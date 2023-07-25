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Еда

На вкус как грибы: рецепт жареных баклажанов в яйце

25 июля 2023, 13:21
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Баклажани
Источник: Unsplash

Жареные баклажаны, которые на вкус получаются как грибы, с яйцом и чесноком, станут отличным дополнением не только к праздничному столу, но и к обычному семейному ужину.

Кроме того, готовить такие баклажаны очень просто. Факты ICTV подготовили для вас рецепт баклажанов “как грибы”, жареных в яйце.

Ингредиенты

Вам понадобится:

  • Баклажаны — 5 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Соль и молотый перец — на ваш вкус.
  • Чеснок — 2-3 зубчика.
  • Сметана — 2 ст. ложки.
  • Сушеный базилик.

Как готовить

Сперва нужно тщательно помыть и почистить от кожуры баклажаны. Затем нарежьте их крупными кубиками, посолите и оставьте на 15-20 мин, чтобы ушла горечь.

Затем баклажаны тщательно промойте в чистой воде и бросьте на дуршлаг, чтобы лишняя жидкость стекла. Переложите баклажаны в миску, вбейте яйца, добавьте измельченный чеснок, черный перец, сушеный базилик и соль.

Тщательно перемешайте массу и оставьте на несколько часов. Через два-три часа переложите баклажаны с яичной жидкостью на разогретую сковородку и жарьте до золотистой корочки.

В конце добавьте сметану, тщательно перемешайте, накройте сковородку крышкой и тушите еще 5-7 мин.

На вкус баклажаны получатся как жареные грибы. Приятного аппетита!

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