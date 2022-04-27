Навесні прокидається природа, і з’являється свіжа зелень. Здавна наші предки вживали молоду кропиву і кульбабу, адже знали, що вони багаті на вітаміни. Для прикладу, кропива підсилює імунітет завдяки значному вмісту вітамінів А і С. Не менш корисна і кульбаба. В її листі є вітаміни А, С, К, Е. Традиційно її використовують в китайській народній медицині для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Кропиву і кульбабу можна вживати сирими.

Але краще вони смакують у салаті за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Інгредієнти:

Кропива – 50 г

Листя кульбаби – 50 г

Огірки невеликі – 3 шт.

Редис – 5 шт.

Олія – 3 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Гірчиця – 1 ч. л.

Приготування: