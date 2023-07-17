Мохито – это освежающий напиток, который производят на основе рома, мяты и лайма. Традиционно в коктейль также добавляют газировку, а иногда – и лимон. Как сделать мохито в домашних условиях – читайте в материале.
Алкогольный мохито: рецепт приготовления пошагово
Ингредиенты:
- 40 мл рома;
- 3-4 веточки мяты;
- 30 мл сока лайма;
- 1-2 ч. л. сахара;
- 150-200 мл содовой или газировки.
Способ приготовления:
- Возьмите высокий, большой стакан, и насыпьте туда листья мяты.
- Добавьте сахар и свежий сок. Разотрите все это с помощью обычной деревянной ступки.
- Ломтики лайма отправьте в стакан, доверху наполните стакан измельченным льдом.
- Влейте ром и содовую. Перемешайте коктейль, добавьте лед и украсьте бокал ломтиком свежего лайма и веточкой мяты.
Классический мохито: рецепт безалкогольного напитка
Ингредиенты:
- 2 л газировки;
- 3 лайма;
- 70 г мяты;
- сахар или мед по вкусу;
- крошки льда;
- мякоть цитрусовых.
Способ приготовления:
- Нарежьте лайм тоненькими ломтиками. Возьмите глубокий графин и высыпьте на дно сахар или мед.
- Добавьте лайм и листья мяты. Все перемешайте и залейте газировкой или спрайтом.
- Еще раз перемешайте и оставьте настаиваться в холодильнике.
- Подавайте коктейль в высоких стаканах: на дно уложите немного мякоти цитрусовых.
- Налейте напиток, украсьте его трубочкой, кусочком лайма и мятой. При желании можете добавить покрошенный лед.
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