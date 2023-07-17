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Їжа

Як зробити мохіто вдома: покроковий рецепт

17 Липня 2023, 18:46
Анна Голішевська редакторка стрічки
Мохіто
Джерело: Unsplash

Мохіто – це освіжальний напій, який роблять на основі рому, м’яти та лайму. Традиційно в коктейль також додають газовану воду, а іноді й лимон. Як зробити мохіто в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Алкогольний мохіто: рецепт приготування покроково

Інгредієнти: 

  • 40 мл рому;
  • 3-4 гілочки м’яти;
  • 30 мл соку лайма;
  • 1-2 ч. л. цукру;
  • 150-200 мл содової або газованої води.

Спосіб приготування: 

  1. Візьміть високу, велику склянку і покладіть туди листя м’яти.
  2. Додайте цукор і свіжий сік. Розітріть все це за допомогою звичайної дерев’яної ступки.
  3. Скибочки лайма відправте в склянку, доверху наповніть її подрібненим льодом.
  4. Влийте ром і содову. Перемішайте коктейль, додайте лід та прикрасьте скибочкою свіжого лайма і гілочкою м’яти.

Класичний мохіто: рецепт безалкогольного напою

Інгредієнти:

  • 2 л газованої води;
  • 3 лайми;
  • 70 г м’яти;
  • цукор або мед до смаку;
  • крихти льоду;
  • м’якуш цитрусових.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте лайм тоненькими скибочками. Візьміть глибокий графин та висипте на дно цукор або мед.
  2. Додайте лайм і листя м’яти. Усе перемішайте та залийте газованою водою чи спрайтом.
  3. Ще раз перемішайте і залиште настоюватися у холодильнику.
  4. Подавайте коктейль у високих склянках: на дно покладіть трохи м’якоті цитрусових.
  5. Налийте напій, прикрасьте його трубочкою, шматочком лайма і м’ятою. За бажання можете додати покришений лід.
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