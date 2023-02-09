20 лютого 2023 року настане Масляна, яка триватиме тиждень – до 26 лютого. Одна з головних традицій свята – готувати млинці, які є символом сонця.

Варіантів приготування їх безліч і, напевно, кожна господиня має свій. Однак ще один рецепт зайвим точно не буде.

Як приготувати млинці з шоколадною начинкою, розповів ведучий програми Факти. Спорт Андрій Ковальський.

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Рецепт смачних млинців від Ковальського

Інгредієнти:

борошно – 200 г (1,5 склянки);

молоко – 500 мл;

яйця – 1 штука;

цукор – 30 г (2 столові ложки);

сіль – дрібка;

шоколад.

Спосіб приготування:

Беремо яйце, цукор, сіль та ретельно все разом перемішуємо. Додаємо молоко і поступово повільно вводимо борошно. Додаємо в тісто трохи олії. Розігріваємо сковороду і смажимо млинці. Розтоплюємо шоколад і начиняємо ним млинці. Додаємо улюблені ягоди.

Млинці готові! Смачного!