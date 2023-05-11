Маски для лица очень популярны среди женщин. Они помогают современным красавицам улучшить состояние кожи, избавиться от морщин, вернуть тонус кожи и убрать высыпания.
Однако сегодня популярностью пользуются и разнообразные народные маски. Одна из самых популярных — маска для лица с майонезом.
Факты ICTV узнавали, как майонез влияет на кожу лица, что о таких масках думают врачи, а также подготовили несколько народных рецептов.
Маска с майонезом — рецепты
В сети можно найти большое количество информации о том, что майонез — хороший компонент для масок. Поэтому его часто применяют в домашней косметологии для интенсивного питания и увлажнения кожи.
Маска с майонезом восполняет дефицит влаги, насыщает кожу, восстанавливает гидролипидную мантию, стимулирует кровообращение и синтез коллагена.
Более того, по отзывам, майонезная косметика разглаживает морщины, устраняет шелушения и предотвращает преждевременное старение.
Среди популярных народных рецептов — майонезная маска с медом и лимонным соком. Она поможет смягчить грубую кожу и увлажнить сухую.
Для ее приготовления вам понадобится:
- майонез — 2 ст. л.;
- мед — 1/2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Как наносить:
- Сначала очистите лицо (смойте макияж, используя обычные средства).
- В чистую миску положите майонез, добавьте мед и сок лимона.
- Все тщательно перемешайте.
- Нанесите готовую массу на лицо и оставьте на 15-20 мин.
- Смойте маску теплой водой и вытрите лицо бумажным полотенцем.
Такую маску советуют делать регулярно, два-три раза в неделю за час до сна.
Если у вас сухая кожа, можно использовать питательную майонезную маску:
- Смешайте 1 столовую ложку майонеза и 1 столовую ложку оливкового или другого растительного масла.
- Нанесите готовую маску на лицо на 15-20 мин. А после — умойтесь теплой водой.
Также существует майонезная маска с черным чаем и медом. Для приготовления вам понадобится:
- майонез — 1 ст. л.;
- жидкий мед — 1 ч. л.;
- крепкий черный чай — 2 ст. л.
Тщательно перемешайте все ингредиенты и нанесите маску на лицо. Держите ее 15 мин., а затем смойте прохладной водой. По отзывам, такая маска питает, тонизирует и повышает эластичность кожи.
Стоит ли применять майонезные маски для лица — мнение врача
Врач-дерматовенеролог Татьяна Пасека отмечает, что майонез — не лучший ингредиент для масок для лица, его лучше добавлять в салаты и другие блюда.
— Применение масок с майонезом не несут никакой пользы. В них просто нет смысла! — говорит врач.
По словам Пасеки, единственное, что можно получить от майонезных масок — контактный дерматит.
— После использования таких домашних масок женщины бегут к дерматологам и косметологам, потому что не понимают, что с лицом и почему появляется сыпь, — говорит Пасека.
В 21 веке есть большое количество качественной и эффективной косметики, поэтому не стоит рисковать здоровьем кожи.
Лучше обратитесь к профессиональному косметологу, который подберет для вас идеальный уход и эффективные маски!