Клубника – не только вкусная ягода, но и и крайне полезное для кожи растение. Многие косметологи рекомендуют использовать ее в домашнем уходе для лица. Как сделать маску из клубники – читайте в материале.
Маска из клубники для лица: польза и вред
По словам косметолога Елены Бардышевой, крупная садовая земляника – это одна из вкуснейших ягод, созревающих в начале лета. В сезон созревания клубники ее обязательно нужно включить в свой рацион.
В среднем здоровому человеку, не имеющему противопоказаний, можно за один раз съедать по 200-300 г. Но злоупотреблять клубникой не стоит, так как ее переизбыток может спровоцировать не только аллергическую реакцию, но и расстройство пищеварительной системы.
Поскольку в клубнике в большом количестве содержатся витамины, натуральные кислоты и минеральные комплексы, ее можно и нужно не только есть, но и использовать в косметологии для ухода за кожей и сохранения красоты лица.
Садовая земляника применялась женщинами для поддержания красоты кожи лица и тела с глубокой древности. Клубничные ванны с добавлением молока – секрет красоты самой Клеопатры, а английские королевы и их придворные в Средние века добивались белоснежного цвета кожи лица при помощи мякоти этой ягоды.
Польза клубники для кожи объясняется ее составом:
- вода, более 90% ягоды;
- органические кислоты;
- фолиевая кислота (витамин B9);
- аскорбиновая кислота (витамин C);
- ретинол (витамин А);
- биотин (витамин H);
- калий и медь.
Если вы хотите получить 100% пользы от садовой земляники, тогда в домашних условиях можно приготовить маску для лица, которая идеально подойдет в качестве летних косметологических процедур.
Перед нанесением маски необходимо проверить, нет ли у вас аллергии на ягоду, так как при непереносимости клубники, ее сок может вызвать зуд, сыпь, отеки, причем не только в месте нанесения, но и по всему телу.
Маска из клубники для жирной кожи
Ингредиенты:
- 1 ч. л. сока клубники;
- 1 ч. л. белой или голубой глины.
Способ приготовления:
- Смешайте в миске все ингредиенты.
- Нанесите на лицо и, как только маска начнет подсыхать, смойте теплой водой.
Маска из клубники для воспаленной кожи
Ингредиенты:
- 2 ст. л. каши из клубники;
- 1 ст. л. творога.
Способ приготовления:
- Смешайте ингредиенты до однородной массы.
- Нанесите на лицо на 10-15 минут, смойте теплой водой.
Маска из клубники для сухой кожи
Ингредиенты:
- 2 ч. л. клубничного сока;
- 1 желток;
- 1 ч. л. овсяной муки.
Способ приготовления:
- Смешайте все до однородной массы.
- Выдержите на лице 10 минут и смойте теплой водой.