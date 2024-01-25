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Морской коктейль: рецепт теплого салата из морепродуктов и овощей

25 января 2024, 14:41
Марина Мелехова редактор
Морской коктейль: рецепт теплого салата из морепродуктов и овощей
Источник: Unsplash

Морепродукты действительно невероятно полезны для здоровья. Недаром их включают в рационы здорового питания.

Отличный выбор — морской коктейль, в который входят замороженная смесь из креветок, мидий, кальмаров и маленьких осьминогов. На его основе можно сделать множество блюд. Праздничных или повседневных — это будет зависеть только от вашего желания.

Потратив минимум времени, вы получите изысканное блюдо, которое порадует вас и близких. Например, теплый салат с морепродуктами и овощами в лучших традициях азиатской кухни.

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Как правильно выбрать и приготовить морской коктейль — читайте в материале Фактов ICTV.

Как правильно выбрать морской коктейль

  • Покупайте замороженные смеси в упаковке с пометкой срока годности. Продукты на вес, конечно, дешевле, но они могут вызвать пищевое отравление.
  • Избегайте продуктов, которые наталкивают на мысль о ледниковом периоде. Скорее всего, их несколько раз размораживали.
  • Чтобы подготовить морской коктейль, оставьте его в холодильнике на 7 часов. Таким образом лед растает естественным образом. Если мало времени, промойте продукты под водой, а затем слейте лишнюю жидкость или залейте кипятком.

Как приготовить морской коктейль: рецепт теплого салата с морепродуктами и овощами

Фото: Unsplash

Ингредиенты

  • 400 г замороженной морской смеси;
  • 200 г брокколи;
  • 200 г стручковой фасоли;
  • болгарский перец;
  • цуккини;
  • баклажан;
  • чеснок;
  • соевый соус;
  • растительное масло.

Приготовление

  1. Подготовьте замороженную смесь. Отварите ее или промойте в воде.
  2. Брокколи разделите на соцветия или нарежьте.
  3. Нарежьте на кубики цуккини, баклажан. Перец порежьте соломкой.
  4. В глубокой сковороде подогрейте растительное масло. Обжарьте раздавленный или мелко порезанный чеснок.
  5. Поочередно добавляйте свежие овощи, быстро обжаривая их в горячем масле.
  6. Выложите к горячим овощам подготовленную морскую смесь и обжаривайте еще минуту.
  7. Добавьте соевый соус, хорошо перемешайте все ингредиенты, снимите с огня и сразу подавайте горячее блюдо к столу.
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Теги
здорова їжа Здоровое питание Кулінарні рецепти морепродукти Овочі салат Праздник
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