Весной просыпается природа, и появляется свежая зелень. Издавна наши предки употребляли молодую крапиву и одуванчики, ведь знали, что они богаты витаминами. К примеру, крапива усиливает иммунитет благодаря значительному содержанию витаминов А и С. Не менее полезен и одуванчик. В ее листьях есть витамины А, С, К, Е. Традиционно ее используют в китайской народной медицине для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Крапиву и одуванчик можно употреблять сырыми.
Но лучше их использовать в салате по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.
Ингредиенты:
- Крапива – 50 г
- Листья одуванчика – 50 г
- Огурцы небольшие – 3 шт.
- Редис – 5 шт.
- Масло растительное – 3 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
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Приготовление:
- Листья одуванчика и крапивы промыть и просушить. Выложить в глубокую тарелку.
- Взять огурцы, разрезать пополам вдоль. Посолить, поперчить, полить растительным маслом и поджарить их на гриле с двух сторон. Они получатся хрустящими и по вкусу, как цуккини. Теплые огурцы выложить в тарелку.
- Тонкими слайсами нарезать редис. Высыпать в тарелку.
- Сделать соус Винегрет. Для этого соединить растительное масло, мед, горчицу. Перемешать все венчиком.
- Салат посолить, полить сверху соусом и добавить свежие травы. Например, укроп или петрушку.