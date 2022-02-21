Наши привычки и неправильный уход способны влиять на состояние кожи. Так, могут возникать высыпания, сухость, покраснение и тому подобное.

Косметолог Анна Машковская назвала пять привычек, которые каждый день могут негативно влиять на кожу.

1. Самостоятельное выдавливание высыпаний на коже лица.

Такая привычка может привести к образованию рубцов, усилить процесс высыпания и пигментации. В то же время в условиях профессиональной косметологической процедуры предусмотрен этап подготовки кожи к очищению и восстановлению/заживлению, которые минимизируют все возможные риски. И основное — учтены показания и противопоказания к проведению, подобран индивидуальный протокол.

2. Неправильное использование скрабов.

Эксфолиация должна быть заботливая, это довольно отличный вариант глубокого очищения и обновления кожи в домашних условиях, но если учтены следующие факторы: состав для жирной, сухой и нормальной кожи должен быть разный, частота использования — не более одного, максимум два раза в неделю (опять же, очень индивидуально и в зависимости от рекомендаций производителя определенной космецевтики).

Ни в коем случае не использовать подручные средства (косточка абрикоса, соль и др) ведь они имеют достаточно травмирующее действие благодаря абразиву, что приведет к микротравмам и нарушению гидролипидной мантии.

3. Игнорирование spf.

Эти два сезона — лучшее время для глубоких восстановительных процедур (пилинги, разнообразные шлифовка, микродермабразия и др), кожа становится определенной степени чувствительной и незащищенной, и часто отсутствие активного солнца воспринимается очень безопасно.

Но основное правило — световой день значительно короче, чем летом, и он все-таки есть, поэтому лучший вариант по уходу — дневные средства со средней степенью защиты, который будет обеспечивать ровный тон и защищать от преждевременного старения, гиперпигментации.

4. Злоупотребление сахаром.

Для кожи это — проблема. Ведь клинически доказано, что сахар, точнее оседания глюкозы на коллагеновые волокна, приводит к преждевременному старению, ухудшению состояния качества кожи, провоцирует высыпания и темный цвет лица.

5. Применение термальной воды на открытом солнце и воздухе.

Летом нанесения мелкодисперсного средства для кожи — это глоток воды, но основное правило нанесения — в помещении, за 20-30 мин до выхода на улицу. В противном случае кожа может обветриться и получить ожоги, ведь мелкие капли воды будут служить определенной “линзой” для солнца.

Также косметолог рекомендует через 3-5 мин после нанесения средства промокнуть салфеткой остатки воска. Правильное нанесение — распыление на расстоянии, или еще лучше — образование облачка над собой, в которое хочется погрузиться.