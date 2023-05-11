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Красота

Маска для лица с майонезом: как готовить и стоит ли применять

11 мая 2023, 18:32
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Маска для лица с майонезом: как готовить и стоит ли применять
Источник: Depositphotos

Маски для лица очень популярны среди женщин. Они помогают современным красавицам улучшить состояние кожи, избавиться от морщин, вернуть тонус кожи и убрать высыпания.

Однако сегодня популярностью пользуются и разнообразные народные маски. Одна из самых популярных — маска для лица с майонезом.

Факты ICTV узнавали, как майонез влияет на кожу лица, что о таких масках думают врачи, а также подготовили несколько народных рецептов.

Маска с майонезом — рецепты

В сети можно найти большое количество информации о том, что майонез — хороший компонент для масок. Поэтому его часто применяют в домашней косметологии для интенсивного питания и увлажнения кожи.

Маска с майонезом восполняет дефицит влаги, насыщает кожу, восстанавливает гидролипидную мантию, стимулирует кровообращение и синтез коллагена.

Более того, по отзывам, майонезная косметика разглаживает морщины, устраняет шелушения и предотвращает преждевременное старение.

Среди популярных народных рецептов — майонезная маска с медом и лимонным соком. Она поможет смягчить грубую кожу и увлажнить сухую.

Для ее приготовления вам понадобится:

  • майонез — 2 ст. л.;
  • мед — 1/2 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Как наносить:

  1. Сначала очистите лицо (смойте макияж, используя обычные средства).
  2. В чистую миску положите майонез, добавьте мед и сок лимона.
  3. Все тщательно перемешайте.
  4. Нанесите готовую массу на лицо и оставьте на 15-20 мин.
  5. Смойте маску теплой водой и вытрите лицо бумажным полотенцем.

Такую маску советуют делать регулярно, два-три раза в неделю за час до сна.

Если у вас сухая кожа, можно использовать питательную майонезную маску:

  1. Смешайте 1 столовую ложку майонеза и 1 столовую ложку оливкового или другого растительного масла. 
  2. Нанесите готовую маску на лицо на 15-20 мин. А после — умойтесь теплой водой.

Также существует майонезная маска с черным чаем и медом. Для приготовления вам понадобится:

  • майонез — 1 ст. л.;
  • жидкий мед — 1 ч. л.;
  • крепкий черный чай — 2 ст. л.

Тщательно перемешайте все ингредиенты и нанесите маску на лицо. Держите ее 15 мин., а затем смойте прохладной водой. По отзывам, такая маска питает, тонизирует и повышает эластичность кожи.

Стоит ли применять майонезные маски для лица — мнение врача

Врач-дерматовенеролог Татьяна Пасека отмечает, что майонез — не лучший ингредиент для масок для лица, его лучше добавлять в салаты и другие блюда.

— Применение масок с майонезом не несут никакой пользы. В них просто нет смысла! — говорит врач.

По словам Пасеки, единственное, что можно получить от майонезных масок — контактный дерматит.

— После использования таких домашних масок женщины бегут к дерматологам и косметологам, потому что не понимают, что с лицом и почему появляется сыпь, — говорит Пасека.

В 21 веке есть большое количество качественной и эффективной косметики, поэтому не стоит рисковать здоровьем кожи.

Лучше обратитесь к профессиональному косметологу, который подберет для вас идеальный уход и эффективные маски!

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