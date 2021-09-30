Морепродукти – окремий клас продуктів харчування, які люди вживають у їжу. Сюди належать риба, молюски, рослини. Хтось любить дари моря, іншим же до них байдуже.
У Всесвітній день моря, який відзначається 30 вересня, клінічний дієтолог, інтегративний нутриціолог Марія Ревун розповіла Фактам ICTV про користь морепродуктів для здоров’я, а також, кому їх не варто вживати.
Користь морепродуктів
– Головна користь морепродуктів – у тому, що вони багаті на йод, мідь, калій, магній, сірку, кальцій, Омега-3, а також білок, який легко засвоюється організмом, на відміну від м’ясних продуктів, – зауважує Марія Ревун.
За її словами, з усіх морепродуктів найкориснішими вважаються восьминіг і морські гребінці, які містять високу концентрацію вітамінів групи B та йоду, необхідних для гармонійного розвитку і роботи нервової системи.
Через те, що морські мешканці живуть в унікальному середовищі, їх складно замінити іншими продуктами. Вони все ж мають бути частиною раціону.
– У раціоні кожного повинна бути риба або морепродукти – 1-2 рази на тиждень, за умови, що людина не має жодних алергічних реакцій на дану групу товарів, – додає Марина Ревун.
Шкода морепродуктів
Однак не всі можуть їх їсти.
– Є невеликий відсоток тих, хто погано переносить морепродукти. Їх не варто вживати людям із порушеним згортанням крові та зі схильністю до алергії, – наголошує дієтолог.
Крім того, вони можуть бути шкідливими, якщо мешкали у не зовсім екологічно чистих місцях.
– Через складну екологічну ситуацію у світі дари моря часом викликають отруєння, якщо мешкали у місцях, де вода містить важкі метали, шкідливі бактерії і промислові відходи, – пояснює фахівець.
Чи є користь після заморозки
Україну лише на півдні омивають моря, тому її не можна назвати морською державою. Через це більшість морепродуктів привозять. В ідеалі, якщо продукти правильно заморожувалися і транспортувалися, вони не мають втратити корисні властивості.
– Зазвичай морепродукти піддаються шоковому заморожуванню. Під час такої заморозки зберігається до 80-90% корисних речовин, – каже Марія Ревун.
Однак це не завжди так. Тому під час купівлі морепродуктів необхідно пам’ятати про такі правила:
- заздалегідь ознайомитися з магазином або із постачальником;
- переконатися, що на прилавку є етикетка з повною інформацією про продукт і виробника;
- уникати перекупників і сумнівних місць продажу;
- зважати на термін придатності;
- не купувати заморожені морепродукти, якщо їхня упаковка надута, розкрита або порвана;
- не брати упаковки з кристалами льоду – найімовірніше, продукт довго зберігався або розморожувався і знову заморожувався.
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Як обирати морепродукти
Марія Ревун перерахувала рекомендації щодо вибору кожного виду морепродуктів.
На що варто звертати увагу:
- Креветки
Тут потрібно придивлятися до хвостиків: якщо вони випрямлені, це означає, що креветки загинули до термічної обробки, і краще їх залишити на прилавку. Потемніння голови, різні плями, нерівномірне забарвлення говорять про те, що креветка почала псуватися.
Краще купувати креветки, заморожені сухим способом.
- Восьминоги
Вони повинні мати запах морської води.
Свіжі восьминоги пружні під час натискання, гладенькі, блищать, їхня шкіра бордово-коричнева, а очі прозорі, без помутніння.
- Устриці
Краще купувати живі закриті раковини з приємним запахом морської води і водоростей.
- Мідії
Вони мають пахнути морською сіллю і свіжістю. Вибирати краще ті, що більші: вони соковитіші.
Раковина мідії повинна бути щільно закрита і не мати пошкоджень.