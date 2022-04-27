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Їжа

Найкращий час для зеленого борщу – як приготувати страву

27 Квітня 2022, 21:58
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
суп
Джерело: Pixabay

Весна багато свіжою зеленню, і тому зараз найкращий час для приготування зеленого борщу.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього зеленого борщу.

Інгредієнти

  • 2 курячих стегна
  • 3 л води
  • 2 ріпчасті цибулі
  • 1 морква
  • 0,5 кореня селери
  • 2-3 лаврових листки
  • 3-4 горошини духмяного перцю
  • 3-4 картоплини
  • 1 пучок щавлю
  • 1 пучок кропиви
  • 3-4 яйця
  • 3 ст. л. соняшникової олії
  • 10 гілочок петрушки
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Приготування

  1. Зварити бульйон. Для цього треба вимити два курячих стегна, покласти їх у каструлю, додати одну цілу очищену ріпчасту цибулю, половину моркви і четверть кореня селери, нарізаного довільними шматочками. Додати 3-4 горошини духмяного перцю та 2-3 лаврових листки. Залити 3 л води і варити 30 хвилин. Після цього прибрати овочі з бульйону.
  2. Другу ріпчасту цибулю дрібно нарізати кубиками і підсмажити на пательні з невеликою кількістю соняшникової олії до м’якості. Додати моркву та підсмажити все разом протягом ще 5 хвилин.
  3. Взяти 3-4 картоплини, нарізати будь-якими шматочками і додати до бульйону. Варити 15 хвилин.
  4. Окремо відварити 3-4 яйця в підсоленій воді протягом 5 хвилин з моменту закипання, а потім залити холодною водою, щоб вони легко очищалися.
  5. За одну хвилину до приготування борщу додати зелень – щавель та кропиву.
  6. Іншу частину зелені перебити блендером до стану пюре, процідити через сито та додати в борщ.
  7. До столу подавати страву гарячою разом із розрізаними навпіл яйцями.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт
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