Мохито – это освежающий напиток, который производят на основе рома, мяты и лайма. Традиционно в коктейль также добавляют газировку, а иногда – и лимон. Как сделать мохито в домашних условиях – читайте в материале.

Алкогольный мохито: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

40 мл рома;

3-4 веточки мяты;

30 мл сока лайма;

1-2 ч. л. сахара;

150-200 мл содовой или газировки.

Способ приготовления:

Возьмите высокий, большой стакан, и насыпьте туда листья мяты. Добавьте сахар и свежий сок. Разотрите все это с помощью обычной деревянной ступки. Ломтики лайма отправьте в стакан, доверху наполните стакан измельченным льдом. Влейте ром и содовую. Перемешайте коктейль, добавьте лед и украсьте бокал ломтиком свежего лайма и веточкой мяты.

Классический мохито: рецепт безалкогольного напитка

Ингредиенты:

2 л газировки;

3 лайма;

70 г мяты;

сахар или мед по вкусу;

крошки льда;

мякоть цитрусовых.

Способ приготовления: