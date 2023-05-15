Полуниця – не тільки смачна ягода, а й украй корисна для шкіри рослина. Багато косметологів рекомендують використовувати її в домашньому догляді для обличчя. Як зробити маску з полуниці – читайте в матеріалі.

Маска з полуниці для обличчя: користь і шкода

За словами косметолога Олени Бардишевої, велика садова суниця – це одна з найсмачніших ягід, які дозрівають на початку літа. У сезон дозрівання полуниці її обов’язково слід внести до свого раціону.

У середньому здоровій людині, яка не має протипоказань, можна за один раз з’їдати по 200-300 г. Але зловживати полуницею не варто, тому що її надлишок може спровокувати не тільки алергійну реакцію, а й розлад травної системи.

Оскільки в полуниці у великій кількості містяться вітаміни, натуральні кислоти та мінеральні комплекси, її можна і потрібно не тільки їсти, а й використовувати у косметології, для догляду за шкірою та збереження краси обличчя.

Жінки з давнини застосовували садову суницю для підтримки краси шкіри обличчя та тіла. Полуничні ванни з додаванням молока – секрет краси самої Клеопатри, а англійські королеви та їхні придворні в Середні віки досягали білого кольору шкіри обличчя за допомогою м’якоті цієї ягоди.

Користь полуниці для шкіри пояснюється її складом:

вода, понад 90% ягоди;

органічні кислоти;

фолієва кислота (вітамін B9);

аскорбінова кислота (вітамін C);

ретинол (вітамін А);

біотин (вітамін H);

калій та мідь.

Якщо ви хочете отримати 100% корисностей від суниці, тоді в домашніх умовах можна приготувати маску для обличчя, яка ідеально підійде в ролі однієї з літніх косметичних процедур.

Перед нанесенням маски необхідно перевіритися на відсутність алергії на ягоду, оскільки за умови непереносності полуниці її сік може викликати свербіж, висип, набряки, причому не тільки в місці нанесення, а й по всьому тілу.

Маска з полуниці для жирної шкіри

Інгредієнти:

1 ч. л. соку полуниці;

1 ч. л. білої або блакитної глини.

Спосіб приготування:

Змішайте в мисці всі інгредієнти. Нанесіть на обличчя, і тільки-но маска почне підсихати, змийте теплою водою.

Маска з полуниці для запаленої шкіри

Інгредієнти:

2 ст. л. каші із полуниці;

1 ст. л. сиру домашнього.

Спосіб приготування:

Змішайте інгредієнти до однорідної маси. Нанесіть на обличчя на 10-15 хвилин, змийте теплою водою.

Маска з полуниці для сухої шкіри

Інгредієнти:

2 ч. л. полуничного соку;

1 жовток;

1 ч. л. вівсяного борошна.

Спосіб приготування: