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Рогалики с повидлом: рецепт на молоке

18 января 2024, 15:09
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Рогаликі на молоці з повидлом

Нежные рогалики с повидлом нравятся всем без исключения. Рецептов приготовления рогаликов множество, но, по нашему мнению, рогалики на молоке самые вкусные. Оказалось, что их приготовление очень простое.

Рогалики с повидлом на молоке – самый легкий рецепт

В рецепте рогаликов только доступные ингредиенты, которые есть на кухне каждой хозяйки.

Ингредиенты для рогаликов с повидлом:

Для теста:

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  • мука – 450-500 г
  • молоко – 250 г
  • сливочное масло или маргарин – 75 г
  • сахар – 3 ст. л.
  • ванильный сахар – 0,5 ч. л.
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • дрожжи сухие – 1 пакетик (10 г)

Для начинки:

  • повидло густое (желательно кисло-сладкое) – 400 г
  • цедра лимона – 1 ч. л.

Дополнительно:

  • сахарная пудра – для посыпки

Как приготовить рогалики на молоке с повидлом:

  1. В миску просеиваем муку, добавляем сухие дрожжи, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешиваем.
  2. Молоко подогреваем (оно должно быть теплым), добавляем яйцо и взбиваем венчиком или миксером.
  3. Сначала вводим в мучную смесь растопленное сливочное масло или маргарин, перемешиваем.
  4. Затем вливаем молочную смесь и замешиваем тесто.
  5. Выкладываем тесто в миску, накрываем полотенцем и оставляем, чтобы поднялось. Это займет минут 50. Что делать, если дрожжевое тесто плохо поднимается? Причины могут быть следующие: 1) Некачественные дрожжи или вышел срок годности. Поэтому проверяйте их заранее. 2) При замешивании теста молоко было слишком горячее. 3) В помещении слишком прохладно. Если причина в этом, можно духовку немного нагреть, поставить на решетку или противень миску с тестом и оставить его в духовке, пока оно не подойдет.
  6. К повидлу добавляем цедру лимона, перемешиваем. Если повидло слишком сладкое, можно добавить 1-2 ч. л. сока лимона.
  7. Тесто разделяем на 2-3 части. Каждую часть теста раскатываем в круглый пласт. Разрезаем пласт на треугольники (так, как обычно нарезаем торт).
  8. На более широкую часть треугольников выкладываем начинку.
  9. Рогалики с повидлом заворачиваем от широкого края к узкому.
  10. Выкладываем изделия на противень с пергаментной бумагой. Чтобы они были более пышными, их можно оставить в тепле на 20 минут, а потом уже выпекать.
  11. Выпекаем в духовке при 180 °С около 15-20 минут.
  12. Готовые горячие рогалики посыпаем сахарной пудрой.

Перед выпеканием рогалики с повидлом можно смазать яичным желтком.

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Фото: Depositphotos

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