Бувають періоди, коли відсутнє сексуальне бажання – частково чи взагалі.

Існує стандартний набір причин: хвороба, втома, стрес, депресія або приймання препаратів, які знижують лібідо. Ще однією поширеною причиною є брак уваги. Також на зниження лібідо впливає негативне ставлення жінки до свого тіла.

Факти ICTV разом із сексологом Наталією Єжовою розкажуть, як жінці повернути якісний секс та оргазми у своє життя.

Як повернути секс у своє життя

1. Навчіться насолоджуватися своїм тілом

Піклуватися і насолоджуватися своїм тіло потрібно не лише під час сексу, а й протягом усього дня.

Що треба зробити:

придбайте якісну постільну білизну і не втрачайте моменту вранці поніжитися у ліжку;

після душу нанесіть крем на вигини всього тіла;

вранці надягніть приємну на дотик тканину – атлас або шовк;

побризкайте на свою нижню білизну улюбленим парфумом, щоб посилити свою сексапільність; для цього найкраще підійдуть солодкі аромати: ваніль, карамель, суниця, шоколад.

2. Не забувайте про зарядку

Почніть свій день із зарядки “кішечка”, щоб наповнити тіло сексуальною енергією.

– Займіть колінно-ліктьову позицію, прогніть спинку, підійміть сідниці на вдиху. На видиху спину вигніть, муркочіть, нявкайте, відчуйте у собі кішечку, – розповідає сексолог.

Також варто відмовитися від ходи у стилі “втомленого сантехніка”. Вона має бути легкою, впевненою. Тренуйтеся перед дзеркалом вдома, регулярно взувайте туфлі на підборах.

Тож стали прямо – і від стегна!

3. Грайливі нюанси

Як додати собі впевненості протягом дня? Достатньо одягти еротичну білизну під діловий одяг. Також можете завантажити на телефон свою відверту фотографію або відео.

Перед цим не буде зайвим звернутися до фотографа і зробити фотосесію у стилі ню. Красива еротика подобається майже всім. Та й уявіть реакцію чоловіка, який отримає таке фото на роботі. Тоді вдома вам буде не до відмовок.

4. Не забувайте про спорт

Ще один спосіб розбудити у жінці бажання – це спорт! Два в одному: і гарна фігура, і якісний секс.

– Під час фізичного навантаження організм виділяє ендорфіни, які викликають щастя і впевненість. А прискорений кровообіг підвищує збудження. Також адреналін, який виділяється, сприяє підвищенню лібідо, – зазначає Наталя Єжова.

5. Не бійтеся фантазувати

– Мозку все одно – це фантазія чи реальність. Уявіть, як приймаєте душ з коханою людиною. Візуалізуйте свої бажання, і ви побачите результат миттєво, – розповідає сексолог.

Коли ви фантазуєте, з’являється бажання, кровообіг посилюється. Що частіше це робити, то кращий зв’язок картинки у голові зі збудженням.

– Подивіться еротичний фільм і уявіть себе у головній ролі. Реакція організму не змусить чекати, – рекомендує Наталія Єжова.

6. Вправи Кегеля

– Це вправи для лоннокуприкового м’яза, який підтримує сечовий міхур, матку, пряму кишку та піхву. Що краще він натренований, то сильніший оргазм, – розповідає сексолог.

Виконання цих вправ викликає збудження, бо посилюється кровообіг в інтимних органах малого таза.

– Коли наступного разу підете в туалет по-маленькому, напружте м’язи і зупиніться у процесі. Відчуваєте маленьке стиснення? Знайомтеся, це ваші м’язи, – коментує фахівець.

7. Напишіть інструкцію до свого тіла самостійно

У кожної людини є дві частини інтимного життя: одна з партнером, а друга – з собою.

Як партнер дізнається переваги вашого тіла, якщо ви самі їх не знаєте? Тому вивчіть всі вигини і реакції свого тіла. Які дотики особливо приємні: м’які, сильні, колючі, ніжні, грубі.

– Знайдіть всі свої “гарячі” точки на тілі. Ваші пальці – ідеальний інструмент, щоб вивчити і зрозуміти, які рухи, ритм і глибина вам подобаються. Вивчіть себе і почніть збуджуватися від себе самої щоразу, коли будете проходити повз дзеркало, – зазначає сексолог.

Саме ці рекомендації допоможуть зробити сексуальне життя більш яскравим та різноманітним.

27 жовтня о 18.00 відбудеться прямий ефір Секс та стрес.

Сексолог, кандидат психологічних наук, автор книг про психотерапію Максим Жидко відповість на найпоширеніші запитання про сексуальне життя, а також навчить, як боротися зі стресом.