні рецепти
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