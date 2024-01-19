Приготовление стейка — это искусство, которым может овладеть каждый, у кого есть время, желание и вдохновение. А еще – кто знает важные секреты о мясе, огне и степени прожарки.

Факты ICTV делятся своим кулинарным опытом и предлагают порадовать вкусовые рецепторы нежным стейком из свинины — на гриле, сковороде и в духовке. Выбирайте рецепт, который подходит именно вам.

Как приготовить стейк на гриле: рецепт на две порции

Ингредиенты

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Свинина — 400 г

Растительное масло — 4 ст. л.

Чеснок — 4 зубчика

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Мясо помойте и обсушите. Смажьте маслом, чтобы создать защитную пленку, тогда во время маринования все соки останутся внутри. Добавьте соль и измельченный чеснок. Оставьте мясо мариноваться при комнатной температуре минимум на 30 минут (а лучше – на 2 часа). Тем временем разожгите дрова и дождитесь, пока они прогорят и превратятся в угли. На решетку гриля выложите стейки. Обжаривайте мясо на сильно раскаленных углях, чтобы на стейке образовалась корочка. Ни в коем случае нельзя во время жарки протыкать мясо, весь сок вытечет, а стейк получится сухим. Дайте стейкам отдохнуть и подавайте со свежими овощами и зеленью.

Как приготовить стейк на сковороде: рецепт на две порции

Стейк из свинины можно приготовить и на сковороде — нежный, сочный и хорошо прожаренный. Прежде всего подготовьте необходимые продукты,

Ингредиенты

Мясо для стейка (корейка или на кости) — 400 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Копченая паприка — 1 ст. л.

Розмарин — 2 веточки (или 1 ст.л. сушеного)

Соль, черный молотый перец, смесь прованских трав — по вкусу

Приготовление

Смешайте паприку, черный перец и прованские травы. Корейку вымойте и обсушите бумажными полотенцами. Приправьте стейк специями и оставьте на 30-60 минут. А лучше оставить мясо в холодильнике на ночь, предварительно накрыв пищевой пленкой. Перед тем, как обжаривать, смажьте мясо растительным маслом. Хорошо разогрейте чугунную сковороду, смазанную растительным маслом. Выложите стейки и обжаривайте по 3 минуты с одной стороны. Через две минуты после начала приготовления добавьте сливочное масло и розмарин. Продолжайте обжаривать стейки до аппетитной корочки (степень well done), периодически поливая мясо маслом. Готовые стейки переложите на блюдо и дайте отдохнуть 5 минут, накрыв фольгой. Тогда мясо получится нежным, ароматным и сочным. Подавайте горячие стейки с вашим любимым гарниром.

Как приготовить стейк в духовке в фольге: рецепт на две порции

Сочный, мягкий, невероятно вкусный, да еще и с овощами. Стейк из свинины в духовке в фольге готовится очень просто.

Ингредиенты

Мясо для стейка (корейка или на кости) — 400 г

Оливковое масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Розмарин — 2 веточки (или 1 ст. л. сушеного)

Помидоры черри — 100 г

Шампиньоны (мелкие) — 100 г

Бекон — 50 г

Болгарский перец — 1

Соль, смесь молотых перцев — по вкусу

Приготовление

Свиные стейки вымойте, тщательно обсушите бумажными полотенцами. Смажьте с двух сторон растительным маслом и посыпьте специями. Болгарский перец вымойте, очистите от семян и нарежьте кольцами. Разогрейте на сильном огне сковороду, выложите стейки и обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки. Выньте стейки со сковороды, дайте немного остыть, затем плотно оберните каждый стейк 2-3 ломтиками бекона. Помидоры и шампиньоны вымойте и обсушите. Если грибы слишком большие, разрежьте их на 2-4 части. Выложите стейк в беконе на фольгу, положите помидоры, шампиньоны, болгарский перец и веточку розмарина. Заверните стейки в фольгу, чтобы не вытекал сок во время запекания. Положите свинину на противень в духовку, заранее разогретую до 250°С духовку. Запекайте в течение 15 минут. Затем раскройте фольгу и готовьте мясо еще 5 минут. Переложите запеченные стейки из свинины с овощами на тарелку и сразу же подавайте на стол.

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