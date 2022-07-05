В жару так хочется утолить жажду и немного охладиться. Специалисты советуют делать это правильно, ведь некоторые напитки совсем не насыщают организм водой, другие ее даже выводят.
При высокой температуре на улице категорически не советуют пить кофе, чай, а тем более алкоголь. Идеально подходит обычная вода. Можно использовать несладкие компоты и морсы, но если не хочется их варить, попробуйте приготовить лимонад из малины и розмарина по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.
Вам понадобятся:
Сейчас смотрят
- Лимон – 1 шт.
- Розмарин – 1 веточка
- Малина – 2 стакана
- Сахар – 3 ст. л.
- Сильногазированная минеральная вода – 500 мл
Приготовление:
- Воду охлаждаем в холодильнике.
- Из лимона выжимаем весь сок.
- Розмарин перетираем с сахаром. Добавляем лимонный сок. Смешиваем.
- Всыпаем малину и снова все вместе хорошо перетираем.
- Процеживаем через сито, чтобы остался только сок.
- Заливаем сок ледяной сильногазированной водой. Выйдет свежий прохладный лимонад.
- Перед подачей украшаем напиток розмарином и ягодами малины.
Читайте также:Салат из молодого картофеля и шпината