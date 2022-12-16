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Їжа

Мед у чай: чи можна додавати і як краще його вживати

16 Грудня 2022, 20:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
мед
Джерело: Depositphotos

Поки ворог натужно намагається зламати нас фізично і морально, ми тримаємось, розвиваємось і стаємо сильнішими. Ми розвіюємо міфи про здоров’я, адже знаємо, що таке критичне мислення. На відміну від нашого навіженого сусіда.

Чи додавати мед у гарячий чай

Додавати. Від цього мед не стане токсичним, просто втратить деякі корисні властивості. Міф стверджує, що від високої температури у меду нібито утворюється гідроксиметилфурфурол, який негативно впливає на організм.

Зараз дивляться

Так от:

  •  шкідливий вплив цієї речовини на організм людини не доведений;
  • якщо мед додати у гарячий або холодний  чай, то всі його компоненти розчиняються, а значить, їх концентрація зменшується;
  • більше того, гідроксиметилфурфуролу в рази більше у газованих солодких напоях і випічці, ніж у медові.

Тож, щоб  підзарядитися та підтримати здоров’я взимку додавайте ложечку меду в теплий чай. Саме в теплий, а не в окріп, в якому більшість корисних речовин втрачають свої властивості.

Відомо точно, що мед має антибактеріальні та антиоксидантні властивості. Отже краще вживати його  вприкуску, але  пам’ятайте, що це дуже калорійний продукт.

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Смакуйте медом на здоров’я та читайте перевірену інформацію.

Джерело: Бережи себе

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