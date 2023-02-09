20 лютого 2023 року настане Масляна, яка триватиме тиждень – до 26 лютого. Одна з головних традицій свята – готувати млинці, які є символом сонця.
Варіантів приготування їх безліч і, напевно, кожна господиня має свій. Однак ще один рецепт зайвим точно не буде.
Як приготувати млинці з шоколадною начинкою, розповів ведучий програми Факти. Спорт Андрій Ковальський.
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Рецепт смачних млинців від Ковальського
Інгредієнти:
- борошно – 200 г (1,5 склянки);
- молоко – 500 мл;
- яйця – 1 штука;
- цукор – 30 г (2 столові ложки);
- сіль – дрібка;
- шоколад.
Спосіб приготування:
- Беремо яйце, цукор, сіль та ретельно все разом перемішуємо.
- Додаємо молоко і поступово повільно вводимо борошно.
- Додаємо в тісто трохи олії.
- Розігріваємо сковороду і смажимо млинці.
- Розтоплюємо шоколад і начиняємо ним млинці.
- Додаємо улюблені ягоди.
Млинці готові! Смачного!
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