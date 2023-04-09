Експертка зі шкіри Лорена Оберг у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповіла, що використання куркуми навіть один раз на тиждень у домашній масці для обличчя може зробити зрілу шкіру м’якою та гладенькою.

– Один з найпотужніших і перевірених антивікових інгредієнтів, який ховається в глибині вашої кухонної шафи, це куркума. Ця спеція має протизапальні, антиоксидантні та протиракові властивості, – зазначає косметолог.

За її словами, куркума – це дивовижна спеція, яку можна наносити на обличчя, щоб запобігти проблемам із пігментацією, віковими плямами та землистим кольором шкіри.

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– Діючи миттєво, куркума надає сяйво і робить шкіру м’якою і гладкою на дотик, – каже Лорена.

Спеція також чудово підходить для освітлення ділянки під очима і зменшення набряклості.

Як робити і наносити маску для обличчя з куркуми:

змішайте кілька щіпок спеції з невеликою кількістю гелю алое вера;

перетворіть усе на однорідну пасту, а потім нанесіть на все обличчя, уникаючи делікатної зони навколо очей;

залишити на 20 хвилин, а потім змити мийним засобом.

Люди з чутливою шкірою повинні спочатку провести невеликий шкірний тест.

Маску з куркуми експерт радить наносити два-три рази на тиждень.

Замість гелю алое вера ви можете змішати порошок куркуми з грецьким йогуртом і медом, щоб синергічно посилити зцілення шкіри.

– І обов’язково поліпшіть свій раціон і їжте правильні продукти, які допомагають лікувати вашу шкіру зсередини. Обов’язковими є продукти, багаті антивіковими антиоксидантами, вітамінами С і Е, – наполягає косметолог.

Джерело: Express