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Красота

Маска из клубники для лица: как сделать в домашних условиях – объясняет эксперт

15 мая 2023, 14:05
Анна Голишевская редактор ленты
Маска из клубники для лица: как сделать в домашних условиях – объясняет эксперт
Источник: Unsplash

Клубника – не только вкусная ягода, но и и крайне полезное для кожи растение. Многие косметологи рекомендуют использовать ее в домашнем уходе для лица. Как сделать маску из клубники – читайте в материале.

Маска из клубники для лица: польза и вред

По словам косметолога Елены Бардышевой, крупная садовая земляника – это одна из вкуснейших ягод, созревающих в начале лета. В сезон созревания клубники ее обязательно нужно включить в свой рацион.

В среднем здоровому человеку, не имеющему противопоказаний, можно за один раз съедать по 200-300 г. Но злоупотреблять клубникой не стоит, так как ее переизбыток может спровоцировать не только аллергическую реакцию, но и расстройство пищеварительной системы.

Поскольку в клубнике в большом количестве содержатся витамины, натуральные кислоты и минеральные комплексы, ее можно и нужно не только есть, но и использовать в косметологии для ухода за кожей и сохранения красоты лица.

Садовая земляника применялась женщинами для поддержания красоты кожи лица и тела с глубокой древности. Клубничные ванны с добавлением молока – секрет красоты самой Клеопатры, а английские королевы и их придворные в Средние века добивались белоснежного цвета кожи лица при помощи мякоти этой ягоды.

Польза клубники для кожи объясняется ее составом:

  • вода, более 90% ягоды;
  • органические кислоты;
  • фолиевая кислота (витамин B9);
  • аскорбиновая кислота (витамин C);
  • ретинол (витамин А);
  • биотин (витамин H);
  • калий и медь.

Если вы хотите получить 100% пользы от садовой земляники, тогда в домашних условиях можно приготовить маску для лица, которая идеально подойдет в качестве летних косметологических процедур.

Перед нанесением маски необходимо проверить, нет ли у вас аллергии на ягоду, так как при непереносимости клубники, ее сок может вызвать зуд, сыпь, отеки, причем не только в месте нанесения, но и по всему телу.

Маска из клубники для жирной кожи

Ингредиенты:

  • 1 ч. л. сока клубники;
  • 1 ч. л. белой или голубой глины.

Способ приготовления:

  1. Смешайте в миске все ингредиенты.
  2. Нанесите на лицо и, как только маска начнет подсыхать, смойте теплой водой.

Маска из клубники для воспаленной кожи

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. каши из клубники;
  • 1 ст. л. творога.

Способ приготовления:

  1. Смешайте ингредиенты до однородной массы.
  2. Нанесите на лицо на 10-15 минут, смойте теплой водой.

Маска из клубники для сухой кожи

Ингредиенты:

  • 2 ч. л. клубничного сока;
  • 1 желток;
  • 1 ч. л. овсяной муки.

Способ приготовления:

  1. Смешайте все до однородной массы.
  2. Выдержите на лице 10 минут и смойте теплой водой.
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