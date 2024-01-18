Ніжні рогалики з повидлом до вподоби усім без винятку. Рецептів рогаликів безліч, але, на нашу думку, найкраще смакують рогалики на молоці. Виявилося, що їх приготування дуже просте.
Рогалики з повидлом на молоці – найлегший рецепт
В рецепті рогаликів тільки доступні інгредієнти, що є на кухні кожної господині.
Інгредієнти для рогаликів з повидлом:
Для тіста:
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- борошно – 450-500 г
- молоко – 250 г
- вершкове масло або маргарин – 75 г
- цукор – 3 ст. л.
- ванільний цукор – 0,5 ч. л.
- яйце – 1 шт.
- сіль – 0,5 ч. л.
- дріжджі сухі – 1 пакетик (10 г)
Для начинки:
- повидло густе (бажано кисло-солодке) – 400 г
- цедра лимона – 1 ч. л.
Додатково:
- цукрова пудра – для посипання
Як приготувати рогалики на молоці з повидлом:
- У миску просіюємо борошно, додаємо сухі дріжджі, цукор, ванільний цукор та сіль. Перемішуємо.
- Молоко підігріваємо (воно повинно бути теплим), додаємо яйце і збиваємо вінчиком або міксером.
- Спочатку вводимо в борошняну суміш розтоплене вершкове масло або маргарин, перемішуємо.
- Потім вливаємо молочну суміш і замішуємо тісто.
- Викладаємо тісто у миску, накриваємо рушником і залишаємо, щоб піднялося. Це займе хвилин 50. Що робити якщо дріжджове тісто погано піднімається? Причини можуть бути такі: 1) Неякісні дріжджі або вийшов термін придатності. Тому перевіряйте їх заздалегідь. 2) Під час замішування тіста молоко було занадто гаряче. 3) У приміщенні занадто прохолодно. Якщо причина в цьому, можна духовку трішки нагріти, поставити на решітку або деко миску з тістом і залишити у духовці, поки воно не підійде.
- До повидла додаємо цедру лимона, перемішуємо. Якщо повидло занадто солодке, можна додати 1-2 ч. л. соку лимона.
- Тісто розділяємо на 2-3 частини. Кожну частину тіста розкачуємо у круглий пласт. Розрізаємо пласт на трикутники (так, як зазвичай нарізаємо торт).
- На ширшу частинку трикутників викладаємо начинку.
- Рогалики з повидлом загортаємо від широкого краю до вужчого.
- Викладаємо вироби на деко з пергаментним папером. Щоб вони були пухкішими, їх можна залишити у теплі на 20 хвилин, а потім вже випікати.
- Випікаємо у духовці за 180 °С близько 15-20 хвилин.
- Готові гарячі рогалики посипаємо цукровою пудрою.
Перед випіканням рогалики з повидлом можна змастити яєчним жовтком.
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