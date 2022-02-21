Наші звички та неправильний догляд здатні впливати на стан шкіри. Так, можуть виникати висипання, сухість, почервоніння тощо.

Косметолог Анна Машковська назвала п’ять звичок, які кожного дня можуть негативно впливати на шкіру.

1. Самостійне видавлювання висипань на шкірі обличчя.

Така звичка може призвести до утворення рубців, посилити процес висипання та пігментації. Водночас в умовах професійної косметологічної процедури передбачений етап підготовки шкіри до очищення та відновлення/загоєння, які мінімізують усі можливі ризики. І основне – враховані показання та протипоказання до проведення, підібраний індивідуальний протокол.

2. Неправильне використання скрабів.

Ексфоліація повинна бути дбайлива, це досить чудовий варіант глибокого очищення та оновлення шкіри в домашніх умовах, але якщо враховані наступні фактори: склад для жирної, сухої та нормальної шкіри повинен бути різний, частота використання – не більше одного, максимум два рази на тиждень (знов таки, дуже індивідуально і в залежності від рекомендацій виробника певної космецевтики).

Ні в якому разі не використовувати підручні засоби (кісточка абрикосу, сіль тощо) адже вони мають досить травмуючу дію завдяки абразиву, що призведе до мікротравм та порушення гідроліпідної мантії.

3. Ігнорування spf.

Ці два сезони – найкращий час для глибоких оновлюючих процедур (пілінги, різноманітні шліфовки, мікродермабразія тощо), шкіра стає певною мірою чутливою і незахищеною, і часто відсутність активного сонця сприймається дуже безпечно.

Але основне правило – світловий день значно коротший, ніж влітку, та він все-таки є, тому найкращий варіант по догляду – денні засоби з середнім ступенем захисту, який забезпечуватиме рівний тон і захищатиме від передчасного старіння, гіперпігментації.

4. Зловживання цукром.

Для шкіри це – проблема. Адже, клінічно доведено, що цукор, точніше осідання глюкози на колагенові волокна, призводить до передчасного старіння, погіршення стану якості шкіри, провокує висипання та тьмяний колір обличчя.

5. Застосування термальної води на відкритому сонці та повітрі.

Влітку нанесення дрібнодисперсного засобу для шкіри – це ковток води, але основне правило нанесення – в приміщенні, за 20-30 хв до виходу на вулицю. В іншому випадку шкіра може обвітритися та отримати опіки, адже дрібні краплі води слугуватимуть певною “лінзою” для сонця.

Також косметолог рекомендує через 3-5 хв після нанесення засобу промокнути серветкою залишки вологи. Правильне нанесення – розпилення на відстані, або ще краще – утворення хмарки над собою, в яку хочеться зануритись.