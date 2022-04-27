Навесні прокидається природа, і з’являється свіжа зелень. Здавна наші предки вживали молоду кропиву і кульбабу, адже знали, що вони багаті на вітаміни. Для прикладу, кропива підсилює імунітет завдяки значному вмісту вітамінів А і С. Не менш корисна і кульбаба. В її листі є вітаміни А, С, К, Е. Традиційно її використовують в китайській народній медицині для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Кропиву і кульбабу можна вживати сирими.
Але краще вони смакують у салаті за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.
Інгредієнти:
- Кропива – 50 г
- Листя кульбаби – 50 г
- Огірки невеликі – 3 шт.
- Редис – 5 шт.
- Олія – 3 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Гірчиця – 1 ч. л.
Читайте також:Як приготувати салат Цезар – простий рецепт
Приготування:
- Листя кульбаби та кропиви промити й просушити. Викласти в глибоку тарілку.
- Взяти огірки, розрізати навпіл вздовж. Посолити, поперчити, полити олією та підсмажити їх на грилі з двох боків. Вони вийдуть хрусткими та на смак, наче цукіні. Теплі огірки викласти в тарілку.
- Тонкими слайсами нарізати редис. Висипати в тарілку.
- Зробити соус Вінегрет. Для цього з’єднати олію, мед, гірчицю. Перемішати все вінчиком.
- Салат посолити, полити зверху соусом і додати свіжі трави. Наприклад, кріп чи петрушку.