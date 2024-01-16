Домашній лимонад безперечно корисніший за покупний! Так як в ньому використовуються тільки натуральні складові і мінеральна вода. Ми підготували для вас шість рецептів лимонаду, які просто приготувати в домашніх умовах.
Лимонад з корицею
Інгредієнти:
- Лимони – 10 шт.
- Вода – 0,5-2 л
- Цукор – 300-400 г
- Кориця – 1 паличка
Спосіб приготування:
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- Починаємо з лимонів. Ви повинні їх очистити, розрізати на дві частини і вичавити сік.
- Процес приготування такий: закип’ятити воду, додати паличку кориці, цедру лимона, цукор і все ретельно перемішати.
- Процідіть настій, він повинен охолонути.
- Можна за бажанням додати тертий корінь імбиру.
Малиновий лимонад
Інгредієнти:
- Сік малини – 500 мл
- Мінеральна вода – 500 мл
- Малина – для прикраси
- М’ята – 1-2 гілочки
- Лимон – 0,5 шт.
Спосіб приготування:
- Очищений від шкірки, промитий і розрізаний лимон вичавити в склянку.
- Охолодити малиновий сік, додати до нього мінеральну воду і сік лимона.
- Перемішати, на дно келиха покласти плоди малини, а зверху напою – м’яту.
Яблучний лимонад
Інгредієнти:
- Яблучний сік – 1 частина
- Сік смородини чорної – 1 частина
- Цукровий сироп – до смаку
- Вода проста або газована – 2-3 частини
- Лайм – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Для основи спочатку перемішайте сік чорної смородини, яблучний сік і питну воду.
- За бажанням можна цукровий сироп. Дайте охолонути.
- Наприкінці наріжте тонкими шматочками лайм і покладіть їх на дно.
- Додати основу лимонаду і перемішати – напій готовий.
Апельсиновий лимонад
Інгредієнти:
- Апельсиновий сік – 250 мл
- Газована вода – 750 мл
- Лимон – 1 шт.
- Апельсинові дольки – 4-5 шт.
Спосіб приготування:
- Очистити лимон, вичавити з нього сік і додати в стакан охолоджені апельсиновий сік і мінеральну воду.
- Розлити в келихи і прикрасити апельсиновими дольками.
Вишневий лимонад
Інгредієнти:
- Вишневий сік (натуральний) –500 мл
- Лимонний сік – 50 мл
- Цукровий пісок – до смаку
- Вишня для прикраси
Спосіб приготування:
- Лимонний і вишневий соки змішати з цукром.
- Налити в келих, додати охолоджену мінеральну воду і прикрасити вишневими плодами.
- Подавати можна з льодом.
Пряний лимонад
Інгредієнти:
- М’ята – 2 гілочки
- Тархун – 2 гілочки
- Базилік – 2 гілочки
- Лимон – 5 шт.
- Вода – 500 мл
- М’ятний сироп – до смаку
Спосіб приготування:
- Почистити лимон і вичавити сік. Подрібнити за рецептом трави і додати лимонну цедру.
- Закип’ятити воду, дати їй охолонути і додати вичавлений лимонний сік і трави.
- Коли трави настояться, все змішати.
- Після охолодження розлити в келихи.