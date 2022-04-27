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Еда

Первые витамины: как приготовить салат из листьев одуванчика и молодой крапивы

27 апреля 2022, 18:09
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
кульбаба
Источник: Pixabay

Весной просыпается природа, и появляется свежая зелень. Издавна наши предки употребляли молодую крапиву и одуванчики, ведь знали, что они богаты витаминами. К примеру, крапива усиливает иммунитет благодаря значительному содержанию витаминов А и С. Не менее полезен и одуванчик. В ее листьях есть витамины А, С, К, Е. Традиционно ее используют в китайской народной медицине для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Крапиву и одуванчик можно употреблять сырыми.

Но лучше их использовать в салате по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Ингредиенты:

  • Крапива – 50 г
  • Листья одуванчика – 50 г
  • Огурцы небольшие – 3 шт.
  • Редис – 5 шт.
  • Масло растительное – 3 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Горчица – 1 ч. л.
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Приготовление:

  1. Листья одуванчика и крапивы промыть и просушить. Выложить в глубокую тарелку.
  2. Взять огурцы, разрезать пополам вдоль. Посолить, поперчить, полить растительным маслом и поджарить их на гриле с двух сторон. Они получатся хрустящими и по вкусу, как цуккини. Теплые огурцы выложить в тарелку.
  3. Тонкими слайсами нарезать редис. Высыпать в тарелку.
  4. Сделать соус Винегрет. Для этого соединить растительное масло, мед, горчицу. Перемешать все венчиком.
  5. Салат посолить, полить сверху соусом и добавить свежие травы. Например, укроп или петрушку.

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти, Рецепт
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