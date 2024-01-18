Нежные рогалики с повидлом нравятся всем без исключения. Рецептов приготовления рогаликов множество, но, по нашему мнению, рогалики на молоке самые вкусные. Оказалось, что их приготовление очень простое.

Рогалики с повидлом на молоке – самый легкий рецепт

В рецепте рогаликов только доступные ингредиенты, которые есть на кухне каждой хозяйки.

Ингредиенты для рогаликов с повидлом:

Для теста:

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мука – 450-500 г

молоко – 250 г

сливочное масло или маргарин – 75 г

сахар – 3 ст. л.

ванильный сахар – 0,5 ч. л.

яйцо – 1 шт.

соль – 0,5 ч. л.

дрожжи сухие – 1 пакетик (10 г)

Для начинки:

повидло густое (желательно кисло-сладкое) – 400 г

цедра лимона – 1 ч. л.

Дополнительно:

сахарная пудра – для посыпки

Как приготовить рогалики на молоке с повидлом:

В миску просеиваем муку, добавляем сухие дрожжи, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешиваем. Молоко подогреваем (оно должно быть теплым), добавляем яйцо и взбиваем венчиком или миксером. Сначала вводим в мучную смесь растопленное сливочное масло или маргарин, перемешиваем. Затем вливаем молочную смесь и замешиваем тесто. Выкладываем тесто в миску, накрываем полотенцем и оставляем, чтобы поднялось. Это займет минут 50. Что делать, если дрожжевое тесто плохо поднимается? Причины могут быть следующие: 1) Некачественные дрожжи или вышел срок годности. Поэтому проверяйте их заранее. 2) При замешивании теста молоко было слишком горячее. 3) В помещении слишком прохладно. Если причина в этом, можно духовку немного нагреть, поставить на решетку или противень миску с тестом и оставить его в духовке, пока оно не подойдет. К повидлу добавляем цедру лимона, перемешиваем. Если повидло слишком сладкое, можно добавить 1-2 ч. л. сока лимона. Тесто разделяем на 2-3 части. Каждую часть теста раскатываем в круглый пласт. Разрезаем пласт на треугольники (так, как обычно нарезаем торт). На более широкую часть треугольников выкладываем начинку. Рогалики с повидлом заворачиваем от широкого края к узкому. Выкладываем изделия на противень с пергаментной бумагой. Чтобы они были более пышными, их можно оставить в тепле на 20 минут, а потом уже выпекать. Выпекаем в духовке при 180 °С около 15-20 минут. Готовые горячие рогалики посыпаем сахарной пудрой.

Перед выпеканием рогалики с повидлом можно смазать яичным желтком.

Фото: Depositphotos