На вкус как грибы: рецепт жареных баклажанов в яйце

Жареные баклажаны, которые на вкус получаются как грибы, с яйцом и чесноком, станут отличным дополнением не только к праздничному столу, но и к обычному семейному ужину.
Кроме того, готовить такие баклажаны очень просто. Факты ICTV подготовили для вас рецепт баклажанов “как грибы”, жареных в яйце.
Ингредиенты
Вам понадобится:
- Баклажаны — 5 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Соль и молотый перец — на ваш вкус.
- Чеснок — 2-3 зубчика.
- Сметана — 2 ст. ложки.
- Сушеный базилик.
Как готовить
Сперва нужно тщательно помыть и почистить от кожуры баклажаны. Затем нарежьте их крупными кубиками, посолите и оставьте на 15-20 мин, чтобы ушла горечь.
Затем баклажаны тщательно промойте в чистой воде и бросьте на дуршлаг, чтобы лишняя жидкость стекла. Переложите баклажаны в миску, вбейте яйца, добавьте измельченный чеснок, черный перец, сушеный базилик и соль.
Тщательно перемешайте массу и оставьте на несколько часов. Через два-три часа переложите баклажаны с яичной жидкостью на разогретую сковородку и жарьте до золотистой корочки.
В конце добавьте сметану, тщательно перемешайте, накройте сковородку крышкой и тушите еще 5-7 мин.
На вкус баклажаны получатся как жареные грибы. Приятного аппетита!