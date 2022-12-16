Пока враг натужно пытается сломить нас физически и морально, мы держимся, развиваемся и становимся сильнее. Мы развеиваем мифы о здоровье, ведь знаем, что такое критическое мышление. В отличие от нашего сумасшедшего соседа.
Добавлять ли мед в горячий чай
Добавлять. От этого мед не станет токсичным, просто потеряет некоторые полезные свойства. Миф утверждает, что от высокой температуры в меде якобы образуется гидроксиметилфурфурол, негативно влияющий на организм.
Так вот:
- вредное влияние этого вещества на организм человека не доказано;
- если мед добавить в горячий или холодный чай, то все его компоненты растворяются, а значит, их концентрация уменьшается;
- более того, гидроксиметилфурфурола в разы больше в газированных сладких напитках и выпечке, чем в меду.
Чтобы подзарядиться и поддержать здоровье зимой добавляйте ложечку меда в теплый чай. Именно в теплый, а не в кипяток, в котором большинство полезных веществ теряют свои свойства.
Известно точно, что мед обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Так что лучше употреблять его в прикуску, но помните, что это очень калорийный продукт.
Ешьте мед на здоровье и читайте проверенную информацию.
Источник: Береги себя