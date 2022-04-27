27 апреля 2022, 21:58 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Весной много свежей зелени, и потому сейчас самое лучшее время для приготовления зеленого борща. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего зеленого борща. Ингредиенты 2 куриных бедра

3 л воды

2 репчатых лука

1 морковь

0,5 корня сельдерея

2-3 лавровых листа

3-4 горошины душистого перца

3-4 картофелины

1 пучок щавеля

1 пучок крапивы

3-4 яйца

3 ст. л. подсолнечного масла

10 веточек петрушки Читайте также: Первые витамины: как приготовить салат из листьев одуванчика и молодой крапивы Приготовление Сварить бульон. Для этого надо вымыть два куриных бедра, положить их в кастрюлю, добавить один целый очищенный репчатый лук, половину моркови и четверть корня сельдерея, нарезанного произвольными кусочками. Добавить 3-4 горошины душистого перца и 2-3 лавровых листа. Залить 3 л воды и варить 30 минут. После этого убрать овощи из бульона. Второй репчатый лук мелко нарезать кубиками и поджарить на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до мягкости. Добавить морковь и поджарить все вместе еще в течение 5 минут. Взять 3-4 картофелины, нарезать любыми кусочками и добавить в бульон. Варить 15 минут. Отдельно отварить 3-4 яйца в подсоленной воде в течение 5 минут с момента закипания, затем залить холодной водой, чтобы они легко очищались. За одну минуту до приготовления борща добавить зелень – щавель и крапиву. Другую часть зелени перебить блендером до состояния пюре, процедить через сито и добавить в борщ. К столу подавать блюдо горячим вместе с разрезанными пополам яйцами. Источник: Клопотенко

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