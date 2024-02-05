Меренговий рулет, цей вишуканий повітряний десерт, можна легко приготувати в домашніх умовах.
Начинку для цього десерту можна взяти будь-яку до вашого смаку. Ми пропонуємо приготувати з ніжним вершковим кремом та джемом.
Такий десерт приємно здивує вашу родину і гостей та обов’язково стане чудовим додатком до святкового столу.
Рецепт меренгового рулету, який виходить завжди вдалий та красивий – читайте нижче.
Як приготувати меренговий рулет
Щоб випічка вийшла, дотримуйтеся рекомендованої кількості інгредієнтів та кроків приготування.
Інгредієнти:
Для меренги:
- яєчні білки – 5 шт.
- сіль – дрібка
- цукор – 300 г
- крохмаль – 30 г
- ванілін – дрібка
- сік лимона – 1 ч. л.
Для начинки:
- вершковий сир – 175 г
- чорничний джем – 1-2 ст. л.
- цукрова пудра – 1 ст. л.
Додатково:
- пергаментний папір (бажано силіконовий) – він якісний і не залишається на випічці
Рецепт меренгового рулету:
- Яєчні білки збиваємо міксером з дрібкою солі до м’яких піків. Сіль є натуральним стабілізатором білкової піни, тому при збиванні її додавати треба обов’язково. Вона робить білок щільнішим, а білкова маса гарно підіймається і стає повітряною.
- Потім, постійно збиваючи, вводимо цукор з дрібкою ваніліну. Вливаємо сік лимона і поступово, перемішуючи ложкою, вводимо крохмаль.
- На застелене пергаментним папером деко викладаємо меренгу і розрівнюємо її.
- Випікаємо у духовці за 150 °С 30-35 хвилин (за можливості – з конвекцією, але включати її треба після 10 хвилин випікання). Перевіряємо готовність рулету так. Доторкуємося до меренги пальцями, якщо скоринка трісне, а всередині меренга залишиться м’якою і ніжною – можна виймати з духовки.
- Випечений корж охолоджуємо до кімнатної температури.
- Для начинки поєднуємо та перемішуємо вершковий сир, джем та цукрову пудру.
- Викладаємо поверх коржа лист пергаментного паперу і перевертаємо за допомогою дошки або другого дека.
- Змащуємо рулет начинкою, розрівнюємо її.
- За допомогою пергаменту обережно згортаємо в рулет.
- Рулет загортаємо у пергаментний папір і поміщаємо у холодильник не менше ніж на 2-3 години.
Меренговий рулет за класичним рецептом готовий. Смачного чаювання!
Перед подачею до столу десерт можна прикрасити ягодами, фруктами, шматочками шоколаду, горіхами або кокосовою стружкою.
Меренговий рулет у домашніх умовах – це вишуканий десерт, якій неодмінно треба спробувати!
Фото: Depositphotos