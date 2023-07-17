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Еда

Как сделать мохито дома: пошаговый рецепт

17 июля 2023, 18:46
Анна Голишевская редактор ленты
Мохіто
Источник: Unsplash

Мохито – это освежающий напиток, который производят на основе рома, мяты и лайма. Традиционно в коктейль также добавляют газировку, а иногда – и лимон. Как сделать мохито в домашних условиях – читайте в материале.

Алкогольный мохито: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

  • 40 мл рома;
  • 3-4 веточки мяты;
  • 30 мл сока лайма;
  • 1-2 ч. л. сахара;
  • 150-200 мл содовой или газировки.

Способ приготовления:

  1. Возьмите высокий, большой стакан, и насыпьте туда листья мяты.
  2. Добавьте сахар и свежий сок. Разотрите все это с помощью обычной деревянной ступки.
  3. Ломтики лайма отправьте в стакан, доверху наполните стакан измельченным льдом.
  4. Влейте ром и содовую. Перемешайте коктейль, добавьте лед и украсьте бокал ломтиком свежего лайма и веточкой мяты.

Классический мохито: рецепт безалкогольного напитка

Ингредиенты:

  • 2 л газировки;
  • 3 лайма;
  • 70 г мяты;
  • сахар или мед по вкусу;
  • крошки льда;
  • мякоть цитрусовых.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте лайм тоненькими ломтиками. Возьмите глубокий графин и высыпьте на дно сахар или мед.
  2. Добавьте лайм и листья мяты. Все перемешайте и залейте газировкой или спрайтом.
  3. Еще раз перемешайте и оставьте настаиваться в холодильнике.
  4. Подавайте коктейль в высоких стаканах: на дно уложите немного мякоти цитрусовых.
  5. Налейте напиток, украсьте его трубочкой, кусочком лайма и мятой. При желании можете добавить покрошенный лед.
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