Експертка зі шкіри Лорена Оберг у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповіла, що використання куркуми навіть один раз на тиждень у домашній масці для обличчя може зробити зрілу шкіру м’якою та гладенькою.
– Один з найпотужніших і перевірених антивікових інгредієнтів, який ховається в глибині вашої кухонної шафи, це куркума. Ця спеція має протизапальні, антиоксидантні та протиракові властивості, – зазначає косметолог.
За її словами, куркума – це дивовижна спеція, яку можна наносити на обличчя, щоб запобігти проблемам із пігментацією, віковими плямами та землистим кольором шкіри.
– Діючи миттєво, куркума надає сяйво і робить шкіру м’якою і гладкою на дотик, – каже Лорена.
Спеція також чудово підходить для освітлення ділянки під очима і зменшення набряклості.
Як робити і наносити маску для обличчя з куркуми:
- змішайте кілька щіпок спеції з невеликою кількістю гелю алое вера;
- перетворіть усе на однорідну пасту, а потім нанесіть на все обличчя, уникаючи делікатної зони навколо очей;
- залишити на 20 хвилин, а потім змити мийним засобом.
Люди з чутливою шкірою повинні спочатку провести невеликий шкірний тест.
Маску з куркуми експерт радить наносити два-три рази на тиждень.
Замість гелю алое вера ви можете змішати порошок куркуми з грецьким йогуртом і медом, щоб синергічно посилити зцілення шкіри.
– І обов’язково поліпшіть свій раціон і їжте правильні продукти, які допомагають лікувати вашу шкіру зсередини. Обов’язковими є продукти, багаті антивіковими антиоксидантами, вітамінами С і Е, – наполягає косметолог.
Джерело: Express