Мохіто – це освіжальний напій, який роблять на основі рому, м’яти та лайму. Традиційно в коктейль також додають газовану воду, а іноді й лимон. Як зробити мохіто в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Алкогольний мохіто: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

40 мл рому;

3-4 гілочки м’яти;

30 мл соку лайма;

1-2 ч. л. цукру;

150-200 мл содової або газованої води.

Спосіб приготування:

Візьміть високу, велику склянку і покладіть туди листя м’яти. Додайте цукор і свіжий сік. Розітріть все це за допомогою звичайної дерев’яної ступки. Скибочки лайма відправте в склянку, доверху наповніть її подрібненим льодом. Влийте ром і содову. Перемішайте коктейль, додайте лід та прикрасьте скибочкою свіжого лайма і гілочкою м’яти.

Класичний мохіто: рецепт безалкогольного напою

Інгредієнти:

2 л газованої води;

3 лайми;

70 г м’яти;

цукор або мед до смаку;

крихти льоду;

м’якуш цитрусових.

Спосіб приготування: