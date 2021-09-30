Морепродукты — отдельный класс продуктов питания, которые люди употребляют в пищу. Сюда относят рыбу, моллюски, растения. Кто-то любит дары моря, другие же к ним безразличны.

Во Всемирный день моря, который отмечается 30 сентября, клинический диетолог, интегративный нутрициолог Мария Ревун рассказала Фактам ICTV о пользе морепродуктов для здоровья, а также, кому их не стоит употреблять.

Польза морепродуктов

— Главная польза морепродуктов — в том, что они богаты йодом, медью, калием, магнием, серой, кальцием, Омега-3, а также белком, который легко усваивается организмом, в отличие от мясных продуктов, — отмечает Мария Ревун.

По ее словам, из всех морепродуктов самыми полезными считаются осьминог и морские гребешки, которые содержат высокую концентрацию витаминов группы B и йода, необходимых для гармоничного развития и работы нервной системы.

Из-за того, что морские обитатели живут в уникальной среде, их сложно заменить другими продуктами. Они все же должны быть частью рациона.

— В рационе каждого должна присутствовать рыба или морепродукты — 1-2 раза в неделю, при условии, что человек не имеет никаких аллергических реакций на данную группу продуктов, — добавляет Марина Ревун.

Вред морепродуктов

Однако не все могут их есть.

— Существует небольшой процент тех, кто плохо переносит морепродукты. Их не стоит употреблять людям с нарушенной свертываемостью крови и со склонностью к аллергии, — рассказывает диетолог.

Кроме того, они могут быть вредны, если обитали в не совсем экологически чистых местах.

— Из-за тяжелой экологической ситуации в мире дары моря порой вызывают отравления, если обитают в местах, где вода содержит тяжелые металлы, вредоносные бактерии и промышленные отходы, — объясняет специалист.

Есть ли польза после заморозки

Украину лишь на юге омывают моря, поэтому ее нельзя назвать морской державой. В связи с этим большинство морепродуктов — завозные. В идеале, если продукты правильно замораживались и транспортировались, они не должны потерять полезные свойства.

— Обычно морепродукты подвергаются шоковой заморозке. При таком виде заморозки сохраняется до 80-90% полезных веществ, — говорит Мария Ревун.

Однако это не всегда так. Поэтому при покупке морепродуктов необходимо помнить о таких правилах:

заранее ознакомиться с магазином или с поставщиком;

убедиться, что на прилавке есть этикетка с полной информацией о продукте и производителе;

избегать перекупщиков и сомнительных мест продажи;

смотреть на срок годности;

не покупать замороженные морепродукты, если их упаковка надута, вскрыта или разорвана;

не брать упаковки с кристаллами льда — скорее всего, продукт долго хранился или размораживался и опять замораживался.

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Как выбирать морепродукты

Мария Ревун перечислила рекомендации касательно выбора каждого вида морепродуктов.

На что стоит обращать внимание:

Креветки

Здесь нужно присмотреться к хвостикам: если они выпрямлены, значит, креветки погибли до термической обработки, и лучше их оставить на прилавке. Потемнение головы, разные пятна, неравномерный окрас говорят о том, что креветка начала портиться.

Лучше покупать креветки, замороженные сухим способом.

Осьминоги

Они должны иметь запах морской воды.

Свежие осьминоги упруги при надавливании, выглядят гладкими, блестят, их кожа бордово-коричневая, а глаза прозрачные, без помутнения.

Устрицы

Лучше покупать живые закрытые раковины с приятным запахом морской воды и водорослей.

Мидии

Они должны пахнуть морской солью и свежестью. Выбирать лучше те, что покрупнее: они более сочные.

Ракушка мидии должна быть плотно закрыта и не иметь повреждений.