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Їжа

Млинці з шоколадною начинкою – рецепт від ведучого Андрія Ковальського

9 Лютого 2023, 11:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Млинці з шоколадною начинкою – рецепт від ведучого Андрія Ковальського
Джерело: Pexels

20 лютого 2023 року настане Масляна, яка триватиме тиждень – до 26 лютого. Одна з головних традицій свята – готувати млинці, які є символом сонця.

Варіантів приготування їх безліч і, напевно, кожна господиня має свій. Однак ще один рецепт зайвим точно не буде.

Як приготувати млинці з шоколадною начинкою, розповів ведучий програми Факти. Спорт Андрій Ковальський.

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Рецепт смачних млинців від Ковальського

Інгредієнти:

  • борошно – 200 г (1,5 склянки);
  • молоко – 500 мл;
  • яйця – 1 штука;
  • цукор – 30 г (2 столові ложки);
  • сіль – дрібка;
  • шоколад.

Спосіб приготування:

  1. Беремо яйце, цукор, сіль та ретельно все разом перемішуємо.
  2. Додаємо молоко і поступово повільно вводимо борошно.
  3. Додаємо в тісто трохи олії.
  4. Розігріваємо сковороду і смажимо млинці.
  5. Розтоплюємо шоколад і начиняємо ним млинці.
  6. Додаємо улюблені ягоди.

Млинці готові! Смачного!

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