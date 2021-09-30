Морепродукти – окремий клас продуктів харчування, які люди вживають у їжу. Сюди належать риба, молюски, рослини. Хтось любить дари моря, іншим же до них байдуже.

У Всесвітній день моря, який відзначається 30 вересня, клінічний дієтолог, інтегративний нутриціолог Марія Ревун розповіла Фактам ICTV про користь морепродуктів для здоров’я, а також, кому їх не варто вживати.

Користь морепродуктів

– Головна користь морепродуктів – у тому, що вони багаті на йод, мідь, калій, магній, сірку, кальцій, Омега-3, а також білок, який легко засвоюється організмом, на відміну від м’ясних продуктів, – зауважує Марія Ревун.

За її словами, з усіх морепродуктів найкориснішими вважаються восьминіг і морські гребінці, які містять високу концентрацію вітамінів групи B та йоду, необхідних для гармонійного розвитку і роботи нервової системи.

Через те, що морські мешканці живуть в унікальному середовищі, їх складно замінити іншими продуктами. Вони все ж мають бути частиною раціону.

– У раціоні кожного повинна бути риба або морепродукти – 1-2 рази на тиждень, за умови, що людина не має жодних алергічних реакцій на дану групу товарів, – додає Марина Ревун.

Шкода морепродуктів

Однак не всі можуть їх їсти.

– Є невеликий відсоток тих, хто погано переносить морепродукти. Їх не варто вживати людям із порушеним згортанням крові та зі схильністю до алергії, – наголошує дієтолог.

Крім того, вони можуть бути шкідливими, якщо мешкали у не зовсім екологічно чистих місцях.

– Через складну екологічну ситуацію у світі дари моря часом викликають отруєння, якщо мешкали у місцях, де вода містить важкі метали, шкідливі бактерії і промислові відходи, – пояснює фахівець.

Чи є користь після заморозки

Україну лише на півдні омивають моря, тому її не можна назвати морською державою. Через це більшість морепродуктів привозять. В ідеалі, якщо продукти правильно заморожувалися і транспортувалися, вони не мають втратити корисні властивості.

– Зазвичай морепродукти піддаються шоковому заморожуванню. Під час такої заморозки зберігається до 80-90% корисних речовин, – каже Марія Ревун.

Однак це не завжди так. Тому під час купівлі морепродуктів необхідно пам’ятати про такі правила:

заздалегідь ознайомитися з магазином або із постачальником;

переконатися, що на прилавку є етикетка з повною інформацією про продукт і виробника;

уникати перекупників і сумнівних місць продажу;

зважати на термін придатності;

не купувати заморожені морепродукти, якщо їхня упаковка надута, розкрита або порвана;

не брати упаковки з кристалами льоду – найімовірніше, продукт довго зберігався або розморожувався і знову заморожувався.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог | Киев | Ревун Мария (@maricadoo)

Як обирати морепродукти

Марія Ревун перерахувала рекомендації щодо вибору кожного виду морепродуктів.

На що варто звертати увагу:

Креветки

Тут потрібно придивлятися до хвостиків: якщо вони випрямлені, це означає, що креветки загинули до термічної обробки, і краще їх залишити на прилавку. Потемніння голови, різні плями, нерівномірне забарвлення говорять про те, що креветка почала псуватися.

Краще купувати креветки, заморожені сухим способом.

Восьминоги

Вони повинні мати запах морської води.

Свіжі восьминоги пружні під час натискання, гладенькі, блищать, їхня шкіра бордово-коричнева, а очі прозорі, без помутніння.

Устриці

Краще купувати живі закриті раковини з приємним запахом морської води і водоростей.

Мідії

Вони мають пахнути морською сіллю і свіжістю. Вибирати краще ті, що більші: вони соковитіші.

Раковина мідії повинна бути щільно закрита і не мати пошкоджень.