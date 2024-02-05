Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Фото Еда

Меренговый рулет: легкий рецепт в домашних условиях

5 февраля 2024, 15:32
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Меренговий рулет

Меренговый рулет, этот изысканный воздушный десерт, можно легко приготовить в домашних условиях.

Начинку для этого десерта можно взять любую по вашему вкусу. Мы предлагаем приготовить с нежным сливочным кремом и джемом.

Такой десерт приятно удивит вашу семью и гостей и обязательно станет отличным дополнением к праздничному столу.

Сейчас смотрят

Рецепт меренгового рулета, который получается всегда удачный и красивый – читайте ниже.

Как приготовить меренговый рулет

Чтобы выпечка получилась, придерживайтесь рекомендованного количества ингредиентов и шагов приготовления. Чтобы оттенить сладкий вкус меренги, не делайте начинку очень сладкой.

Ингредиенты:

Для меренги:

  • яичные белки – 5 шт.
  • соль – щепотка
  • сахар – 300 г
  • крахмал – 30 г
  • ванилин – щепотка
  • сок лимона – 1 ч. л.

Для начинки:

  • сливочный сыр – 175 г
  • черничный джем – 1-2 ст. л.

Дополнительно:

  • пергаментная бумага (желательно силиконовая) – она качественная и не остается на выпечке

Рецепт меренгового рулета:

  1. Яичные белки взбиваем миксером со щепоткой соли до мягких пиков. Соль является натуральным стабилизатором белковой пены, поэтому при взбивании ее добавлять надо обязательно. Она делает белок более плотным, а белковая масса хорошо поднимается и становится воздушной.
  2. Затем, постоянно взбивая, вводим сахар со щепоткой ванилина. Вливаем сок лимона и постепенно, перемешивая ложкой, вводим крахмал.
  3. На застеленный пергаментной бумагой противень выкладываем меренгу и разравниваем ее.
  4. Выпекаем в духовке при 150 °С 30-35 минут (по возможности – с конвекцией, но включать ее надо после 10 минут выпекания). Проверяем готовность рулета так. Прикасаемся к меренге пальцами, если корочка треснет, а внутри меренга останется мягкой и нежной – можно вынимать из духовки.
  5. Выпеченный корж охлаждаем до комнатной температуры.
  6. Для начинки соединяем и перемешиваем сливочный сыр, джем и сахарную пудру.
  7. Выкладываем поверх коржа лист пергаментной бумаги и переворачиваем с помощью доски или второго противня.
  8. Смазываем рулет начинкой, разравниваем ее.
  9. С помощью пергамента осторожно сворачиваем в рулет.
  10. Рулет заворачиваем в пергаментную бумагу и помещаем в холодильник не менее чем на 2-3 часа.

Меренговый рулет по классическому рецепту готов. Приятного чаепития!

Перед подачей к столу десерт можно украсить ягодами, фруктами, кусочками шоколада, орехами или кокосовой стружкой.

Меренговый рулет в домашних условиях – это изысканный десерт, который непременно нужно попробовать!

Читайте также:
Рогаликі на молоці з повидломРогалики с повидлом: рецепт на молоке

Фото: Depositphotos

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь