Маски и скрабы из кофе уже давно стали неотъемлемой частью домашнего ухода. Чтобы не навредить своей коже, нужно знать, какая кофейная маска подойдет именно вашему типу кожи и как часто можно делать ее в домашних условиях.

Факты ICTV узнавали, как кофе влияет на кожу лица, можно ли делать кофейные маски в домашних условиях, а также подготовили несколько народных рецептов.

Как кофе влияет на кожу лица

По словам врача-диетолога Олега Швеца, кофе содержит много полезных биологически активных веществ, витамины и минералы. Фитохимические вещества в напитке включают хлорогеновую кислоту, лигнаны, тригонелин и меланоидины.

Они способствуют питанию здоровых микроорганизмов в кишечнике и улучшают процесс переработки сахара и жира. Также исследователи считают, что кофе помогает уменьшить последствия оксидативного стресса, нейтрализуя свободные радикалы, которые могут повредить клетки вашего организма.

Кроме того, напиток содержит некоторые важные нутриенты, включая магний, калий и витамин В3.

То есть одна чашка кофе способна обеспечить человеческий организм полезными и необходимыми антиоксидантами. Но кофе полезен не только для внутреннего, но и для наружного применения.

В народе довольно популярны разнообразные маски, скрабы или пасты из свежей кофейной гущи, которые наносят на кожу лица и тела.

Профессор, исследователь и практикующий врач-холистик Дебра Роуз Уилсон провела исследование и выяснила, как маски из кофе влияют на кожу лица.

По словам врача, они содержат успокаивающий эффект и обладают омолаживающими свойствами.

— Хотя кофе известен своим стимулирующим действием на организм, при нанесении на кожу он имеет противоположный эффект. Это происходит благодаря антиоксидантам, содержащимся в кофе. Соответственно, маски из кофе успокаивают кожу, — говорит Уилсон.

Кроме того, нанесение кофе на кожу может помочь уменьшить появление пигментных пятен, покраснений и воспалений. А еще кофейные маски обладают лечебными свойствами угревой сыпи.

— Компоненты, содержащиеся в кофе, обладают как противовоспалительными, так и антибактериальными свойствами. Все эти преимущества в совокупности помогают бороться с акне, — добавляет врач.

А если вас беспокоят темные круги под глазами, кофе также может помочь избавиться от этой проблемы.

Рецепт маски из кофе против темных кругов под глазами

Смешайте ½ ч. л. кофейной гущи и ½ ч. л. оливкового масла. Добавьте несколько капель воды. Маска должна напоминать пасту по консистенции. Аккуратно нанесите маску под глаза, не растирая. Оставьте смесь на 5-10 мин. Смойте водой или аккуратно вытрите маску мягкой тканью.

Как приготовить кофейную маску для лица

Есть много разных рецептов кофейной маски для лица. Лучший вариант — смешать кофейную гущу с некомедогенным ингредиентом (он не закупорит поры).

Доктор Уилсон советует один рецепт, который стоит попробовать:

Смешайте 1 ч. л оливкового масла и 1 ч. л кофейной гущи. Нанесите на лицо круговыми движениями. Оставьте маску на 15-60 минут. Смойте теплой водой. Повторяйте до трех раз в неделю.

Кофейная маска для нормальной и комбинированной кожи

Вам понадобится:

молотый кофе — 2 ст. л;

натуральный мед — 1 ст. л.

Перемешивайте ингредиенты до образования консистенции жирной пасты. Нанесите готовую маску на кожу равномерным слоем. Через 10-15 минут смойте остатки теплой водой.

Обратите внимание, если у вас аллергия на мед, маску применять нельзя!

Маска из кофе для жирного типа кожи

Ингредиенты:

молотый кофе — 2 ст. л;

йогурт без наполнителя — 2 ст. л.

Смешайте ингредиенты в чистой миске. Если не имеете аллергии, можно добавить половину чайной ложки куркумы.

Тщательно перемешайте маску и нанесите на чистое лицо. Держите маску не более 7-10 мин.

Куркума усилит действие кофеина, поэтому маска сможет эффективно бороться с прыщами, уменьшать рубцы, а йогурт впитает излишки кожного сала с поверхности лица.

Кофе — это универсальный продукт, который потенциально может иметь целый ряд преимуществ для кожи. Однако перед началом применения кофейных масок рекомендуем проконсультироваться с вашим дерматологом.

Источник: Healthline