Маски для обличчя дуже популярні серед жінок. Вони допомагають сучасним красуням покращити стан шкіри, прибрати зморшки та висипання, повернути тонус шкіри.

Проте сьогодні популярністю користуються і різноманітні народні маски. Одна з найпопулярніших – маска для обличчя з майонезом.

Факти ICTV дізнавалися, як майонез впливає на шкіру обличчя, що про такі маски думають лікарі, а також підготували кілька народних рецептів.

Маска з майонезом – рецепти

В мережі можна знайти велику кількість інформації про те, що майонез – хороший компонент для масок. Тому його часто застосовують в домашній косметології для інтенсивного живлення і зволоження шкіри.

Маска з майонезом заповнює дефіцит вологи, насичує шкіру, відновлює гідроліпідну мантію, стимулює кровообіг та синтез колагену. Ба більше, за відгуками, майонезна косметика розгладжує зморшки, усуває лущення та запобігає передчасному старінню.

Серед популярних народних рецептів – майонезна маска з медом і лимонним соком. Вона допоможе пом’якшити грубу шкіру та зволожити суху.

Для її приготування вам знадобиться:

майонез – 2 ст. л.;

мед – 1/2 ст. л.;

лимонний сік – 1 ст. л.

Як наносити:

Спершу очистьте обличчя (змийте макіяж, використовуючи звичні засоби). У чисту миску покладіть майонез, додайте мед та сік лимона. Усе ретельно перемішайте. Нанесіть готову масу на обличчя та залиште на 15-20 хв. Змийте маску теплою водою та витріть обличчя паперовим рушником.

Таку маску радять робити регулярно, два-три рази на тиждень за годину до сну.

Якщо у вас суха шкіра, можна використати поживну майонезну маску:

Змішайте 1 ст. л. майонезу та 1 ст. л. оливкової або іншої рослинної олії. Нанесіть готову маску на обличчя на 15-20 хв. А після – вмийтеся теплою водою.

Також існує майонезна маска з чорним чаєм й медом. Для приготування вам знадобиться:

майонез – 1 ст. л.;

рідкий мед – 1 ч. л.;

міцний чорний чай – 2 ст. л..

Ретельно перемішайте усі інгредієнти та нанесіть маску на обличчя. Тримайте її 15 хв, а потім змийте прохолодною водою. За відгуками, така маска живить, тонізує та підвищує еластичність шкіри.

Чи варто застосовувати майонезні маски для обличчя – думка лікаря

Лікар-дерматовенеролог Тетяна Пасєка зазначає, що майонез – не найкращий інгредієнт для масок для обличчя, його краще додавати у салати та інші страви.

– Застосування масок з майонезом не несуть ніякої користі. В них просто немає сенсу! – каже лікар.

За словами Пасєки, єдине, що можна отримати від майонезних масок – контактний дерматит.

– Після використання таких домашніх масок жінки потім біжать до дерматологів та косметологів, бо не розуміють, що з обличчям та чому зʼявляються висипи, – каже Пасєка.

У 21 столітті є велика кількість якісної та ефективної косметики, тому не варто ризикувати здоровʼям шкіри.

Краще зверніться до професійного косметолога, який підбере для вас ідеальний догляд та ефективні маски!