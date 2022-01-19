Часть людей страдает от проблемы черных точек. Из-за них лицо выглядит неухоженным.

Врач-косметолог Мария Малихова рассказала о причинах и как с ними бороться.

— Поры – это открытые устья волосяных фолликулов, а в каждом волосяном фолликуле есть сальная железа, которая продуцирует кожное сало (себум). Весь этот комплекс называется сально-волосяной аппарат. Со временем сало и мертвые клетки окисляются, в результате чего образуются черные точки, — говорит Мария Малихова.

По ее словам, чаще всего страдают люди, у которых комбинированный и жирный типы кожи.

Локализация – Т-зона лица, ушная раковина, за ушами, декольте и спина.

Причины черных точек:

неправильное очищение кожи;

неправильно подобранные косметологические средства (кремы, гели, сыворотки);

использование плотных, жирных тональных кремов;

длительное действие солнечных лучей;

неправильный рацион питания (продукты, содержащие большое количество холестерина, углеводов, сахара);

гормональный дисбаланс (высокий уровень тестостерона, увеличивает активность сальных желез).

Чтобы избежать этой проблемы, нужно к домашнему уходу добавить кислоты и энзимы в 1-5%.

Также дважды или трижды в неделю следует использовать средства для глубокой очистки пор, мягкие пилинги, скрабы.

В кабинете косметолога можно делать такие процедуры, как чистка лица, кислотные энзимные пилинги, карбоситерапия.

Если с проблемой не получается справиться, следует обратиться к дерматологу или косметологу, который определит причину и назначит эффективное лечение.

Источник: dr_malikhova