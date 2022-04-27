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Їжа

Перші вітаміни: як приготувати салат з листя кульбаби й молодої кропиви

27 Квітня 2022, 18:09
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
кульбаба
Джерело: Pixabay

Навесні прокидається природа, і з’являється свіжа зелень. Здавна наші предки вживали молоду кропиву і кульбабу, адже знали, що вони багаті на вітаміни. Для прикладу, кропива підсилює імунітет завдяки значному вмісту вітамінів А і С. Не менш корисна і кульбаба. В її листі є вітаміни А, С, К, Е. Традиційно її використовують в китайській народній медицині для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Кропиву і кульбабу можна вживати сирими.

Але краще вони смакують у салаті за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Інгредієнти:

  • Кропива – 50 г
  • Листя кульбаби – 50 г
  • Огірки невеликі – 3 шт.
  • Редис – 5 шт.
  • Олія – 3 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Гірчиця – 1 ч. л.
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Приготування:

  1. Листя кульбаби та кропиви промити й просушити. Викласти в глибоку тарілку.
  2. Взяти огірки, розрізати навпіл вздовж. Посолити, поперчити, полити олією та підсмажити їх на грилі з двох боків. Вони вийдуть хрусткими та на смак, наче цукіні. Теплі огірки викласти в тарілку.
  3. Тонкими слайсами нарізати редис. Висипати в тарілку.
  4. Зробити соус Вінегрет. Для цього з’єднати олію, мед, гірчицю. Перемішати все вінчиком.
  5. Салат посолити, полити зверху соусом і додати свіжі трави. Наприклад, кріп чи петрушку.

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти, Рецепт
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