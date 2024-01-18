Ніжні рогалики з повидлом до вподоби усім без винятку. Рецептів рогаликів безліч, але, на нашу думку, найкраще смакують рогалики на молоці. Виявилося, що їх приготування дуже просте.

Рогалики з повидлом на молоці – найлегший рецепт

В рецепті рогаликів тільки доступні інгредієнти, що є на кухні кожної господині.

Інгредієнти для рогаликів з повидлом:

Для тіста:

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борошно – 450-500 г

молоко – 250 г

вершкове масло або маргарин – 75 г

цукор – 3 ст. л.

ванільний цукор – 0,5 ч. л.

яйце – 1 шт.

сіль – 0,5 ч. л.

дріжджі сухі – 1 пакетик (10 г)

Для начинки:

повидло густе (бажано кисло-солодке) – 400 г

цедра лимона – 1 ч. л.

Додатково:

цукрова пудра – для посипання

Як приготувати рогалики на молоці з повидлом:

У миску просіюємо борошно, додаємо сухі дріжджі, цукор, ванільний цукор та сіль. Перемішуємо. Молоко підігріваємо (воно повинно бути теплим), додаємо яйце і збиваємо вінчиком або міксером. Спочатку вводимо в борошняну суміш розтоплене вершкове масло або маргарин, перемішуємо. Потім вливаємо молочну суміш і замішуємо тісто. Викладаємо тісто у миску, накриваємо рушником і залишаємо, щоб піднялося. Це займе хвилин 50. Що робити якщо дріжджове тісто погано піднімається? Причини можуть бути такі: 1) Неякісні дріжджі або вийшов термін придатності. Тому перевіряйте їх заздалегідь. 2) Під час замішування тіста молоко було занадто гаряче. 3) У приміщенні занадто прохолодно. Якщо причина в цьому, можна духовку трішки нагріти, поставити на решітку або деко миску з тістом і залишити у духовці, поки воно не підійде. До повидла додаємо цедру лимона, перемішуємо. Якщо повидло занадто солодке, можна додати 1-2 ч. л. соку лимона. Тісто розділяємо на 2-3 частини. Кожну частину тіста розкачуємо у круглий пласт. Розрізаємо пласт на трикутники (так, як зазвичай нарізаємо торт). На ширшу частинку трикутників викладаємо начинку. Рогалики з повидлом загортаємо від широкого краю до вужчого. Викладаємо вироби на деко з пергаментним папером. Щоб вони були пухкішими, їх можна залишити у теплі на 20 хвилин, а потім вже випікати. Випікаємо у духовці за 180 °С близько 15-20 хвилин. Готові гарячі рогалики посипаємо цукровою пудрою.

Перед випіканням рогалики з повидлом можна змастити яєчним жовтком.

Фото: Depositphotos