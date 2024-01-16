Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Фото Їжа

Як зробити домашній лимонад: 6 рецептів

16 Січня 2024, 17:19
Валентина Летяк редакторка стрічки
Домашній лимонад

Домашній лимонад безперечно корисніший за покупний! Так як в ньому використовуються тільки натуральні складові і мінеральна вода. Ми підготували для вас шість рецептів лимонаду, які просто приготувати в домашніх умовах.

Лимонад з корицею

Інгредієнти:

  • Лимони – 10 шт.
  • Вода – 0,5-2 л
  • Цукор – 300-400 г
  • Кориця – 1 паличка

Спосіб приготування:

Зараз дивляться
  1. Починаємо з лимонів. Ви повинні їх очистити, розрізати на дві частини і вичавити сік.
  2. Процес приготування такий: закип’ятити воду, додати паличку кориці, цедру лимона, цукор і все ретельно перемішати.
  3. Процідіть настій, він повинен охолонути.
  4. Можна за бажанням додати тертий корінь імбиру.

Малиновий лимонад

Інгредієнти:

  • Сік малини – 500 мл
  • Мінеральна вода – 500 мл
  • Малина – для прикраси
  • М’ята – 1-2 гілочки
  • Лимон – 0,5 шт.

Спосіб приготування:

  1. Очищений від шкірки, промитий і розрізаний лимон вичавити в склянку.
  2. Охолодити малиновий сік, додати до нього мінеральну воду і сік лимона.
  3. Перемішати, на дно келиха покласти плоди малини, а зверху напою – м’яту.

Яблучний лимонад

Інгредієнти:

  • Яблучний сік – 1 частина
  • Сік смородини чорної – 1 частина
  • Цукровий сироп – до смаку
  • Вода проста або газована – 2-3 частини
  • Лайм – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Для основи спочатку перемішайте сік чорної смородини, яблучний сік і питну воду.
  2. За бажанням можна цукровий сироп. Дайте охолонути.
  3. Наприкінці наріжте тонкими шматочками лайм і покладіть їх на дно.
  4. Додати основу лимонаду і перемішати – напій готовий.

Апельсиновий лимонад

Інгредієнти:

  • Апельсиновий сік – 250 мл
  • Газована вода – 750 мл
  • Лимон – 1 шт.
  • Апельсинові дольки – 4-5 шт.

Спосіб приготування:

  1. Очистити лимон, вичавити з нього сік і додати в стакан охолоджені апельсиновий сік і мінеральну воду.
  2. Розлити в келихи і прикрасити апельсиновими дольками.

Вишневий лимонад

Інгредієнти:

  • Вишневий сік (натуральний) –500 мл
  • Лимонний сік – 50 мл
  • Цукровий пісок – до смаку
  • Вишня для прикраси

Спосіб приготування:

  1. Лимонний і вишневий соки змішати з цукром.
  2. Налити в келих, додати охолоджену мінеральну воду і прикрасити вишневими плодами.
  3. Подавати можна з льодом.

Пряний лимонад

Інгредієнти:

  • М’ята – 2 гілочки
  • Тархун – 2 гілочки
  • Базилік – 2 гілочки
  • Лимон – 5 шт.
  • Вода – 500 мл
  • М’ятний сироп – до смаку

Спосіб приготування:

  1. Почистити лимон і вичавити сік. Подрібнити за рецептом трави і додати лимонну цедру.
  2. Закип’ятити воду, дати їй охолонути і додати вичавлений лимонний сік і трави.
  3. Коли трави настояться, все змішати.
  4. Після охолодження розлити в келихи.

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь