Меренговий рулет, цей вишуканий повітряний десерт, можна легко приготувати в домашніх умовах.

Начинку для цього десерту можна взяти будь-яку до вашого смаку. Ми пропонуємо приготувати з ніжним вершковим кремом та джемом.

Такий десерт приємно здивує вашу родину і гостей та обов’язково стане чудовим додатком до святкового столу.

Зараз дивляться

Рецепт меренгового рулету, який виходить завжди вдалий та красивий – читайте нижче.

Як приготувати меренговий рулет

Щоб випічка вийшла, дотримуйтеся рекомендованої кількості інгредієнтів та кроків приготування.

Інгредієнти:

Для меренги:

яєчні білки – 5 шт.

сіль – дрібка

цукор – 300 г

крохмаль – 30 г

ванілін – дрібка

сік лимона – 1 ч. л.

Для начинки:

вершковий сир – 175 г

чорничний джем – 1-2 ст. л.

цукрова пудра – 1 ст. л.

Додатково:

пергаментний папір (бажано силіконовий) – він якісний і не залишається на випічці

Рецепт меренгового рулету:

Яєчні білки збиваємо міксером з дрібкою солі до м’яких піків. Сіль є натуральним стабілізатором білкової піни, тому при збиванні її додавати треба обов’язково. Вона робить білок щільнішим, а білкова маса гарно підіймається і стає повітряною. Потім, постійно збиваючи, вводимо цукор з дрібкою ваніліну. Вливаємо сік лимона і поступово, перемішуючи ложкою, вводимо крохмаль. На застелене пергаментним папером деко викладаємо меренгу і розрівнюємо її. Випікаємо у духовці за 150 °С 30-35 хвилин (за можливості – з конвекцією, але включати її треба після 10 хвилин випікання). Перевіряємо готовність рулету так. Доторкуємося до меренги пальцями, якщо скоринка трісне, а всередині меренга залишиться м’якою і ніжною – можна виймати з духовки. Випечений корж охолоджуємо до кімнатної температури. Для начинки поєднуємо та перемішуємо вершковий сир, джем та цукрову пудру. Викладаємо поверх коржа лист пергаментного паперу і перевертаємо за допомогою дошки або другого дека. Змащуємо рулет начинкою, розрівнюємо її. За допомогою пергаменту обережно згортаємо в рулет. Рулет загортаємо у пергаментний папір і поміщаємо у холодильник не менше ніж на 2-3 години.

Меренговий рулет за класичним рецептом готовий. Смачного чаювання!

Перед подачею до столу десерт можна прикрасити ягодами, фруктами, шматочками шоколаду, горіхами або кокосовою стружкою.

Меренговий рулет у домашніх умовах – це вишуканий десерт, якій неодмінно треба спробувати!

Фото: Depositphotos