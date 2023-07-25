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Їжа

На смак як гриби: рецепт смажених баклажанів у яйці

25 Липня 2023, 13:21
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Баклажани
Джерело: Unsplash

Смажені баклажани, які на смак виходять як гриби, з яйцем та часником, стануть чудовим доповненням не лише до святкового столу, а й до звичайної сімейної вечері.

Крім того, готувати такі баклажани дуже просто. Факти ICTV підготували для вас рецепт баклажанів “як гриби”, смажених у яйці.

Інгредієнти

Вам знадобиться:

  • Баклажани – 5 шт.
  • Яйця – 3 шт.
  • Сіль та мелений перець – на ваш смак.
  • Часник – 2-3 зубчики.
  • Сметана – 2 ст. ложки.
  • Сушений базилік.

Як готувати

Спершу потрібно ретельно помити та почистити від шкірки баклажани. Потім наріжте їх великими кубиками, посоліть та залиште на 15-20 хв, щоб зникла гіркота.

Потім баклажани ретельно промийте у чистій воді та киньте на друшляк, щоб зайва рідина стекла. Перекладіть баклажани в миску, вбийте яйця, додайте подріблений часник, чорний перець, сушений базилік та сіль.

Ретельно перемішайте масу та залиште на кілька годин. Через дві-три години перекладіть баклажани з яєчною рідиною на розігріту сковорідку та смажте до золотистої скоринки.

Наприкінці додайте сметану, ретельно перемішайте, накрийте сковорідку кришкою та тушкуйте ще 5-7 хв.

На смак баклажани вийдуть як смажені гриби. Смачного!

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