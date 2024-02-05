Меренговый рулет, этот изысканный воздушный десерт, можно легко приготовить в домашних условиях.

Начинку для этого десерта можно взять любую по вашему вкусу. Мы предлагаем приготовить с нежным сливочным кремом и джемом.

Такой десерт приятно удивит вашу семью и гостей и обязательно станет отличным дополнением к праздничному столу.

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Рецепт меренгового рулета, который получается всегда удачный и красивый – читайте ниже.

Как приготовить меренговый рулет

Чтобы выпечка получилась, придерживайтесь рекомендованного количества ингредиентов и шагов приготовления. Чтобы оттенить сладкий вкус меренги, не делайте начинку очень сладкой.

Ингредиенты:

Для меренги:

яичные белки – 5 шт.

соль – щепотка

сахар – 300 г

крахмал – 30 г

ванилин – щепотка

сок лимона – 1 ч. л.

Для начинки:

сливочный сыр – 175 г

черничный джем – 1-2 ст. л.

Дополнительно:

пергаментная бумага (желательно силиконовая) – она качественная и не остается на выпечке

Рецепт меренгового рулета:

Яичные белки взбиваем миксером со щепоткой соли до мягких пиков. Соль является натуральным стабилизатором белковой пены, поэтому при взбивании ее добавлять надо обязательно. Она делает белок более плотным, а белковая масса хорошо поднимается и становится воздушной. Затем, постоянно взбивая, вводим сахар со щепоткой ванилина. Вливаем сок лимона и постепенно, перемешивая ложкой, вводим крахмал. На застеленный пергаментной бумагой противень выкладываем меренгу и разравниваем ее. Выпекаем в духовке при 150 °С 30-35 минут (по возможности – с конвекцией, но включать ее надо после 10 минут выпекания). Проверяем готовность рулета так. Прикасаемся к меренге пальцами, если корочка треснет, а внутри меренга останется мягкой и нежной – можно вынимать из духовки. Выпеченный корж охлаждаем до комнатной температуры. Для начинки соединяем и перемешиваем сливочный сыр, джем и сахарную пудру. Выкладываем поверх коржа лист пергаментной бумаги и переворачиваем с помощью доски или второго противня. Смазываем рулет начинкой, разравниваем ее. С помощью пергамента осторожно сворачиваем в рулет. Рулет заворачиваем в пергаментную бумагу и помещаем в холодильник не менее чем на 2-3 часа.

Меренговый рулет по классическому рецепту готов. Приятного чаепития!

Перед подачей к столу десерт можно украсить ягодами, фруктами, кусочками шоколада, орехами или кокосовой стружкой.

Меренговый рулет в домашних условиях – это изысканный десерт, который непременно нужно попробовать!

Фото: Depositphotos