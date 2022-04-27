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Еда

Лучшее время для зеленого борща — как приготовить блюдо

27 апреля 2022, 21:58
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
суп
Источник: Pixabay

Весной много свежей зелени, и потому сейчас самое лучшее время для приготовления зеленого борща.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего зеленого борща.

Ингредиенты

  • 2 куриных бедра
  • 3 л воды
  • 2 репчатых лука
  • 1 морковь
  • 0,5 корня сельдерея
  • 2-3 лавровых листа
  • 3-4 горошины душистого перца
  • 3-4 картофелины
  • 1 пучок щавеля
  • 1 пучок крапивы
  • 3-4 яйца
  • 3 ст. л. подсолнечного масла
  • 10 веточек петрушки
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Приготовление

  1. Сварить бульон. Для этого надо вымыть два куриных бедра, положить их в кастрюлю, добавить один целый очищенный репчатый лук, половину моркови и четверть корня сельдерея, нарезанного произвольными кусочками. Добавить 3-4 горошины душистого перца и 2-3 лавровых листа. Залить 3 л воды и варить 30 минут. После этого убрать овощи из бульона.
  2. Второй репчатый лук мелко нарезать кубиками и поджарить на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до мягкости. Добавить морковь и поджарить все вместе еще в течение 5 минут.
  3. Взять 3-4 картофелины, нарезать любыми кусочками и добавить в бульон. Варить 15 минут.
  4. Отдельно отварить 3-4 яйца в подсоленной воде в течение 5 минут с момента закипания, затем залить холодной водой, чтобы они легко очищались.
  5. За одну минуту до приготовления борща добавить зелень – щавель и крапиву.
  6. Другую часть зелени перебить блендером до состояния пюре, процедить через сито и добавить в борщ.
  7. К столу подавать блюдо горячим вместе с разрезанными пополам яйцами.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт
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