Поки ворог натужно намагається зламати нас фізично і морально, ми тримаємось, розвиваємось і стаємо сильнішими. Ми розвіюємо міфи про здоров’я, адже знаємо, що таке критичне мислення. На відміну від нашого навіженого сусіда.

Чи додавати мед у гарячий чай

Додавати. Від цього мед не стане токсичним, просто втратить деякі корисні властивості. Міф стверджує, що від високої температури у меду нібито утворюється гідроксиметилфурфурол, який негативно впливає на організм.

Зараз дивляться

Так от:

шкідливий вплив цієї речовини на організм людини не доведений;

якщо мед додати у гарячий або холодний чай, то всі його компоненти розчиняються, а значить, їх концентрація зменшується;

більше того, гідроксиметилфурфуролу в рази більше у газованих солодких напоях і випічці, ніж у медові.

Тож, щоб підзарядитися та підтримати здоров’я взимку додавайте ложечку меду в теплий чай. Саме в теплий, а не в окріп, в якому більшість корисних речовин втрачають свої властивості.

Відомо точно, що мед має антибактеріальні та антиоксидантні властивості. Отже краще вживати його вприкуску, але пам’ятайте, що це дуже калорійний продукт.

Смакуйте медом на здоров’я та читайте перевірену інформацію.

Джерело: Бережи себе