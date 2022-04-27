27 Квітня 2022, 21:58 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Весна багато свіжою зеленню, і тому зараз найкращий час для приготування зеленого борщу. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього зеленого борщу. Інгредієнти 2 курячих стегна

3 л води

2 ріпчасті цибулі

1 морква

0,5 кореня селери

2-3 лаврових листки

3-4 горошини духмяного перцю

3-4 картоплини

1 пучок щавлю

1 пучок кропиви

3-4 яйця

3 ст. л. соняшникової олії

10 гілочок петрушки Читайте також: Перші вітаміни: як приготувати салат з листя кульбаби й молодої кропиви Приготування Зварити бульйон. Для цього треба вимити два курячих стегна, покласти їх у каструлю, додати одну цілу очищену ріпчасту цибулю, половину моркви і четверть кореня селери, нарізаного довільними шматочками. Додати 3-4 горошини духмяного перцю та 2-3 лаврових листки. Залити 3 л води і варити 30 хвилин. Після цього прибрати овочі з бульйону. Другу ріпчасту цибулю дрібно нарізати кубиками і підсмажити на пательні з невеликою кількістю соняшникової олії до м’якості. Додати моркву та підсмажити все разом протягом ще 5 хвилин. Взяти 3-4 картоплини, нарізати будь-якими шматочками і додати до бульйону. Варити 15 хвилин. Окремо відварити 3-4 яйця в підсоленій воді протягом 5 хвилин з моменту закипання, а потім залити холодною водою, щоб вони легко очищалися. За одну хвилину до приготування борщу додати зелень – щавель та кропиву. Іншу частину зелені перебити блендером до стану пюре, процідити через сито та додати в борщ. До столу подавати страву гарячою разом із розрізаними навпіл яйцями. Джерело: Клопотенко

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