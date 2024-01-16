Домашній лимонад безперечно корисніший за покупний! Так як в ньому використовуються тільки натуральні складові і мінеральна вода. Ми підготували для вас шість рецептів лимонаду, які просто приготувати в домашніх умовах.

Лимонад з корицею

Інгредієнти:

Лимони – 10 шт.

Вода – 0,5-2 л

Цукор – 300-400 г

Кориця – 1 паличка

Спосіб приготування:

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Починаємо з лимонів. Ви повинні їх очистити, розрізати на дві частини і вичавити сік. Процес приготування такий: закип’ятити воду, додати паличку кориці, цедру лимона, цукор і все ретельно перемішати. Процідіть настій, він повинен охолонути. Можна за бажанням додати тертий корінь імбиру.

Малиновий лимонад

Інгредієнти:

Сік малини – 500 мл

Мінеральна вода – 500 мл

Малина – для прикраси

М’ята – 1-2 гілочки

Лимон – 0,5 шт.

Спосіб приготування:

Очищений від шкірки, промитий і розрізаний лимон вичавити в склянку. Охолодити малиновий сік, додати до нього мінеральну воду і сік лимона. Перемішати, на дно келиха покласти плоди малини, а зверху напою – м’яту.

Яблучний лимонад

Інгредієнти:

Яблучний сік – 1 частина

Сік смородини чорної – 1 частина

Цукровий сироп – до смаку

Вода проста або газована – 2-3 частини

Лайм – 1 шт.

Спосіб приготування:

Для основи спочатку перемішайте сік чорної смородини, яблучний сік і питну воду. За бажанням можна цукровий сироп. Дайте охолонути. Наприкінці наріжте тонкими шматочками лайм і покладіть їх на дно. Додати основу лимонаду і перемішати – напій готовий.

Апельсиновий лимонад

Інгредієнти:

Апельсиновий сік – 250 мл

Газована вода – 750 мл

Лимон – 1 шт.

Апельсинові дольки – 4-5 шт.

Спосіб приготування:

Очистити лимон, вичавити з нього сік і додати в стакан охолоджені апельсиновий сік і мінеральну воду. Розлити в келихи і прикрасити апельсиновими дольками.

Вишневий лимонад

Інгредієнти:

Вишневий сік (натуральний) –500 мл

Лимонний сік – 50 мл

Цукровий пісок – до смаку

Вишня для прикраси

Спосіб приготування:

Лимонний і вишневий соки змішати з цукром. Налити в келих, додати охолоджену мінеральну воду і прикрасити вишневими плодами. Подавати можна з льодом.

Пряний лимонад

Інгредієнти:

М’ята – 2 гілочки

Тархун – 2 гілочки

Базилік – 2 гілочки

Лимон – 5 шт.

Вода – 500 мл

М’ятний сироп – до смаку

Спосіб приготування: