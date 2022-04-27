Весной много свежей зелени, и потому сейчас самое лучшее время для приготовления зеленого борща.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего зеленого борща.
Ингредиенты
- 2 куриных бедра
- 3 л воды
- 2 репчатых лука
- 1 морковь
- 0,5 корня сельдерея
- 2-3 лавровых листа
- 3-4 горошины душистого перца
- 3-4 картофелины
- 1 пучок щавеля
- 1 пучок крапивы
- 3-4 яйца
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- 10 веточек петрушки
Приготовление
- Сварить бульон. Для этого надо вымыть два куриных бедра, положить их в кастрюлю, добавить один целый очищенный репчатый лук, половину моркови и четверть корня сельдерея, нарезанного произвольными кусочками. Добавить 3-4 горошины душистого перца и 2-3 лавровых листа. Залить 3 л воды и варить 30 минут. После этого убрать овощи из бульона.
- Второй репчатый лук мелко нарезать кубиками и поджарить на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до мягкости. Добавить морковь и поджарить все вместе еще в течение 5 минут.
- Взять 3-4 картофелины, нарезать любыми кусочками и добавить в бульон. Варить 15 минут.
- Отдельно отварить 3-4 яйца в подсоленной воде в течение 5 минут с момента закипания, затем залить холодной водой, чтобы они легко очищались.
- За одну минуту до приготовления борща добавить зелень – щавель и крапиву.
- Другую часть зелени перебить блендером до состояния пюре, процедить через сито и добавить в борщ.
- К столу подавать блюдо горячим вместе с разрезанными пополам яйцами.
Источник: Клопотенко