Морепродукты действительно невероятно полезны для здоровья. Недаром их включают в рационы здорового питания.
Отличный выбор — морской коктейль, в который входят замороженная смесь из креветок, мидий, кальмаров и маленьких осьминогов. На его основе можно сделать множество блюд. Праздничных или повседневных — это будет зависеть только от вашего желания.
Потратив минимум времени, вы получите изысканное блюдо, которое порадует вас и близких. Например, теплый салат с морепродуктами и овощами в лучших традициях азиатской кухни.
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Как правильно выбрать и приготовить морской коктейль — читайте в материале Фактов ICTV.
Как правильно выбрать морской коктейль
- Покупайте замороженные смеси в упаковке с пометкой срока годности. Продукты на вес, конечно, дешевле, но они могут вызвать пищевое отравление.
- Избегайте продуктов, которые наталкивают на мысль о ледниковом периоде. Скорее всего, их несколько раз размораживали.
- Чтобы подготовить морской коктейль, оставьте его в холодильнике на 7 часов. Таким образом лед растает естественным образом. Если мало времени, промойте продукты под водой, а затем слейте лишнюю жидкость или залейте кипятком.
Как приготовить морской коктейль: рецепт теплого салата с морепродуктами и овощами
Ингредиенты
- 400 г замороженной морской смеси;
- 200 г брокколи;
- 200 г стручковой фасоли;
- болгарский перец;
- цуккини;
- баклажан;
- чеснок;
- соевый соус;
- растительное масло.
Приготовление
- Подготовьте замороженную смесь. Отварите ее или промойте в воде.
- Брокколи разделите на соцветия или нарежьте.
- Нарежьте на кубики цуккини, баклажан. Перец порежьте соломкой.
- В глубокой сковороде подогрейте растительное масло. Обжарьте раздавленный или мелко порезанный чеснок.
- Поочередно добавляйте свежие овощи, быстро обжаривая их в горячем масле.
- Выложите к горячим овощам подготовленную морскую смесь и обжаривайте еще минуту.
- Добавьте соевый соус, хорошо перемешайте все ингредиенты, снимите с огня и сразу подавайте горячее блюдо к столу.