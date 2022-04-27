Весна багато свіжою зеленню, і тому зараз найкращий час для приготування зеленого борщу.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього зеленого борщу.
Інгредієнти
- 2 курячих стегна
- 3 л води
- 2 ріпчасті цибулі
- 1 морква
- 0,5 кореня селери
- 2-3 лаврових листки
- 3-4 горошини духмяного перцю
- 3-4 картоплини
- 1 пучок щавлю
- 1 пучок кропиви
- 3-4 яйця
- 3 ст. л. соняшникової олії
- 10 гілочок петрушки
Приготування
- Зварити бульйон. Для цього треба вимити два курячих стегна, покласти їх у каструлю, додати одну цілу очищену ріпчасту цибулю, половину моркви і четверть кореня селери, нарізаного довільними шматочками. Додати 3-4 горошини духмяного перцю та 2-3 лаврових листки. Залити 3 л води і варити 30 хвилин. Після цього прибрати овочі з бульйону.
- Другу ріпчасту цибулю дрібно нарізати кубиками і підсмажити на пательні з невеликою кількістю соняшникової олії до м’якості. Додати моркву та підсмажити все разом протягом ще 5 хвилин.
- Взяти 3-4 картоплини, нарізати будь-якими шматочками і додати до бульйону. Варити 15 хвилин.
- Окремо відварити 3-4 яйця в підсоленій воді протягом 5 хвилин з моменту закипання, а потім залити холодною водою, щоб вони легко очищалися.
- За одну хвилину до приготування борщу додати зелень – щавель та кропиву.
- Іншу частину зелені перебити блендером до стану пюре, процідити через сито та додати в борщ.
- До столу подавати страву гарячою разом із розрізаними навпіл яйцями.
Джерело: Клопотенко