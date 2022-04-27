Весной просыпается природа, и появляется свежая зелень. Издавна наши предки употребляли молодую крапиву и одуванчики, ведь знали, что они богаты витаминами. К примеру, крапива усиливает иммунитет благодаря значительному содержанию витаминов А и С. Не менее полезен и одуванчик. В ее листьях есть витамины А, С, К, Е. Традиционно ее используют в китайской народной медицине для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Крапиву и одуванчик можно употреблять сырыми.

Но лучше их использовать в салате по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Ингредиенты:

Крапива – 50 г

Листья одуванчика – 50 г

Огурцы небольшие – 3 шт.

Редис – 5 шт.

Масло растительное – 3 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Приготовление: