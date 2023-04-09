Эксперт по коже Лорена Оберг в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказала, что использование куркумы даже один раз в неделю в домашней маске для лица может сделать зрелую кожу мягкой и гладкой.

— Один из самых мощных и проверенных антивозрастных ингредиентов, который прячется в глубине вашего кухонного шкафа, это куркума. Эта специя обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами, — отмечает косметолог.

По ее словам, куркума — это удивительная специя, которую можно наносить на лицо, чтобы предотвратить проблемы с пигментацией, возрастными пятнами и землистым цветом кожи.

— Действуя мгновенно, куркума придает сияние и делает кожу мягкой и гладкой на ощупь, — говорит Лорена.

Специя также отлично подходит для осветления области под глазами и уменьшения отечности.

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Как делать и наносить маску для лица из куркумы:

смешайте несколько щепоток специи с небольшим количеством геля алоэ вера;

превратите все в однородную пасту, а затем нанесите на все лицо, избегая деликатной области вокруг глаз;

оставить на 20 минут, а затем смыть моющим средством.

Люди с чувствительной кожей должны сначала провести небольшой кожный тест.

Маску из куркумы эксперт советует наносить два-три раза в неделю.

Вместо геля алоэ вера вы можете смешать порошок куркумы с греческим йогуртом и медом, чтобы синергически усилить исцеление кожи.

— И обязательно улучшите свой рацион и ешьте правильные продукты, которые помогают лечить вашу кожу изнутри. Обязательны продукты, богатые антивозрастными антиоксидантами, витаминами С и Е, — настаивает косметолог.

Источник: Express