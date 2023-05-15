Клубника – не только вкусная ягода, но и и крайне полезное для кожи растение. Многие косметологи рекомендуют использовать ее в домашнем уходе для лица. Как сделать маску из клубники – читайте в материале.

Маска из клубники для лица: польза и вред

По словам косметолога Елены Бардышевой, крупная садовая земляника – это одна из вкуснейших ягод, созревающих в начале лета. В сезон созревания клубники ее обязательно нужно включить в свой рацион.

В среднем здоровому человеку, не имеющему противопоказаний, можно за один раз съедать по 200-300 г. Но злоупотреблять клубникой не стоит, так как ее переизбыток может спровоцировать не только аллергическую реакцию, но и расстройство пищеварительной системы.

Поскольку в клубнике в большом количестве содержатся витамины, натуральные кислоты и минеральные комплексы, ее можно и нужно не только есть, но и использовать в косметологии для ухода за кожей и сохранения красоты лица.

Садовая земляника применялась женщинами для поддержания красоты кожи лица и тела с глубокой древности. Клубничные ванны с добавлением молока – секрет красоты самой Клеопатры, а английские королевы и их придворные в Средние века добивались белоснежного цвета кожи лица при помощи мякоти этой ягоды.

Польза клубники для кожи объясняется ее составом:

вода, более 90% ягоды;

органические кислоты;

фолиевая кислота (витамин B9);

аскорбиновая кислота (витамин C);

ретинол (витамин А);

биотин (витамин H);

калий и медь.

Если вы хотите получить 100% пользы от садовой земляники, тогда в домашних условиях можно приготовить маску для лица, которая идеально подойдет в качестве летних косметологических процедур.

Перед нанесением маски необходимо проверить, нет ли у вас аллергии на ягоду, так как при непереносимости клубники, ее сок может вызвать зуд, сыпь, отеки, причем не только в месте нанесения, но и по всему телу.

Маска из клубники для жирной кожи

Ингредиенты:

1 ч. л. сока клубники;

1 ч. л. белой или голубой глины.

Способ приготовления:

Смешайте в миске все ингредиенты. Нанесите на лицо и, как только маска начнет подсыхать, смойте теплой водой.

Маска из клубники для воспаленной кожи

Ингредиенты:

2 ст. л. каши из клубники;

1 ст. л. творога.

Способ приготовления:

Смешайте ингредиенты до однородной массы. Нанесите на лицо на 10-15 минут, смойте теплой водой.

Маска из клубники для сухой кожи

Ингредиенты:

2 ч. л. клубничного сока;

1 желток;

1 ч. л. овсяной муки.

Способ приготовления: