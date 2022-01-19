Частина людей потерпає від проблеми чорних цяток. Через них обличчя виглядає недоглянутим.

Лікар-косметолог Марія Маліхова розповіла про причини та як з ними боротися.

– Пори – це відкриті устя волосяних фолікулів, а в кожному волосяному фолікулі є сальна залоза, яка продукує шкіряне сало (себум). Увесь цей комплекс має назву сально-волосяний апарат. З часом сало та мертві клітини окислюються, внаслідок чого утворюються чорні цятки, – говорить Марія Маліхова.

За її словами, найчастіше від цього потерпають особи, у яких комбінований та жирний типи шкіри.

Локалізація – Т-зона обличчя, вушна раковина, за вухами, декольте та спина.

Причини чорних цяток:

неправильне очищення шкіри;

неправильно підібрані косметологічні засоби (креми, гелі, сироватки);

використання щільних, жирних тональних кремів;

довготривала дія сонячних променів;

неправильний раціон харчування (продукти, які містять велику кількість холестерину, вуглеводів, цукру);

гормональний дисбаланс (високий рівень тестостерону, підвищує активність сальних залоз).

Щоб уникнути цієї проблеми, треба до домашнього догляду додати кислоти та ензими в 1-5%.

Також двічі чи тричі на тиждень треба використовувати засоби для глибокого очищення пор, м’які пілінги, скраби.

У кабінеті косметолога можна робити такі процедури, як чистка обличчя, кислотні ензимні пілінги, карбосітерапія.

Якщо з проблемою не виходить впоратися, то варто звернутися до дерматолога чи косметолога, який визначить причину та призначить ефективне лікування.

Джерело: dr_malikhova