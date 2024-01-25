Морепродукты действительно невероятно полезны для здоровья. Недаром их включают в рационы здорового питания.

Отличный выбор — морской коктейль, в который входят замороженная смесь из креветок, мидий, кальмаров и маленьких осьминогов. На его основе можно сделать множество блюд. Праздничных или повседневных — это будет зависеть только от вашего желания.

Потратив минимум времени, вы получите изысканное блюдо, которое порадует вас и близких. Например, теплый салат с морепродуктами и овощами в лучших традициях азиатской кухни.

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Как правильно выбрать и приготовить морской коктейль — читайте в материале Фактов ICTV.

Как правильно выбрать морской коктейль

Покупайте замороженные смеси в упаковке с пометкой срока годности. Продукты на вес, конечно, дешевле, но они могут вызвать пищевое отравление

Избегайте продуктов, которые наталкивают на мысль о ледниковом периоде. Скорее всего, их несколько раз размораживали.

Чтобы подготовить морской коктейль, оставьте его в холодильнике на 7 часов. Таким образом лед растает естественным образом. Если мало времени, промойте продукты под водой, а затем слейте лишнюю жидкость или залейте кипятком.

Как приготовить морской коктейль: рецепт теплого салата с морепродуктами и овощами

Ингредиенты

400 г замороженной морской смеси;

200 г брокколи;

200 г стручковой фасоли;

болгарский перец;

цуккини;

баклажан;

чеснок;

соевый соус;

растительное масло.

Приготовление