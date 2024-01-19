Приготовление стейка — это искусство, которым может овладеть каждый, у кого есть время, желание и вдохновение. А еще – кто знает важные секреты о мясе, огне и степени прожарки.
Факты ICTV делятся своим кулинарным опытом и предлагают порадовать вкусовые рецепторы нежным стейком из свинины — на гриле, сковороде и в духовке. Выбирайте рецепт, который подходит именно вам.
Как приготовить стейк на гриле: рецепт на две порции
Ингредиенты
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- Свинина — 400 г
- Растительное масло — 4 ст. л.
- Чеснок — 4 зубчика
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Мясо помойте и обсушите.
- Смажьте маслом, чтобы создать защитную пленку, тогда во время маринования все соки останутся внутри.
- Добавьте соль и измельченный чеснок.
- Оставьте мясо мариноваться при комнатной температуре минимум на 30 минут (а лучше – на 2 часа).
- Тем временем разожгите дрова и дождитесь, пока они прогорят и превратятся в угли.
- На решетку гриля выложите стейки. Обжаривайте мясо на сильно раскаленных углях, чтобы на стейке образовалась корочка. Ни в коем случае нельзя во время жарки протыкать мясо, весь сок вытечет, а стейк получится сухим.
- Дайте стейкам отдохнуть и подавайте со свежими овощами и зеленью.
Как приготовить стейк на сковороде: рецепт на две порции
Стейк из свинины можно приготовить и на сковороде — нежный, сочный и хорошо прожаренный. Прежде всего подготовьте необходимые продукты,
Ингредиенты
- Мясо для стейка (корейка или на кости) — 400 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 50 г
- Копченая паприка — 1 ст. л.
- Розмарин — 2 веточки (или 1 ст.л. сушеного)
- Соль, черный молотый перец, смесь прованских трав — по вкусу
Приготовление
- Смешайте паприку, черный перец и прованские травы.
- Корейку вымойте и обсушите бумажными полотенцами.
- Приправьте стейк специями и оставьте на 30-60 минут. А лучше оставить мясо в холодильнике на ночь, предварительно накрыв пищевой пленкой.
- Перед тем, как обжаривать, смажьте мясо растительным маслом.
- Хорошо разогрейте чугунную сковороду, смазанную растительным маслом.
- Выложите стейки и обжаривайте по 3 минуты с одной стороны.
- Через две минуты после начала приготовления добавьте сливочное масло и розмарин.
- Продолжайте обжаривать стейки до аппетитной корочки (степень well done), периодически поливая мясо маслом.
- Готовые стейки переложите на блюдо и дайте отдохнуть 5 минут, накрыв фольгой. Тогда мясо получится нежным, ароматным и сочным.
- Подавайте горячие стейки с вашим любимым гарниром.
Как приготовить стейк в духовке в фольге: рецепт на две порции
Сочный, мягкий, невероятно вкусный, да еще и с овощами. Стейк из свинины в духовке в фольге готовится очень просто.
Ингредиенты
- Мясо для стейка (корейка или на кости) — 400 г
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 50 г
- Розмарин — 2 веточки (или 1 ст. л. сушеного)
- Помидоры черри — 100 г
- Шампиньоны (мелкие) — 100 г
- Бекон — 50 г
- Болгарский перец — 1
- Соль, смесь молотых перцев — по вкусу
Приготовление
- Свиные стейки вымойте, тщательно обсушите бумажными полотенцами.
- Смажьте с двух сторон растительным маслом и посыпьте специями.
- Болгарский перец вымойте, очистите от семян и нарежьте кольцами.
- Разогрейте на сильном огне сковороду, выложите стейки и обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.
- Выньте стейки со сковороды, дайте немного остыть, затем плотно оберните каждый стейк 2-3 ломтиками бекона.
- Помидоры и шампиньоны вымойте и обсушите. Если грибы слишком большие, разрежьте их на 2-4 части.
- Выложите стейк в беконе на фольгу, положите помидоры, шампиньоны, болгарский перец и веточку розмарина.
- Заверните стейки в фольгу, чтобы не вытекал сок во время запекания.
- Положите свинину на противень в духовку, заранее разогретую до 250°С духовку. Запекайте в течение 15 минут.
- Затем раскройте фольгу и готовьте мясо еще 5 минут.
- Переложите запеченные стейки из свинины с овощами на тарелку и сразу же подавайте на стол.
Секреты вкусного стейка
Рассказываем, как улучшить вкус и текстуру мяса.
- Свинина должна быть только свежей. Если мясо из морозилки, стейк получится резиновым.
- Чем жирнее кусочек вы выберете, тем вкуснее и нежнее получится стейк.
- Толщина стейка может варьироваться от 1 до 5 см.
- Перед тем, как жарить, обязательно высушите мясо бумажным полотенцем, чтобы избежать парового эффекта.
- Приправляйте стейк солью и перцем за 30-60 минут до жарки. А затем дайте стейку отдохнуть, чтобы соки равномерно распределились.
- Важно хорошо разогреть сковороду или гриль до нужной температуры. Горячая поверхность поможет сформировать сочный внешний слой, который будет удерживать вкус и влагу внутри.
- Во время готовки не протыкайте стейк вилкой, переворачивайте его щипцами или двумя ложками.
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