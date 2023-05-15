Полуниця – не тільки смачна ягода, а й украй корисна для шкіри рослина. Багато косметологів рекомендують використовувати її в домашньому догляді для обличчя. Як зробити маску з полуниці – читайте в матеріалі.
Маска з полуниці для обличчя: користь і шкода
За словами косметолога Олени Бардишевої, велика садова суниця – це одна з найсмачніших ягід, які дозрівають на початку літа. У сезон дозрівання полуниці її обов’язково слід внести до свого раціону.
У середньому здоровій людині, яка не має протипоказань, можна за один раз з’їдати по 200-300 г. Але зловживати полуницею не варто, тому що її надлишок може спровокувати не тільки алергійну реакцію, а й розлад травної системи.
Оскільки в полуниці у великій кількості містяться вітаміни, натуральні кислоти та мінеральні комплекси, її можна і потрібно не тільки їсти, а й використовувати у косметології, для догляду за шкірою та збереження краси обличчя.
Жінки з давнини застосовували садову суницю для підтримки краси шкіри обличчя та тіла. Полуничні ванни з додаванням молока – секрет краси самої Клеопатри, а англійські королеви та їхні придворні в Середні віки досягали білого кольору шкіри обличчя за допомогою м’якоті цієї ягоди.
Користь полуниці для шкіри пояснюється її складом:
- вода, понад 90% ягоди;
- органічні кислоти;
- фолієва кислота (вітамін B9);
- аскорбінова кислота (вітамін C);
- ретинол (вітамін А);
- біотин (вітамін H);
- калій та мідь.
Якщо ви хочете отримати 100% корисностей від суниці, тоді в домашніх умовах можна приготувати маску для обличчя, яка ідеально підійде в ролі однієї з літніх косметичних процедур.
Перед нанесенням маски необхідно перевіритися на відсутність алергії на ягоду, оскільки за умови непереносності полуниці її сік може викликати свербіж, висип, набряки, причому не тільки в місці нанесення, а й по всьому тілу.
Маска з полуниці для жирної шкіри
Інгредієнти:
- 1 ч. л. соку полуниці;
- 1 ч. л. білої або блакитної глини.
Спосіб приготування:
- Змішайте в мисці всі інгредієнти.
- Нанесіть на обличчя, і тільки-но маска почне підсихати, змийте теплою водою.
Маска з полуниці для запаленої шкіри
Інгредієнти:
- 2 ст. л. каші із полуниці;
- 1 ст. л. сиру домашнього.
Спосіб приготування:
- Змішайте інгредієнти до однорідної маси.
- Нанесіть на обличчя на 10-15 хвилин, змийте теплою водою.
Маска з полуниці для сухої шкіри
Інгредієнти:
- 2 ч. л. полуничного соку;
- 1 жовток;
- 1 ч. л. вівсяного борошна.
Спосіб приготування:
- Змішайте до однорідної маси.
- Витримайте на обличчі 10 хвилин та змийте теплою водою.