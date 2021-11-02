Любви покорен любой возраст, и за секс платят множество людей, в том числе и молодежь, самодостаточные женщины, у которых нет отбоя от предложений.

Психолог и сексолог Татьяна Славина в социальных сетях рассказала, почему женщины вынуждены платить за секс.

— Не верите? Да-да, платят, еще как! И не думайте, что это делают женщины, обделенные мужским вниманием. Вовсе нет, — рассказала психолог.

Мужчину на ночь покупают по разным причинам, но чаще, как женщины сами это определяют, для здоровья, удовольствия или развлечения, тестирование новых, очень необычных видов секса, а также, за нежелание обременять себя постоянными отношениями.

По ее словам, многие женщины хотят мужских тел и стабильной эрекции. А мужчины из эскорта, кроме страстного секса, дарят еще и хороший досуг в виде непринужденного общения, веселья, совместных путешествий, шопинга и другое.

Сексолог утверждает, что так было не всегда. В наших гендерных стереотипах заложено, что покупка секса – прерогатива мужчины, а женщина всегда была объектом желания. А когда в 21 веке эта схема развалилась, неожиданно для общества оказалось, что покупка секса женщиной – это аморально и унизительно.

— Но ведь мы же за равенство?! Если женщина хочет секса — она имеет право его получить. И именно так, как она этого желает, — говорит Славина.

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Источник: Татьяна Славина