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Їжа

Лимонад з малини та розмарину: покроковий рецепт

5 Липня 2022, 17:58
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лимонад
Джерело: Depositphotos

У спеку так хочеться втамувати спрагу і трішки охолодитися. Спеціалісти радять робити це правильно, адже деякі напої зовсім не насичують організм водою, а  інші її навіть виводять.

За високої температури на вулиці категорично не радять пити каву, чай, а тим паче алкоголь. Ідеально підходить звичайна вода. Можна вживати несолодкі компоти та морси, але якщо не хочеться їх варити, спробуйте приготувати лимонад з малини та розмарину за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

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  • Лимон – 1 шт.
  • Розмарин – 1 гілочка
  • Малина – 2 склянки
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Сильногазована мінеральна вода – 500 мл

Приготування:

  1. Воду охолоджуємо в холодильнику.
  2. З лимона вичавлюємо весь сік.
  3. Розмарин перетираємо з цукром. Додаємо лимонний сік. Змішуємо.
  4. Всипаємо малину і знову все разом гарно перетираємо.
  5. Проціджуємо через сито, щоб лишився тільки сік.
  6. Заливаємо сік крижаною сильногазованою водою. Вийде свіжий прохолодний лимонад. Перед подачею прикрашаємо напій розмарином та ягодами малини.
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Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти
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