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Еда

Блинчики с шоколадной начинкой — рецепт от ведущего Андрея Ковальского

9 февраля 2023, 11:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Млинці з шоколадною начинкою – рецепт від ведучого Андрія Ковальського
Источник: Pexels

20 февраля 2023 года наступит Масленица, которая продлится неделю — до 26 февраля. Одна из главных традиций праздника — готовить блинчики, которые являются символом солнца.

Вариантов приготовления их множество и, наверняка, у каждой хозяйки есть свой. Однако еще один рецепт лишним точно не будет.

Как приготовить блинчики с шоколадной начинкой рассказал ведущий программы Факты. Спорт Андрей Ковальский.

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Рецепт вкусных блинов от Ковальского

Ингредиенты: 

  • мука – 200 грамм (1,5 стакана);
  • молоко – 500 мл;
  • яйца — 1 штука;
  • сахар — 30 грамм (2 столовых ложки);
  • соль — щепотка;
  • шоколад.

Способ приготовления:

  1. Берем яйцо, сахар, соль и тщательно все перемешиваем.
  2. Добавляем молоко и постепенно медленно вводим муку.
  3. Добавляем в тесто немного масла.
  4. Разогреваем сковороду и жарим блинчики.
  5. Растапливаем шоколад и начиняем им блинчики.
  6. Добавляем любимые ягоды.

Блинчики готовы! Приятного аппетита!

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