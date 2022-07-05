У спеку так хочеться втамувати спрагу і трішки охолодитися. Спеціалісти радять робити це правильно, адже деякі напої зовсім не насичують організм водою, а інші її навіть виводять.

За високої температури на вулиці категорично не радять пити каву, чай, а тим паче алкоголь. Ідеально підходить звичайна вода. Можна вживати несолодкі компоти та морси, але якщо не хочеться їх варити, спробуйте приготувати лимонад з малини та розмарину за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Вам знадобляться:

Зараз дивляться

Лимон – 1 шт.

Розмарин – 1 гілочка

Малина – 2 склянки

Цукор – 3 ст. л.

Сильногазована мінеральна вода – 500 мл

Приготування:

Воду охолоджуємо в холодильнику. З лимона вичавлюємо весь сік. Розмарин перетираємо з цукром. Додаємо лимонний сік. Змішуємо. Всипаємо малину і знову все разом гарно перетираємо. Проціджуємо через сито, щоб лишився тільки сік. Заливаємо сік крижаною сильногазованою водою. Вийде свіжий прохолодний лимонад. Перед подачею прикрашаємо напій розмарином та ягодами малини.