Морепродукты — отдельный класс продуктов питания, которые люди употребляют в пищу. Сюда относят рыбу, моллюски, растения. Кто-то любит дары моря, другие же к ним безразличны.
Во Всемирный день моря, который отмечается 30 сентября, клинический диетолог, интегративный нутрициолог Мария Ревун рассказала Фактам ICTV о пользе морепродуктов для здоровья, а также, кому их не стоит употреблять.
Польза морепродуктов
— Главная польза морепродуктов — в том, что они богаты йодом, медью, калием, магнием, серой, кальцием, Омега-3, а также белком, который легко усваивается организмом, в отличие от мясных продуктов, — отмечает Мария Ревун.
По ее словам, из всех морепродуктов самыми полезными считаются осьминог и морские гребешки, которые содержат высокую концентрацию витаминов группы B и йода, необходимых для гармоничного развития и работы нервной системы.
Из-за того, что морские обитатели живут в уникальной среде, их сложно заменить другими продуктами. Они все же должны быть частью рациона.
— В рационе каждого должна присутствовать рыба или морепродукты — 1-2 раза в неделю, при условии, что человек не имеет никаких аллергических реакций на данную группу продуктов, — добавляет Марина Ревун.
Вред морепродуктов
Однако не все могут их есть.
— Существует небольшой процент тех, кто плохо переносит морепродукты. Их не стоит употреблять людям с нарушенной свертываемостью крови и со склонностью к аллергии, — рассказывает диетолог.
Кроме того, они могут быть вредны, если обитали в не совсем экологически чистых местах.
— Из-за тяжелой экологической ситуации в мире дары моря порой вызывают отравления, если обитают в местах, где вода содержит тяжелые металлы, вредоносные бактерии и промышленные отходы, — объясняет специалист.
Есть ли польза после заморозки
Украину лишь на юге омывают моря, поэтому ее нельзя назвать морской державой. В связи с этим большинство морепродуктов — завозные. В идеале, если продукты правильно замораживались и транспортировались, они не должны потерять полезные свойства.
— Обычно морепродукты подвергаются шоковой заморозке. При таком виде заморозки сохраняется до 80-90% полезных веществ, — говорит Мария Ревун.
Однако это не всегда так. Поэтому при покупке морепродуктов необходимо помнить о таких правилах:
- заранее ознакомиться с магазином или с поставщиком;
- убедиться, что на прилавке есть этикетка с полной информацией о продукте и производителе;
- избегать перекупщиков и сомнительных мест продажи;
- смотреть на срок годности;
- не покупать замороженные морепродукты, если их упаковка надута, вскрыта или разорвана;
- не брать упаковки с кристаллами льда — скорее всего, продукт долго хранился или размораживался и опять замораживался.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как выбирать морепродукты
Мария Ревун перечислила рекомендации касательно выбора каждого вида морепродуктов.
На что стоит обращать внимание:
- Креветки
Здесь нужно присмотреться к хвостикам: если они выпрямлены, значит, креветки погибли до термической обработки, и лучше их оставить на прилавке. Потемнение головы, разные пятна, неравномерный окрас говорят о том, что креветка начала портиться.
Лучше покупать креветки, замороженные сухим способом.
- Осьминоги
Они должны иметь запах морской воды.
Свежие осьминоги упруги при надавливании, выглядят гладкими, блестят, их кожа бордово-коричневая, а глаза прозрачные, без помутнения.
- Устрицы
Лучше покупать живые закрытые раковины с приятным запахом морской воды и водорослей.
- Мидии
Они должны пахнуть морской солью и свежестью. Выбирать лучше те, что покрупнее: они более сочные.
Ракушка мидии должна быть плотно закрыта и не иметь повреждений.