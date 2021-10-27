Бывают периоды, когда отсутствует сексуальное желание – частично или полностью.

Существует стандартный набор причин: болезнь, усталость, стресс, депрессия или прием препаратов, снижающих либидо. Еще одной распространенной причиной является нехватка внимания. Также на снижение либидо влияет негативное отношение женщины к своему телу.

Факты ICTV вместе с сексологом Наталией Ежовой расскажут, как женщине вернуть качественный секс и оргазмы в свою жизнь.

Как вернуть секс в свою жизнь

1. Научитесь наслаждаться своим телом

Заботиться и наслаждаться своим телом нужно не только во время секса, но и в течение всего дня.

Что нужно сделать:

приобретите качественное постельное белье и не упускайте возможности утром понежиться в постели;

после душа нанесите крем на изгибы всего тела;

утром наденьте приятную на ощупь ткань — атлас или шелк;

брызните на свое нижнее белье любимым парфюмом, чтобы усилить свою сексапильность; для этого лучше всего подойдут сладкие ароматы: ваниль, карамель, земляника, шоколад.

2. Не забывайте о зарядке

Начните свой день с зарядки “кошечка”, чтобы наполнить тело сексуальной энергией.

— Займите коленно-локтевую позицию, прогните спинку, поднимите ягодицы на вдохе. На выдохе спину выгните, мурлыкайте, мяукайте, почувствуйте в себе кошечку, — рассказывает сексолог.

Также стоит отказаться от походки в стиле “усталого сантехника”. Она должна быть легкой, уверенной. Тренируйтесь перед зеркалом дома, регулярно надевайте каблуки.

Так что выпрямились — и от бедра!

3. Игривые нюансы

Как придать себе уверенность в течение дня? Достаточно надеть эротическое белье под деловую одежду. Также можно загрузить на телефон откровенную фотографию или видео.

Перед этим не будет лишним обратиться к фотографу и сделать фотосессию в стиле ню. Красивая эротика нравится почти всем. И представьте реакцию мужчины, который получит такое фото на работе. Тогда дома вам будет не до отказа.

4. Не забывайте о спорте

Еще один способ разбудить в женщине желание – это спорт! Два в одном: и хорошая фигура, и качественный секс.

— Во время физической нагрузки организм выделяет эндорфины, вызывающие счастье и уверенность. А ускоренное кровообращение повышает возбуждение. Также выделяющийся адреналин способствует повышению либидо, — отмечает Наталья Ежова.

5. Не бойтесь фантазировать

— Мозгу все равно – это фантазия или реальность. Представьте, как принимаете душ с любимым человеком. Визуализируйте свои желания, и вы увидите результат мгновенно, – рассказывает сексолог.

Когда вы фантазируете, возникает желание, кровообращение усиливается. Чем чаще это делать, тем лучше связь картинки в мозгу с возбуждением.

– Посмотрите эротический фильм и представьте себя в главной роли. Реакция организма не заставит ждать, – рекомендует Наталья Ежова.

6. Упражнение Кегеля

— Это упражнение для лоннокопчиковой мышцы, которая поддерживает мочевой пузырь, матку, прямую кишку и влагалище. Чем лучше она натренирована, тем сильнее оргазм, – рассказывает сексолог.

Выполнение этих упражнений вызывает возбуждение, потому что усиливается кровообращение в интимных органах малого таза.

— Когда в следующий раз пойдете в туалет по-маленькому, напрягите мышцы и остановитесь в процессе. Вы чувствуете слабое сжатие? Знакомьтесь, это ваши мышцы, – комментирует специалист.

7. Напишите инструкцию к своему телу самостоятельно

У каждого человека есть две части интимной жизни: одна с партнером, а другая – с собой.

Как партнер узнает достоинства вашего тела, если вы сами их не знаете? Поэтому изучите все изгибы и реакции своего тела. Какие прикосновения особенно приятны: мягкие, сильные, колючие, нежные, грубые.

— Найдите все свои “горячие” точки на теле. Ваши пальцы – идеальный инструмент, чтобы изучить и понять, какие движения, ритм и глубина вам нравятся. Изучите себя и начните возбуждаться от себя самой каждый раз, когда будете проходить мимо зеркала, — отмечает сексолог.

Именно эти рекомендации помогут сделать сексуальную жизнь более яркой и разнообразной.

27 октября в 18:00 состоится прямой эфир Секс и стресс.

Сексолог, кандидат психологических наук, автор книг о психотерапии Максим Жидко ответит на самые распространенные вопросы о сексуальной жизни, а также научит, как бороться со стрессом.