Меренговый рулет, этот изысканный воздушный десерт, можно легко приготовить в домашних условиях.
Начинку для этого десерта можно взять любую по вашему вкусу. Мы предлагаем приготовить с нежным сливочным кремом и джемом.
Такой десерт приятно удивит вашу семью и гостей и обязательно станет отличным дополнением к праздничному столу.
Рецепт меренгового рулета, который получается всегда удачный и красивый – читайте ниже.
Как приготовить меренговый рулет
Чтобы выпечка получилась, придерживайтесь рекомендованного количества ингредиентов и шагов приготовления. Чтобы оттенить сладкий вкус меренги, не делайте начинку очень сладкой.
Ингредиенты:
Для меренги:
- яичные белки – 5 шт.
- соль – щепотка
- сахар – 300 г
- крахмал – 30 г
- ванилин – щепотка
- сок лимона – 1 ч. л.
Для начинки:
- сливочный сыр – 175 г
- черничный джем – 1-2 ст. л.
Дополнительно:
- пергаментная бумага (желательно силиконовая) – она качественная и не остается на выпечке
Рецепт меренгового рулета:
- Яичные белки взбиваем миксером со щепоткой соли до мягких пиков. Соль является натуральным стабилизатором белковой пены, поэтому при взбивании ее добавлять надо обязательно. Она делает белок более плотным, а белковая масса хорошо поднимается и становится воздушной.
- Затем, постоянно взбивая, вводим сахар со щепоткой ванилина. Вливаем сок лимона и постепенно, перемешивая ложкой, вводим крахмал.
- На застеленный пергаментной бумагой противень выкладываем меренгу и разравниваем ее.
- Выпекаем в духовке при 150 °С 30-35 минут (по возможности – с конвекцией, но включать ее надо после 10 минут выпекания). Проверяем готовность рулета так. Прикасаемся к меренге пальцами, если корочка треснет, а внутри меренга останется мягкой и нежной – можно вынимать из духовки.
- Выпеченный корж охлаждаем до комнатной температуры.
- Для начинки соединяем и перемешиваем сливочный сыр, джем и сахарную пудру.
- Выкладываем поверх коржа лист пергаментной бумаги и переворачиваем с помощью доски или второго противня.
- Смазываем рулет начинкой, разравниваем ее.
- С помощью пергамента осторожно сворачиваем в рулет.
- Рулет заворачиваем в пергаментную бумагу и помещаем в холодильник не менее чем на 2-3 часа.
Меренговый рулет по классическому рецепту готов. Приятного чаепития!
Перед подачей к столу десерт можно украсить ягодами, фруктами, кусочками шоколада, орехами или кокосовой стружкой.
Меренговый рулет в домашних условиях – это изысканный десерт, который непременно нужно попробовать!
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