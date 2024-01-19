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На гриле, сковороде, в духовке: три варианта сочного стейка из свинины

19 января 2024, 13:46
Марина Мелехова редактор
Мʼясо, стейк
Источник: Pixabay

Приготовление стейка — это искусство, которым может овладеть каждый, у кого есть время, желание и вдохновение. А еще – кто знает важные секреты о мясе, огне и степени прожарки.

Факты ICTV делятся своим кулинарным опытом и предлагают порадовать вкусовые рецепторы нежным стейком из свинины — на гриле, сковороде и в духовке. Выбирайте рецепт, который подходит именно вам.

Как приготовить стейк на гриле: рецепт на две порции

Ингредиенты

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  • Свинина — 400 г
  • Растительное масло — 4 ст. л.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Мясо помойте и обсушите.
  2. Смажьте маслом, чтобы создать защитную пленку, тогда во время маринования все соки останутся внутри.
  3. Добавьте соль и измельченный чеснок.
  4. Оставьте мясо мариноваться при комнатной температуре минимум на 30 минут (а лучше – на 2 часа).
  5. Тем временем разожгите дрова и дождитесь, пока они прогорят и превратятся в угли.
  6. На решетку гриля выложите стейки. Обжаривайте мясо на сильно раскаленных углях, чтобы на стейке образовалась корочка. Ни в коем случае нельзя во время жарки протыкать мясо, весь сок вытечет, а стейк получится сухим.
  7. Дайте стейкам отдохнуть и подавайте со свежими овощами и зеленью.

Как приготовить стейк на сковороде: рецепт на две порции

Стейк из свинины можно приготовить и на сковороде — нежный, сочный и хорошо прожаренный. Прежде всего подготовьте необходимые продукты,

Ингредиенты

  • Мясо для стейка (корейка или на кости) — 400 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Копченая паприка — 1 ст. л.
  • Розмарин — 2 веточки (или 1 ст.л. сушеного)
  • Соль, черный молотый перец, смесь прованских трав — по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте паприку, черный перец и прованские травы.
  2. Корейку вымойте и обсушите бумажными полотенцами.
  3. Приправьте стейк специями и оставьте на 30-60 минут. А лучше оставить мясо в холодильнике на ночь, предварительно накрыв пищевой пленкой.
  4. Перед тем, как обжаривать, смажьте мясо растительным маслом.
  5. Хорошо разогрейте чугунную сковороду, смазанную растительным маслом.
  6. Выложите стейки и обжаривайте по 3 минуты с одной стороны.
  7. Через две минуты после начала приготовления добавьте сливочное масло и розмарин.
  8. Продолжайте обжаривать стейки до аппетитной корочки (степень well done), периодически поливая мясо маслом.
  9. Готовые стейки переложите на блюдо и дайте отдохнуть 5 минут, накрыв фольгой. Тогда мясо получится нежным, ароматным и сочным.
  10. Подавайте горячие стейки с вашим любимым гарниром.

Как приготовить стейк в духовке в фольге: рецепт на две порции

Сочный, мягкий, невероятно вкусный, да еще и с овощами. Стейк из свинины в духовке в фольге готовится очень просто.

Ингредиенты

  • Мясо для стейка (корейка или на кости) — 400 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Розмарин — 2 веточки (или 1 ст. л. сушеного)
  • Помидоры черри — 100 г
  • Шампиньоны (мелкие) — 100 г
  • Бекон — 50 г
  • Болгарский перец — 1
  • Соль, смесь молотых перцев — по вкусу

Приготовление

  1. Свиные стейки вымойте, тщательно обсушите бумажными полотенцами.
  2. Смажьте с двух сторон растительным маслом и посыпьте специями.
  3. Болгарский перец вымойте, очистите от семян и нарежьте кольцами.
  4. Разогрейте на сильном огне сковороду, выложите стейки и обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.
  5. Выньте стейки со сковороды, дайте немного остыть, затем плотно оберните каждый стейк 2-3 ломтиками бекона.
  6. Помидоры и шампиньоны вымойте и обсушите. Если грибы слишком большие, разрежьте их на 2-4 части.
  7. Выложите стейк в беконе на фольгу, положите помидоры, шампиньоны, болгарский перец и веточку розмарина.
  8. Заверните стейки в фольгу, чтобы не вытекал сок во время запекания.
  9. Положите свинину на противень в духовку, заранее разогретую до 250°С духовку. Запекайте в течение 15 минут.
  10. Затем раскройте фольгу и готовьте мясо еще 5 минут.
  11. Переложите запеченные стейки из свинины с овощами на тарелку и сразу же подавайте на стол.

Секреты вкусного стейка

Рассказываем, как улучшить вкус и текстуру мяса.

  • Свинина должна быть только свежей. Если мясо из морозилки, стейк получится резиновым.
  • Чем жирнее кусочек вы выберете, тем вкуснее и нежнее получится стейк.
  • Толщина стейка может варьироваться от 1 до 5 см.
  • Перед тем, как жарить, обязательно высушите мясо бумажным полотенцем, чтобы избежать парового эффекта.
  • Приправляйте стейк солью и перцем за 30-60 минут до жарки.  А затем дайте стейку отдохнуть, чтобы соки равномерно распределились.
  • Важно хорошо разогреть сковороду или гриль до нужной температуры. Горячая поверхность поможет сформировать сочный внешний слой, который будет удерживать вкус и влагу внутри.
  • Во время готовки не протыкайте стейк вилкой, переворачивайте его щипцами или двумя ложками.
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