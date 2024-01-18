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Рогалики з повидлом: рецепт на молоці

18 Січня 2024, 15:09
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Рогаликі на молоці з повидлом

Ніжні рогалики з повидлом до вподоби усім без винятку. Рецептів рогаликів безліч, але, на нашу думку, найкраще смакують рогалики на молоці. Виявилося, що їх приготування дуже просте.

Рогалики з повидлом на молоці – найлегший рецепт

В рецепті рогаликів тільки доступні інгредієнти, що є на кухні кожної господині.

Інгредієнти для рогаликів з повидлом:

Для тіста:

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  • борошно – 450-500 г
  • молоко – 250 г
  • вершкове масло або маргарин – 75 г
  • цукор – 3 ст. л.
  • ванільний цукор – 0,5 ч. л.
  • яйце – 1 шт.
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • дріжджі сухі – 1 пакетик (10 г)

Для начинки:

  • повидло густе (бажано кисло-солодке) – 400 г
  • цедра лимона – 1 ч. л.

Додатково:

  • цукрова пудра – для посипання

Як приготувати рогалики на молоці з повидлом:

  1. У миску просіюємо борошно, додаємо сухі дріжджі, цукор, ванільний цукор та сіль. Перемішуємо.
  2. Молоко підігріваємо (воно повинно бути теплим), додаємо яйце і збиваємо вінчиком або міксером.
  3. Спочатку вводимо в борошняну суміш розтоплене вершкове масло або маргарин, перемішуємо.
  4. Потім вливаємо молочну суміш і замішуємо тісто.
  5. Викладаємо тісто у миску, накриваємо рушником і залишаємо, щоб піднялося. Це займе хвилин 50. Що робити якщо дріжджове тісто погано піднімається? Причини можуть бути такі: 1) Неякісні дріжджі або вийшов термін придатності. Тому перевіряйте їх заздалегідь. 2) Під час замішування тіста молоко було занадто гаряче. 3) У приміщенні занадто прохолодно. Якщо причина в цьому, можна духовку трішки нагріти, поставити на решітку або деко миску з тістом і залишити у духовці, поки воно не підійде.
  6. До повидла додаємо цедру лимона, перемішуємо. Якщо повидло занадто солодке, можна додати 1-2 ч. л. соку лимона.
  7. Тісто розділяємо на 2-3 частини. Кожну частину тіста розкачуємо у круглий пласт. Розрізаємо пласт на трикутники (так, як зазвичай нарізаємо торт).
  8. На ширшу частинку трикутників викладаємо начинку.
  9. Рогалики з повидлом загортаємо від широкого краю до вужчого.
  10. Викладаємо вироби на деко з пергаментним папером. Щоб вони були пухкішими, їх можна залишити у теплі на 20 хвилин, а потім вже випікати.
  11. Випікаємо у духовці за 180 °С близько 15-20 хвилин.
  12. Готові гарячі рогалики посипаємо цукровою пудрою.

Перед випіканням рогалики з повидлом можна змастити яєчним жовтком.

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Фото: Depositphotos

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