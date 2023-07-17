Мохіто – це освіжальний напій, який роблять на основі рому, м’яти та лайму. Традиційно в коктейль також додають газовану воду, а іноді й лимон. Як зробити мохіто в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Алкогольний мохіто: рецепт приготування покроково
Інгредієнти:
- 40 мл рому;
- 3-4 гілочки м’яти;
- 30 мл соку лайма;
- 1-2 ч. л. цукру;
- 150-200 мл содової або газованої води.
Спосіб приготування:
- Візьміть високу, велику склянку і покладіть туди листя м’яти.
- Додайте цукор і свіжий сік. Розітріть все це за допомогою звичайної дерев’яної ступки.
- Скибочки лайма відправте в склянку, доверху наповніть її подрібненим льодом.
- Влийте ром і содову. Перемішайте коктейль, додайте лід та прикрасьте скибочкою свіжого лайма і гілочкою м’яти.
Класичний мохіто: рецепт безалкогольного напою
Інгредієнти:
- 2 л газованої води;
- 3 лайми;
- 70 г м’яти;
- цукор або мед до смаку;
- крихти льоду;
- м’якуш цитрусових.
Спосіб приготування:
- Наріжте лайм тоненькими скибочками. Візьміть глибокий графин та висипте на дно цукор або мед.
- Додайте лайм і листя м’яти. Усе перемішайте та залийте газованою водою чи спрайтом.
- Ще раз перемішайте і залиште настоюватися у холодильнику.
- Подавайте коктейль у високих склянках: на дно покладіть трохи м’якоті цитрусових.
- Налийте напій, прикрасьте його трубочкою, шматочком лайма і м’ятою. За бажання можете додати покришений лід.
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