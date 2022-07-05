У спеку так хочеться втамувати спрагу і трішки охолодитися. Спеціалісти радять робити це правильно, адже деякі напої зовсім не насичують організм водою, а інші її навіть виводять.
За високої температури на вулиці категорично не радять пити каву, чай, а тим паче алкоголь. Ідеально підходить звичайна вода. Можна вживати несолодкі компоти та морси, але якщо не хочеться їх варити, спробуйте приготувати лимонад з малини та розмарину за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.
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- Лимон – 1 шт.
- Розмарин – 1 гілочка
- Малина – 2 склянки
- Цукор – 3 ст. л.
- Сильногазована мінеральна вода – 500 мл
Приготування:
- Воду охолоджуємо в холодильнику.
- З лимона вичавлюємо весь сік.
- Розмарин перетираємо з цукром. Додаємо лимонний сік. Змішуємо.
- Всипаємо малину і знову все разом гарно перетираємо.
- Проціджуємо через сито, щоб лишився тільки сік.
- Заливаємо сік крижаною сильногазованою водою. Вийде свіжий прохолодний лимонад. Перед подачею прикрашаємо напій розмарином та ягодами малини.
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